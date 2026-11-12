İspanya'da konut krizi ve grev dalgası: Arkasında İsrail mi var?
İspanya, artan kira fiyatları, konut krizi ve tahliyeler nedeniyle 14 yıl aradan sonra ilk kez hayatı durma noktasına getiren dev bir genel grevle sarsıldı. UGT ve CCOO öncülüğünde binlerce çalışanın iş bıraktığı eylemlerde limanlar ve fabrikalar dururken, A Haber canlı yayınındaki değerlendirmelerde arkasındaki olası dış aktörler ve siyasi dengeler masaya yatırıldı.
Fransa başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok noktasında sular durulmazken, şimdi de İspanya sokakları adeta alev alev yanıyor. Ülkenin iki büyük sendikası UGT ve CCOO'nun yanı sıra diğer işçi örgütleri ve kiracı derneklerinin ortak desteğiyle genel grev ilan edildi.
Ülke genelinde binlerce çalışan, artan kira fiyatları, konut sıkıntısı ve tahliyeleri protesto etmek amacıyla iş bıraktı. Yaklaşan erken genel seçimler öncesinde gerçekleştirilen grev kapsamında çok sayıda kentte protesto gösterileri düzenlenirken; limanlar, fabrikalar ve çeşitli sektörlerde faaliyetler durma noktasına geldi.İspanya genelinde protesto dalgası
Bu büyük toplumsal patlamanın fitilini ise acı bir olay ateşledi: Yaşlı bir kadının evinden tahliye edildikten kısa süre sonra yaşamını yitirmesi, konut krizini ve artan öfkeyi doruk noktasına çıkardı.
14 YIL SONRA İLK GENEL GREV VE YÜKSEK KATILIM ORANLARI
UGT ve CCOO sendikalarının verilerine göre, grevin ilk saatlerinden itibaren kritik sektörlerde katılım oranları rekor seviyelere ulaştı.
Limanlarda ve otomotiv sektöründe katılım %90'a ulaştı. Navarre bölgesindeki Volkswagen fabrikası ile Barcelona'daki SEAT fabrikası da dahil olmak üzere birçok tesiste "tam iş durdurma" yaşandı. Ayrıca et sektöründe katılım %85, atık toplama sektöründe %82, enerji sektöründe ise %75 olarak açıklandı. Sağlık ve sosyal hizmetlerde katılım %38, posta hizmetlerinde ise %35 seviyelerinde kaldı.
TOPTANCI HALİNDE GERGİNLİK VE ARBEDE
Madrid'deki Mercamadrid'de toplanan yaklaşık bin protestocuya polis müdahale etti. Yaşanan arbedede polisin biber gazı kullandığı, 1 kişisinin gözaltına alındığı ve 13 kişinin tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğu öğrenildi.
KONUT AÇIĞI VE GENÇLERİN GELİR ÇIKMAZI
İspanya Merkez Bankası verilerine göre ülkede yaklaşık 750 bin konut açığı bulunuyor ve bu sayının 2028 yılına kadar 1 milyonu aşması bekleniyor. Daha az kişinin ev sahibi olabilmesi nedeniyle kiralık konut talebi keskin şekilde artarken, kira piyasası üzerindeki baskı tavan yaptı.
İspanya Gençlik Konseyi verilerine göre; ortalama 1.176 avro (1.315 dolar) olan kira bedeli, ülkedeki gençlerin ortalama aylık maaşının yaklaşık %98,7'sine karşılık geliyor. Madrid Kiracılar Birliği Sözcüsü Alicia del Rio, grevin gece yarısı başlamasıyla birlikte yaptığı açıklamada, "Konut modelini baştan aşağı dönüştürene kadar durmayacağız. Evlerin, rant elde eden azınlığın hizmetinde olmak yerine yaşamak için kullanılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
A HABER CANLI YAYININDA ÇARPICI İDDİALAR: "ARKASINDA İSRAİL VE DIŞ GÜÇLER Mİ VAR?"
A Haber canlı yayınında AA Madrid Temsilcisi Şenhan Bolaelli ile Gazeteci Dr. Murat Özer'in katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirmelerde, İspanya'da son dönemde üst üste yaşanan olaylar ve dış politika dengeleri masaya yatırıldı.
ŞAİBELİ OLAYLAR VE SİBER SALDIRI KRİZİ
İspanya'da son 2 senede yaşanan 3 şaibeli tren kazası, göçmen krizi ve son günlerde artış gösteren siber saldırılar dikkat çekiyor.
DIŞ AKTÖRLERİN ROLÜ
Canlı yayında yapılan analizlerde, Rusya ve İsrail gibi ülkelerin var olan hazır sıkıntıları ve hassasiyetleri büyüttüğü, halkın bu süreçte manipülasyona çok açık hale geldiği vurgulandı.
ABD ile ilişkilerde yani Trump yönetimiyle dahi görüşmeyen tek Avrupa lideri konumunda olması, Fas ve İsrail hattında yaşanan gerilimler göz önüne alındığında, İspanya hükümetini istemeyen birçok dış aktörün bulunduğu basında ve sosyal medyada sıkça işleniyor. Şenhan Bolaelli, çok sayıda gözaltı olduğunu ve ülkenin seçime gideceği bu süreçte dış güçler faktörünün de yoğun şekilde gündemde olduğunu belirtti.
İKTİDARA KARŞI MI, SİYASİ TIKANIKLIĞA MI TEPKİ?
Gazeteci Murat Özer ve AA Madrid Temsilcisi Şenhan Bolaelli'nin ortak değerlendirmelerine göre, bu grevleri doğrudan Pedro Sanchez hükümetine ve iktidara karşı bir başkaldırı olarak nitelendirmemek gerekiyor. Çünkü halkın talep ettiği çözümlerin bir kısmını zaten iktidar formüle etmeye ve karşılamaya çalışıyor. Bu bağlamda eylemler, ilk defa iktidarı doğrudan protesto eden bir hareketten ziyade siyasi tıkanıklığa, sisteme ve muhalefete yönelik bir toplumsal tepki niteliği taşıyor.