Harrykiri!

Kraliyet haklarından vazgeçerek ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle çifti, 2020'da Archewell ABD'de Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin 2020'de kurduğu Archewell Vakfı'na yasak geldi... Kavala'nın yeniden yargılanma talebi reddedildi Vakfı'nı hayata geçirdi. Vakıf, yıllık mali kayıtları bildirmedi. Bu yüzden hayır kurumlarından fon talep etmesi veya dağıtmasına son verildi. Kâr amacı gütmeyen kuruluşun 2022 bağışlarında, önceki yıla kıyasla 11 milyon dolarlık düşüş yaşandığı belirlendi.

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