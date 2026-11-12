Türkiye'den nükleer enerjide yeni anlaşma! Kanada ile CANDU reaktör teknolojisi için imzalar atıldı
Türkiye Nükleer Enerji AŞ ile Kanada merkezli AtkinsRealis, CANDU reaktör teknolojisiyle kurulabilecek nükleer santral için fizibilite ve ön tasarım mühendisliği anlaşması imzaladı.
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Türkiye Nükleer Enerji AŞ ile Kanada merkezli AtkinsRealis, CANDU reaktör teknolojisiyle kurulabilecek nükleer santral için fizibilite ve ön tasarım mühendisliği anlaşması imzaladı.
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Samet Baş Takvim.com.tr Güncel