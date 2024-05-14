Tasarruf devri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuoyunda merakla beklenen "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıkladı. Bakan Şimşek, en önemli önceliklerinin hayat pahalılığını sorun olmaktan çıkarmak ve enflasyonu tek hanelere tekrar düşürmek olduğunu kaydetti.

UYMAYANA YAPTIRIM VE CEZA

Açıkladıkları paketle ve yakında maliye politikasında atacakları ilave adımlarla dezenflasyon sürecine katkıda bulunacaklarını kaydeden Şimşek, "Tedbirler bütün kamuyu kapsayacak şekilde uygulanacak" dedi. Tasarruf tedbirlerine istisnasız tüm kamu idareleri ve personelin uymak zorunda olduğunun altını çizen Şimşek, "Tedbirlerin uygulanması ve harcamaların mevzuata uygunluğu Bakanlığımızca izlenecek, denetlenecek, Cumhurbaşkanlığımıza ve ilgili idarelere raporlanacak. Burada bir hesap sorma ve yaptırım süreci de var. Tasarruf Genelgesi ve mali mevzuata aykırılık tespit edilirse Cumhurbaşkanlığımız ve ilgili idareler idari yaptırım ve para cezası uygulayabilecek" diye konuştu. Şimşek, "ilk değil, son da olmayacak" dediği kamuda tasarruf paketini 8 ana başlıkta şöyle açıkladı:



DİĞER CARI HARCAMALAR

ÖDENEKLERDE KESİNTİ

- Temsil ve tanıtma ödeneklerinde bu yıl yüzde 25 kesinti yapılacak.

- Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hariç gezi, kokteyl, yemek ve benzeri faaliyetler düzenlenemeyecek.

- Ajanda, takvim, plaket, eşantiyon türü hediyeler verilmeyecek.

- Mobilya, tefrişat ve ofis gibi demirbaş alımı 3 yıl süreyle durdurulacak.

- Deprem ve zorunlu harcamalar hariç, mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15 oranında kesinti yapılacak.



İDARİ YAPILANMADA ETKİNLİK

KURUMLAR BİRLEŞECEK

- Kamuda yeni kurumlar kurulmasının önüne geçilecek.

- Mükerrer yapılanmalar önlenecek.

- Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da birçok ilde hem defterdarlıkları hem de vergi dairesi başkanlıkları var. Etkinlik ve verimlilik için bu ikisi birleştirilecek.



GÖREVLENDİRME GİDERLERİ

YURT DIŞI GÖREVLENDİRME SINIRLANDIRILACAK

- Yurt dışı geçici görevlendirmeler sınırlandırılacak. Buna yönelik harcamalar başlangıç ödeneğini hiçbir şekilde aşmayacak ve bu kaleme başka ödeneklerden aktarım yapılamayacak.

ENERJİ VE ATIK YÖNETİMİ

ATIKLAR DEĞERLENDİRİLECEK

- Yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla faydalanılacak.

- Enerji verimliliği noktasında atılacak ilave adımlarla tasarruf edilecek.

- Ekonomik değeri olan atıkların bedeli karşılığında değerlendirilmesi kamu için zorunlu hale getirilecek.



EMEKLİ OLAN KADAR YENİ PERSONEL ALINACAK

KAMU İSTİHDAMI

- 3 yıl boyu emekli olan kadar yeni personel istihdam edilecek.

- Açıktan atama izinleri Bütçe Kanunu'nda net olarak belirlenecek.

- Destek personeli sayısı azaltılacak.

- Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modelleri daha da geliştirilecek.

- Sadece bir yerden yönetim kurulu ücreti alınabilecek, ücret sınır gelecek.

- Toplu taşıma olan yerlerde, servisler sözleşme bitiminde sonlandırılacak.



YENİ KİRALAMAYA VE YABANCI ARACA SON

TAŞITLAR

- Ambulans, savunma ve güvenlik gibi alanlardaki zorunlu ihtiyaçlar hariç, yeni araç satın alma ve kiralama 3 yıl süreyle durdurulacak.

- Mevcut kiralık taşıt sözleşmeleri de izin alınmadan yenilenmeyecek.

- Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımı çok sıkı kurallara ve izne tabi tutulacak.

- Kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeli araç kullanımı sonlandırılacak.

- İhtiyaç fazlası olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek.



3 YIL YENİ BİNA ALIMI YOK

KAMU BİNALARI

- Deprem riski olanlar hariç yeni bina alımı ve yapımı 3 yıl süreyle durdurulacak.

- Yeni bina kiralanmasına izin verilmeyecek, mevcut kiralamalar da peyderpey sonlandırılacak.

- Doğal afet ve güvenlikle ilgili olanlar hariç, yeni lojman ve sosyal tesis alımı, yapımı ve kiralanması süresiz kaldırılacak.

- Savunma ve güvenlik hariç, mevcut sosyal tesisler ekonomiye kazandırılacak. Lojman kiraları ve sosyal tesis ücretleri rayiç bedeller dikkate alınarak gözden geçirilecek.



HABERLEŞME GİDERLERİ

E-YAZIŞMAYA GEÇİLECEK

- Yayın ve rapor gibi tanıtım amaçlı dokümanları basmak yerine, bunların elektronik ortamda paylaşılması sağlanacak.

- E-yazışma sistemine geçiş tamamlanacak.

- Kurumsal arşivler elektronik ortama taşınacak.

- Tebligatlarda elektronik tebligat sistemleri kullanılacak.