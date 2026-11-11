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Merkez Bankası'ndan kredi kararı! İhtiyaç, taşıt ve KOBİ kredilerinde yeni dönem

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kredi büyüme sınırlarında değişikliğe gitti. Yeni kararla ihtiyaç ve taşıt kredilerinde limit yüzde 3,5'e, KOBİ kredilerinde yüzde 5,5'e yükseltildi. Diğer ticari kredilerde ise büyüme sınırı yüzde 2,5 oldu. TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında da yeni kararlar aldı.

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Merkez Bankası'ndan kredi kararı! İhtiyaç, taşıt ve KOBİ kredilerinde yeni dönem

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların ve finansman şirketlerinin 1 yıldan uzun vadeli Türk lirası ve yabancı para cinsinden mevduat dışı yükümlülükleri için tesis edilen zorunlu karşılıklara Türk lirası cinsinden faiz-telafi ödemesi yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

TCMB'nin makroihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusu internet sitesinde yayımlandı.

Tüketicilere kullandırılan ihtiyaç ve taşıt kredilerinde 8 haftalık büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 3,5'e çıkarıldı Tüketicilere kullandırılan ihtiyaç ve taşıt kredilerinde 8 haftalık büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 3,5'e çıkarıldı

TL CİNSİNDEN FAİZ/TELAFİ ÖDEMESİ

Bankanın makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yapıldığı belirtilen duyuruda, "Bankaların ve finansman şirketlerinin 1 yıldan uzun vadeli Türk lirası ve yabancı para cinsinden mevduat dışı yükümlülükleri için tesis edilen zorunlu karşılıklara Türk lirası cinsinden faiz/telafi ödemesi yapılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

TCMB kredi büyüme sınırlarını yükseltti. TCMB kredi büyüme sınırlarını yükseltti.

Düzenlemeyle, tüketicilere kullandırılan ihtiyaç ve taşıt kredilerinde 8 haftalık büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 3,5'e çıkarıldı. KOBİ'lere kullandırılan Türk lirası kredilerde sınır yüzde 5'ten yüzde 5,5'e, KOBİ dışındaki işletmelere kullandırılan Türk lirası kredilerde ise yüzde 2'den yüzde 2,5'e yükseltildi.

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