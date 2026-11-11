Adliyede savcı hakimi vurdu, mahkum faciayı önledi: İstinaf cezayı artırdı! Gizli ilişki, hamilelik, kürtaj, hırsızlık iddiaları
Kartal’daki adliye binasında kadın hakim Aslı Kahraman’ı silahla vuran ve çaycının müdahalesiyle ikinci kez ateş etmesi engellenen eski savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan’ın cezası istinafta artırıldı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin hükmettiği hapis cezasını az bularak sanık eski savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan hakkındaki cezayı 13 yıl 4 aya çıkardı. Tehdit, takip ve veri ihlali suçlarından verilen cezaları da 4 yıl 5 ay 10 güne yükselten mahkeme, kaçma şüphesi gerekçesiyle sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
İstanbul Adliyesinde görev yapan hakim Aslı Kahraman'ın, eski savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın silahından çıkan kurşunların hedefi olduğu olayda ceza oranı artırıldı.
İSTİNAF AZ BULDU
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, kadın hakim Aslı Kahraman'ı makam odasında silah ile yaralayan eski cumhuriyet savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan hakkında yerel mahkemece kurulan hükmü duruşmalı olarak inceledi.
İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği karara karşı cumhuriyet savcısı, katılan vekili ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili sanık aleyhine, sanık avukatı ise lehine istinaf başvurusunda bulundu.
Başvuruları değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin kararını kaldırarak sanık hakkında yeniden hüküm tesis etti.
2 YIL DAHA YATACAK
Heyet, sanık Kılıçarslan'a "kadına karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 11 yıl 8 ay hapis cezasını az bularak eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle takdiren 16 yıl hapis cezası belirledi.
Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası tesirlerini dikkate alan mahkeme, cezayı 13 yıl 4 aya indirdi.
DİĞER SUÇLARDAN DA CEZASI ARTTI
İstinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesince diğer suçlardan toplam 3 yıl 4 ay olarak belirlenen hapis cezalarını da yükseltti.
Daire; sanığa "ısrarlı takip" suçundan 6 ay 20 gün, "cebir veya tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçundan 11 ay 20 gün, "kadına karşı zincirleme biçimde tehdit" suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün ve "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 1 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası verdi.
Toplam 4 yıl 5 ay 10 güne çıkarılan bu cezalar yönünden, sanığın daha önce kasıtlı suçtan mahkumiyetinin bulunmaması, duruşmadaki tutum ve davranışları ile yeniden suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedildi.
Sanık hakkında 5 yıl denetim süresi öngörüldü.
TUTUKLULUK HALİ SÜRECEK
Mahkeme heyeti, sanık Muhammed Çağatay Kılıçarslan hakkında kaçma şüphesinin devam ettiğine dikkat çekerek tutukluluk halinin sürmesine karar verdi.
NE OLMUŞTU
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi bünyesinde görevli hakim Aslı Kahraman, 13 Ocak'ta makam odasında silahlı saldırıya uğramıştı.
SAVCININ HAKİMİ KATLETMESİNİN ÖNÜNE MAHKUM GEÇTİ
İstanbul Anadolu Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan tarafından silah ile yaralanan Kahraman'a yönelik saldırıda, sanığın 2. kez ateş etmesi Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü çaycı Y.K. tarafından engellenmişti.
Olay sonrasında tutuklanan Kılıçarslan hakkında İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.
Davayı 12 Haziran'da karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığı "kadına karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 8 ay hapisle cezalandırmış, diğer suçlardan ise toplam 3 yıl 4 ay ceza vererek hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı.
OLAY NASIL YAŞANDI
Saldırya uğrayan hakim Aslı Kahraman duruşmada olay gününü şöyle anlatmıştı:
"Olay günü sabah saatlerinde odama vardım. Dahili telefonum çalmaya başladı. Numaranın gözükmemesinden onun aradığını anladım. Telefonun fişini çıkarttım. Zaten onun aramalarından telefonun fişini çekerek çalışıyordum. Beni yeniden arayınca odada hâkim bey olduğu için telefonu açtım. Yine tehdit etmeye başladı. Beni buradan kovmaya çalışıyordu. O sırada hâkim bey kapıya kadar geldi. Sanık hemen önümdeydi. Odanın şeklini de dosyaya sunabilirim. O benim önümde durduğu sürece geçemiyorum. Kalemi arayıp güvenlik çağıracaktım. Kalemi aramaya çalıştığım sırada sanık arkamdan telefonu kapatıp elimi ve kolumu arkadan birleştirdi. Baktım güç yettiremiyorum. O sırada silahını çıkardı. Sanığın ateş edeceğini hiç düşünmedim. Biraz daha sakinledim. Silahı beline soktu.
O sırada çaycı geldi. Bana saldırıyor dedim ona. Çaycı da bize doğru yaklaştı ve bizim aramıza girdi. Sanığı geriye doğru ittirmeye başladı. Tekrar çıkmamaya başlayınca kalemi aradım. Önümü döndüğümde tabanca tekrar elindeydi. Bana hangi eliyle ateş ettiğini görmedim. O sırada ilk atış sesi geldi. Kasığımdan girip duvarı delmiş mermi. Şaşkınlıkla vuruldum diye bağırdım. Bütün gücümle imdat diye bağırmaya başladım. Sonrasında da hastaneye intikal ettirildim. Sanığın geri planda nasıl oyunlar çevirdiğini bilmiyordum. Sanık zaten olayın en başından bugüne 'Bana şantaj yapıyor' gibi iftiralarda bulunmuş. Bunların duyulduğunu öğrendim. O yüzden hiç planlı değildi falan demesin."
"AŞK KUYUSU"
Muhammed Çağatay Kılıçaslan ise savunmasında, Aslı Kahraman ile nisan sonu gibi tanıştıklarını, Kahraman'ın duruşma savcısı ile sorunlar yaşaması üzerine kendisinin onun mahkemesine görevlendirildiğini ve öncesinde kendisini tanımadığını söyledi. Kılıçaslan, mayısın ilk haftasında duruşmalara çıkmaya başlamasıyla aralarında duygusal yakınlık olduğunu, bunun zamanla ilerleyerek birbirlerine daha da bağlandıklarını belirtti. Sosyal ve medeni hallerinin el vermemesine rağmen bunun kendilerini durdurmadığını, müştekinin başka mahkemeye tayininin çıkmasının ardından birlikte tatile gittiklerini ifade etti.
Tatil sırasında müşteki hakim Aslı Kahraman'ın hamile olabileceğine dair söylemlerde bulunduğunu ve bu tatil sonrasında hamile olduğunu öğrendiklerini dile getiren Kılıçaslan, müşteki ile evlenme gibi bir isteğinin olduğunu fakat nisan ve mayısta yaşadıkları hadiselerin kendisini evlilik kararından soğuttuğunu kaydetti. "Aşk çıkrığı olmayan bir kuyuya benzer" diyerek kendisinin de buradan çıkamadığını belirten Kılıçaslan, kendisine bebeği aldırma konusunda baskı yapmadığını, evlenme teklifinde de bulunmadığını söyledi.
Kürtaj olmasının ardından ciddi bir psikolojik baskı gördüğünü, müştekinin İzmir'e gittiğini ve kendisine bazı mesajlar attığını belirten Kılıçaslan, onun kendisine kötü niyetlerle yaklaşmadığını, sonuçta onun da kendisine aşık olduğunu ve hamile kaldığını dile getirdi. Kılıçaslan son olarak, tatillerinin ardından müştekinin istinaf mahkemesinde görevine başladığını sözlerine ekledi.
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