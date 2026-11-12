Fransa başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok noktasında sular durulmazken, şimdi de İspanya sokakları adeta alev alev yanıyor. Ülkenin iki büyük sendikası UGT ve CCOO'nun yanı sıra diğer işçi örgütleri ve kiracı derneklerinin ortak desteğiyle genel grev ilan edildi.

Ülke genelinde binlerce çalışan, artan kira fiyatları, konut sıkıntısı ve tahliyeleri protesto etmek amacıyla iş bıraktı. Yaklaşan erken genel seçimler öncesinde gerçekleştirilen grev kapsamında çok sayıda kentte protesto gösterileri düzenlenirken; limanlar, fabrikalar ve çeşitli sektörlerde faaliyetler durma noktasına geldi.

İspanya genelinde protesto dalgası

Bu büyük toplumsal patlamanın fitilini ise acı bir olay ateşledi: Yaşlı bir kadının evinden tahliye edildikten kısa süre sonra yaşamını yitirmesi, konut krizini ve artan öfkeyi doruk noktasına çıkardı.