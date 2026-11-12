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Türkiye'den nükleer enerjide yeni anlaşma! Kanada ile CANDU reaktör teknolojisi için imzalar atıldı

Türkiye Nükleer Enerji AŞ ile Kanada merkezli AtkinsRealis, CANDU reaktör teknolojisiyle kurulabilecek nükleer santral için fizibilite ve ön tasarım mühendisliği anlaşması imzaladı.

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Türkiye'den nükleer enerjide yeni anlaşma! Kanada ile CANDU reaktör teknolojisi için imzalar atıldı

Türkiye Nükleer Enerji AŞ ile Kanada merkezli AtkinsRealis, CANDU reaktör teknolojisiyle kurulabilecek nükleer santral için fizibilite ve ön tasarım mühendisliği anlaşması imzaladı.


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