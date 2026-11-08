Çalışanların en büyük hayali emekli olmak. Bunun için işe giriş tarihine göre belirlenmiş prim ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor. Ancak emekliliği erkene çekmek de mümkün. Kimilerine prim, kimilerine de yaş kolaylığı sağlanıyor. Özellikle 8 formül öne çıkıyor. İşte detayları...

HİZMET BORÇLANMASI

Kadınlar çocuğun doğumundan sonraki 2 yıl içinde çalışılmayan süreleri borçlanma ile kapatabiliyor ve bu primleri emeklilik hesabında kullanabiliyor. En çok 3 çocuk için bu imkandan yararlanılıyor.

Emeklilik hayali kuran çalışanlar için erken emekliliğin 8 farklı yolu bulunuyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Annenin borçlanma yapacağı çocuklarının sigortalı olduğu tarihten ya da stajdan sonra dünyaya gelmiş olması gerekiyor. Erkekler de askerlikte geçen sürelerinin ihtiyacı kadarını borçlanabiliyor.

Ancak borçlanma imkanları doğum ve askerlikle sınırlı değil. Bazı alanlarda eğitim ve staj süreleri için de borçlanma imkanı tanınıyor. Avukatlık stajı, hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri için de bu imkan var. Ayrıca gurbetçiler de yurt dışı borçlanması yapabiliyor.