“Gitmem” diyen Bolsonaro’nun rotası ABD: Pasaportları iptal
Brezilya’da devlet başkanlığı seçimini Lula da Silva’ya kaybeden Flávio Bolsonaro’nun, yurt dışına çıkış yasağına rağmen ABD’ye gitmek üzere ülkesinden ayrıldığı bildirildi. Senatörün hangi güzergâhı kullandığı belirsizliğini korurken, Trump destekçisi Simón Levy, Bolsonaro’nun ABD’ye ulaştığını ve operasyonu Marco Rubio’nun organize ettiğini öne sürdü.
Brezilya'da 25 Ekim Pazar günü düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda Luiz Inácio Lula da Silva'ya yenilen Senatör Flávio Bolsonaro'nun, hakkındaki mahkeme kararına rağmen ülkesinden ayrıldığı bildirildi.
Reuters'a konuşan iki kaynak, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flávio Bolsonaro'nun, pasaportlarını teslim etmesini isteyen Yüksek Mahkeme kararına uymayarak ABD'ye gitmek üzere Brezilya'yı terk ettiğini söyledi.
Brezilya merkezli Globo da senatöre yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Bolsonaro'nun ailesiyle birlikte ülkeden ayrıldığını aktardı. Ancak resmî makamlar, senatörün çıkış güzergâhını ve bulunduğu yeri doğrulamadı.
PASAPORTLARI İPTAL EDİLDİ
Brezilya Yüksek Federal Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes, seçimlerin ertesi günü, 26 Ekim Pazartesi, Bolsonaro'nun pasaportlarını 24 saat içinde federal polise teslim etmesine karar verdi. Senatörün ülke dışına çıkması da yasaklandı.
Bolsonaro'nun verilen süre içinde belgelerini teslim etmemesi üzerine normal ve diplomatik pasaportlarının iptal edildiği bildirildi. Reuters'a konuşan iki ayrı kaynak da sürenin dolmasının ardından belgelerin iptal edildiğini aktardı.
Senato'daki görev süresi şubat ayında sona erecek Bolsonaro'nun, bu tarihte senatörlük görevinden kaynaklanan dokunulmazlığını da kaybetmesi bekleniyor.
İKİ AYRI MALİ SORUŞTURMA
Seyahat kısıtlaması, Bolsonaro'nun yakın ilişki içinde olduğu avukat Willer Tomaz'la bağlantılı mali işlemlere yönelik kara para aklama şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında getirildi.
Senatör ayrıca babası Jair Bolsonaro'nun hayatını konu alan "Dark Horse" filminin finansmanına ilişkin ayrı bir soruşturmada da yer alıyor. Bu dosyada, faaliyetleri sona eren Banco Master'ın eski sahibi Daniel Vorcaro'yla bağlantılı olduğu ileri sürülen ödemeler inceleniyor.
Bolsonaro, hakkındaki suçlamaları reddediyor.
BİR GÜN ÖNCE "ÜLKEYİ TERK ETMEYİ DÜŞÜNMEDİM" DEMİŞTİ
Senatör, ülkesinden ayrıldığına ilişkin haberlerden bir gün önce yaptığı açıklamada kaçma niyetinde olmadığını söylemişti.
Başkent Brasilia'da ev hapsinde bulunan babasını ziyaret ettikten sonra konuşan Bolsonaro, "Ülkeyi terk etmeyi hiç düşünmedim. Pasaportlarımı teslim edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.
Yargı kararını kendisini korkutmaya yönelik bir girişim olarak nitelendiren senatör, suçlamalara karşı kendisini savunacağını belirtmişti.
LEVY'DEN ABD'YE VARIŞ VE RUBIO İDDİASI
Metrópoles'in aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" sloganıyla bilinen MAGA hareketini destekleyen Meksikalı avukat Simón Levy, Bolsonaro'nun ABD'ye güvenli biçimde ulaştığını öne sürdü.
Levy, X hesabından yaptığı paylaşımda senatörün Brezilya'dan ayrılmasını sağlayan operasyonun ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından organize edildiğini de iddia etti.
Ancak Levy'nin, Bolsonaro'nun ABD'ye ulaştığı ve Rubio'nun operasyondaki rolüne ilişkin açıklamaları bağımsız olarak doğrulanamadı.
Reuters'ın haberini yayımladığı sırada da Bolsonaro'nun ABD'ye ne zaman varacağı, hangi kente gideceği ve sığınma başvurusunda bulunup bulunmayacağı netleşmemişti. ABD'nin Brezilya Büyükelçiliği ile Bolsonaro'nun avukatı, ajansın yorum taleplerine yanıt vermedi.
ARJANTİN ÜZERİNDEN AYRILDIĞI İDDİASI ARAŞTIRILIYOR
Bolsonaro'nun ülkesinden nasıl ayrıldığına ilişkin farklı bilgiler bulunuyor.
