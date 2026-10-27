“Gitmem” diyen Bolsonaro’nun rotası ABD: Pasaportları iptal

Yargı kararını kendisini korkutmaya yönelik bir girişim olarak nitelendiren senatör, suçlamalara karşı kendisini savunacağını belirtmişti.

Senatör, ülkesinden ayrıldığına ilişkin haberlerden bir gün önce yaptığı açıklamada kaçma niyetinde olmadığını söylemişti.

LEVY'DEN ABD'YE VARIŞ VE RUBIO İDDİASI

Metrópoles'in aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" sloganıyla bilinen MAGA hareketini destekleyen Meksikalı avukat Simón Levy, Bolsonaro'nun ABD'ye güvenli biçimde ulaştığını öne sürdü.

Levy, X hesabından yaptığı paylaşımda senatörün Brezilya'dan ayrılmasını sağlayan operasyonun ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından organize edildiğini de iddia etti.

Ancak Levy'nin, Bolsonaro'nun ABD'ye ulaştığı ve Rubio'nun operasyondaki rolüne ilişkin açıklamaları bağımsız olarak doğrulanamadı.

Reuters'ın haberini yayımladığı sırada da Bolsonaro'nun ABD'ye ne zaman varacağı, hangi kente gideceği ve sığınma başvurusunda bulunup bulunmayacağı netleşmemişti. ABD'nin Brezilya Büyükelçiliği ile Bolsonaro'nun avukatı, ajansın yorum taleplerine yanıt vermedi.

ARJANTİN ÜZERİNDEN AYRILDIĞI İDDİASI ARAŞTIRILIYOR

Bolsonaro'nun ülkesinden nasıl ayrıldığına ilişkin farklı bilgiler bulunuyor.

Arjantin merkezli Infobae'nin ilk haberinde, senatörün ulusal kimlik belgesini kullanarak kara yoluyla Arjantin'e geçtiği ve Puerto Iguazú'dan özel jetle ABD'ye gitmeyi planladığı ileri sürüldü.

Haberlerde adı geçen uçağın, Baires Fly SA şirketine ait LV-JQW tescilli Gulfstream G400 tipi özel jet olduğu belirtildi. Pazartesi akşamı Buenos Aires'ten Puerto Iguazú'ya gelen uçağın, dört yolcu ve üç mürettebatla ABD'ye hareket etmesinin planlandığı aktarıldı.

Ancak Infobae'nin sonraki haberine göre uçuş gerçekleşmedi ve uçak Puerto Iguazú'da kaldı.

Arjantin Ulusal Göç Müdürlüğü ise Bolsonaro'nun ülkeye giriş yaptığına ilişkin kayıt bulunmadığını açıkladı. Yetkililer ayrıca Bolsonaro ailesinin yer aldığı bir uçuş planı sunulmadığını, uçak ve mürettebat üzerinde yapılan incelemede şirketin belgelerinin eksiksiz olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Bu nedenle Bolsonaro'nun söz konusu özel jetle ABD'ye gittiği doğrulanmış değil.

RESMÎ SINIR KAPILARINDA ÇIKIŞ KAYDI BULUNAMADI

Reuters'a konuşan üst düzey bir federal polis yetkilisi, Bolsonaro'nun Brezilya'nın resmî sınır geçiş noktalarından çıkış yaptığına ilişkin kayıt bulunmadığını söyledi.

Brezilya Federal Polisi, olası güzergâhı belirlemek için sınır geçişleri ve uçuş kayıtlarını incelemeye alırken Arjantin makamlarıyla da temas kurdu.

Bolsonaro'nun seçim kampanyasının koordinatörü Senatör Rogério Marinho, ilk haberlerin ardından senatörün ülkeden ayrıldığını reddetti. ABD'de yaşayan kardeşi Eduardo Bolsonaro da haberleri "yalan" olarak nitelendirdi.

Brezilya Kurumsal İlişkiler Bakanı José Guimarães ise CNN Brasil'e yaptığı açıklamada Federal Polis veya ilgili kurumlardan teyit almadığını söyledi. Guimarães, haberleri değerlendirirken Bolsonaro'nun ülkeyi yönetmeye hazırlıksız olduğunu savundu.