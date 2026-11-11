Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), şebeke iyileştirme, altyapı yenileme ve trafo merkezi bakım çalışmaları kapsamında 12 Kasım 2026 Perşembe günü İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki 21 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Bazı bölgelerde kesintiler gece yarısı itibarıyla başlarken, gündüz saatlerindeki çalışmalar nedeniyle kesintiler 8 saate kadar sürecek.

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren duyuru BEDAŞ'tan geldi. Altyapı ve şebeke kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştirilecek olan çalışmalar nedeniyle Avrupa Yakası'nın pek çok noktasında elektrik kesintileri yaşanacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ilçe ve mahalle bazlı saat aralıklarını kontrol etmesi önem taşıyor.