Arjantin merkezli Infobae'nin ilk haberinde, senatörün ulusal kimlik belgesini kullanarak kara yoluyla Arjantin'e geçtiği ve Puerto Iguazú'dan özel jetle ABD'ye gitmeyi planladığı ileri sürüldü.
Haberlerde adı geçen uçağın, Baires Fly SA şirketine ait LV-JQW tescilli Gulfstream G400 tipi özel jet olduğu belirtildi. Pazartesi akşamı Buenos Aires'ten Puerto Iguazú'ya gelen uçağın, dört yolcu ve üç mürettebatla ABD'ye hareket etmesinin planlandığı aktarıldı.
Ancak Infobae'nin sonraki haberine göre uçuş gerçekleşmedi ve uçak Puerto Iguazú'da kaldı.
Arjantin Ulusal Göç Müdürlüğü ise Bolsonaro'nun ülkeye giriş yaptığına ilişkin kayıt bulunmadığını açıkladı. Yetkililer ayrıca Bolsonaro ailesinin yer aldığı bir uçuş planı sunulmadığını, uçak ve mürettebat üzerinde yapılan incelemede şirketin belgelerinin eksiksiz olduğunun belirlendiğini bildirdi.
Bu nedenle Bolsonaro'nun söz konusu özel jetle ABD'ye gittiği doğrulanmış değil.
RESMÎ SINIR KAPILARINDA ÇIKIŞ KAYDI BULUNAMADI
Reuters'a konuşan üst düzey bir federal polis yetkilisi, Bolsonaro'nun Brezilya'nın resmî sınır geçiş noktalarından çıkış yaptığına ilişkin kayıt bulunmadığını söyledi.
Brezilya Federal Polisi, olası güzergâhı belirlemek için sınır geçişleri ve uçuş kayıtlarını incelemeye alırken Arjantin makamlarıyla da temas kurdu.
Bolsonaro'nun seçim kampanyasının koordinatörü Senatör Rogério Marinho, ilk haberlerin ardından senatörün ülkeden ayrıldığını reddetti. ABD'de yaşayan kardeşi Eduardo Bolsonaro da haberleri "yalan" olarak nitelendirdi.
Brezilya Kurumsal İlişkiler Bakanı José Guimarães ise CNN Brasil'e yaptığı açıklamada Federal Polis veya ilgili kurumlardan teyit almadığını söyledi. Guimarães, haberleri değerlendirirken Bolsonaro'nun ülkeyi yönetmeye hazırlıksız olduğunu savundu.
SEÇİM SONUCUNA İTİRAZ ETTİ, PARTİSİ LULA'NIN ZAFERİNİ TANIDI
İkinci turda yüzde 48,21 oy alarak Lula'ya yenilen Bolsonaro, başlangıçta seçim sonucunu kabul etmeyerek oy verme sürecinde usulsüzlük yaşandığını ileri sürdü ve seçimin iptalini isteyeceğini açıkladı.
Buna karşılık mensubu olduğu Liberal Parti, 26 Ekim Pazartesi günü Lula'nın zaferini tanıdı. Lula, seçimden dördüncü devlet başkanlığı dönemini kazanarak çıktı.
Trump da pazartesi günü Brezilya'daki seçimin "hileli bir seçim gibi göründüğünü" söyledi. Ancak bu iddiasını destekleyen kanıt sunmadı ve aynı açıklamada Bolsonaro'nun ülkesinden ayrılmasına değinmedi.
WASHINGTON İLE BRASILIA ARASINDA GERİLİM
Reuters, Bolsonaro'nun ABD'ye yönelmesinin iki ülke arasındaki gerilimi derinleştirebileceğini yazdı.
Lula, Washington yönetimini Bolsonaro ailesini yeniden iktidara getirmek için aileyle iş birliği yapmakla suçlamıştı. Reuters da seçim öncesinde yayımladığı haberinde, ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Bolsonaro ailesinin yeniden iktidara gelmesini destekleyen bir kampanya yürütüldüğünü bildirmişti.
Trump yönetimi daha önce Jair Bolsonaro'nun Brezilya'da yargı yoluyla siyasi baskıya uğradığını savunmuştu. Lula'nın ofisi, Reuters'ın yorum talebine yanıt vermedi.
BABASI DA SEÇİM YENİLGİSİNDEN SONRA ABD'YE GİTMİŞTİ
Jair Bolsonaro da 2022'de Lula karşısındaki yenilgisini kabul etmemiş ve Joe Biden'ın başkanlığı döneminde ABD'ye gitmişti.
Daha sonra Brezilya'ya dönen eski devlet başkanı, seçim sonucunu tersine çevirmeyi amaçlayan darbe planı nedeniyle 27 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Flávio Bolsonaro'nun ABD'de yaşayan kardeşi Eduardo Bolsonaro ise seçim öncesinde Steven Crowder'ın podcast programında, ağabeyinin yenilmesi durumunda Brezilya'dan ayrılmasını destekleyeceğini açıklamıştı.