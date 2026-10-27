BEBEĞİN CİNSİYETİNE UYGUN TASARIM Özenle hazırlanan organizasyonda dekorasyondan pastaya kadar pek çok ayrıntı, bebeğin cinsiyetine uygun olarak tasarlandı.

HANDE ERÇEL VE YASEMİN ŞEFKATLİ DE ORADAYDI Gamze Erçel'in sürpriz partisine kız kardeşi Hande Erçel de katıldı. Kutlamanın konukları arasında İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli de yer aldı. Yakın arkadaşların bir araya geldiği organizasyonda, anne adayının ikinci bebek heyecanı paylaşıldı.

KONUKLARA EĞLENCELİ TEST Baby shower partisinin dikkat çeken ayrıntılarından biri de hazırlanan eğlenceli test oldu. Konuklara yöneltilen sorularda hem bebeğin gelişimine hem de anne adayının hamilelik sürecine ilişkin eğlenceli detaylara yer verildi. Testte şu sorular soruldu: Bebek şu an kaç haftalık?

Bebek kaç kilo olmuştur?

Bebeğin boyu kaç santimetre oldu?

Bebeğin beklenen doğum tarihi nedir?

Anne hamileyken ilk ne aşerdi?

Anne bebeğe ilk ne aldı?