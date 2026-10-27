Kız bebek bekleyen Gamze Erçel'in pembe konseptli partisine ünlü akını: Pastadaki o yazı dikkat çekti
İkinci kez anne olmaya hazırlanan ve kız bebek bekleyen Gamze Erçel'e yakın arkadaşları tarafından sürpriz bir baby shower partisi organize edildi. Pembe tonları ve çiçek süslemelerinin hakim olduğu kutlamaya, kardeş Hande Erçel ile İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli de katılarak anne adayının heyecanına ortak oldu.
Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Eşi Caner Yıldırım ve kızı Mavi ile birlikte bebeğinin cinsiyetini öğrenen Erçel, geçtiğimiz günlerde bir kız bebek beklediğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.
ARKADAŞLARINDAN SÜRPRİZ PARTİ
Güzel haberi takipçileriyle paylaşan Gamze Erçel'e bu kez yakın arkadaşlarından sürpriz geldi.
PEMBEYE BÜRÜNEN KUTLAMA
Gamze Erçel'in arkadaşları, anne adayı için özel bir baby shower partisi organize etti. Kız bebek bekleyen Erçel'in kutlamasında pembe tonlar ve çiçek süslemeleri ön plana çıktı.
BEBEĞİN CİNSİYETİNE UYGUN TASARIM
Özenle hazırlanan organizasyonda dekorasyondan pastaya kadar pek çok ayrıntı, bebeğin cinsiyetine uygun olarak tasarlandı.
HANDE ERÇEL VE YASEMİN ŞEFKATLİ DE ORADAYDI
Gamze Erçel'in sürpriz partisine kız kardeşi Hande Erçel de katıldı. Kutlamanın konukları arasında İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli de yer aldı.
Yakın arkadaşların bir araya geldiği organizasyonda, anne adayının ikinci bebek heyecanı paylaşıldı.
KONUKLARA EĞLENCELİ TEST
Baby shower partisinin dikkat çeken ayrıntılarından biri de hazırlanan eğlenceli test oldu.
Konuklara yöneltilen sorularda hem bebeğin gelişimine hem de anne adayının hamilelik sürecine ilişkin eğlenceli detaylara yer verildi.
Testte şu sorular soruldu:
- Bebek şu an kaç haftalık?
- Bebek kaç kilo olmuştur?
- Bebeğin boyu kaç santimetre oldu?
- Bebeğin beklenen doğum tarihi nedir?
- Anne hamileyken ilk ne aşerdi?
- Anne bebeğe ilk ne aldı?
PASTANIN ÜZERİNDEKİ YAZI DİKKAT ÇEKTİ
Partinin bir diğer dikkat çeken detayı ise özel olarak hazırlanan pasta oldu.
Pembe tonların ve çiçek süslemelerinin kullanıldığı pastanın üzerindeki "Bebek yolda" yazısı, kutlamanın temasını tamamladı. İkinci kez anne olmaya hazırlanan Gamze Erçel'in sürpriz baby shower organizasyonu, renkli detaylarıyla dikkat çekti.