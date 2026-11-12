Türkiye Nükleer Enerji AŞ ile Kanada merkezli AtkinsRealis, CANDU reaktör teknolojisiyle kurulabilecek nükleer santral için fizibilite ve ön tasarım mühendisliği anlaşması imzaladı.





Ayrıntılar geliyor...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN