Yapay zekada bilek güreşi

Open Al ve Google yapay zeka konusunda dev rekabete girerek 1 gün arayla yeni ürünlerini duyurdu. Yapay zekanın dış dünyayı tanımlarken insana daha çok yaklaşması herkesi heyecanlandırıyor. Hangisinin daha çok insana yakın davranış kazanacağı konusundaki yarış, hatalarını düzeltme ve öğrenme hızları arasındaki yarış devam ediyor. OpenAI CTO'su Mira Murati, Google'ın I/O 2024 konferansında kendi yapay zeka gelişmelerini açıklamasından bir gün önce yeni sürümün canlı gösterimine öncülük etti. Ancak Google'ın yanıtı gecikmedi.

1 GÜN ARAYLA ZEKALAR YARIŞTI

Önce Open AI, Pazartesi günü canlı sesli görüşme, telefonunuzdan video akışları ve metin yoluyla gerçek zamanlı olarak iletişim kurabileceğiniz yeni bir tür yapay zeka modeli olan GPT-4o'yu tanıttı. Şirkete göre model önümüzdeki birkaç hafta içinde kullanıma sunulacak ve hem GPT uygulaması hem de web arayüzü aracılığıyla tüm kullanıcılar için ücretsiz olacak. OpenAI'nin aylık 20 dolardan başlayan ücretli katmanlarına abone olan kullanıcılar daha fazla talepte bulunabilecek.

HEMEN YANIT GELDİ

Rakibin hamlelerine karşılık Google rekabet alanını genişletiyor. Tüm ürünlerini üretici yapay zeka etkisiyle müşterilerinin kullanımına sunuyor. Aralık ayında, Gemini 1.0'ı Ultra, Pro ve Nano olarak üç boyutta piyasaya süren Google, sadece birkaç ay sonra, gelişmiş performansa ve 1 milyon jetonluk çığır açıcı uzun bağlam penceresine sahip 1.5 Pro'yu kullanıma sunuyor. Geliştiriciler ve kurumsal müşteriler 1.5 Pro'yu farklı şekillerde kullanmaya başlıyor. Çok modlu akıl yürütme yetenekleri, genel performansını inanılmaz derecede faydalı hale geliyor.



KORKMA ÖĞREN

İnsanların yapay zekadan korkmasına sebep olan başlıklar hem ana akım medya hem de sosyal medya tarafından sıklıkla kullanılıyor. İnsanların işlerini elinden alan yapay zeka uygulamaları değil, bu uygulamaları kullanmayı öğrenen insanlar işinizi elinizden alıyor. Yine robotlar değil, robotlarla işbirliği yapmayı bilen insanlar fabrikalarda iş yapıyor. Kısacası yapay zeka ve robotlardan korkmak yerine yapay zeka teknolojisini kullanmayı öğrenmek yeni fırsat pencereleri açıyor.