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BEDAŞ saat verdi! İstanbul'da 12 Kasım elektrik kesintisi: Arnavutköy, Bakırköy, Beşiktaş dahil 21 ilçe kararacak!

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayımlanan planlı bakım ve yatırım takvimine göre, 12 Kasım 2026 Perşembe günü İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki 21 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. Şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde kesintiler gece yarısı başlarken, gündüz saatlerindeki uygulamalar 8 saate kadar sürecek.

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BEDAŞ saat verdi! İstanbul'da 12 Kasım elektrik kesintisi: Arnavutköy, Bakırköy, Beşiktaş dahil 21 ilçe kararacak!

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), şebeke iyileştirme, altyapı yenileme ve trafo merkezi bakım çalışmaları kapsamında 12 Kasım 2026 Perşembe günü İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki 21 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Bazı bölgelerde kesintiler gece yarısı itibarıyla başlarken, gündüz saatlerindeki çalışmalar nedeniyle kesintiler 8 saate kadar sürecek.

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren duyuru BEDAŞ'tan geldi. Altyapı ve şebeke kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştirilecek olan çalışmalar nedeniyle Avrupa Yakası'nın pek çok noktasında elektrik kesintileri yaşanacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ilçe ve mahalle bazlı saat aralıklarını kontrol etmesi önem taşıyor.

21 ilçede elektrik kesintisi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)21 ilçede elektrik kesintisi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

HANGİ İLÇELER ETKİLENECEK? KESİNTİNİN DETAYLARI

BEDAŞ'ın yayımladığı takvime göre, 12 Kasım Perşembe günü elektrik kesintisinden nasibini alacak 21 ilçe şu şekildedir:

  • Arnavutköy
  • Avcılar
  • Bakırköy
  • Bahçelievler
  • Beşiktaş
  • Beylikdüzü
  • Beyoğlu
  • Büyükçekmece
  • Çatalca
  • Esenler
  • Esenyurt
  • Fatih
  • Gaziosmanpaşa
  • Güngören
  • Kağıthane
  • Küçükçekmece
  • Sarıyer
  • Silivri
  • Sultangazi
  • Şişli
  • Zeytinburnu
Gece Başlayan Kesintiler
00.00 – 03.00 / 07.00
ÖNE ÇIKAN BÖLGELER
Zeytinburnu
Maltepe Mahallesi
Esenyurt
Örnek Mahallesi
Bu bölgeler gibi bazı noktalarda çalışmalar gece yarısı 00.00 itibarıyla başlayıp sabah saatlerine (03.00 - 07.00 aralığına) kadar sürecek.
Gündüz Çalışmaları
8 Saate Varan Kesintiler
ÖNE ÇIKAN İLÇELER
Arnavutköy Çatalca Fatih Bahçelievler Beşiktaş Bakırköy
KESİNTİ SAATLERİ
09.00 – 17.00
Bazı bölgelerde: 12.00 – 20.00
Yatırım ve bakım çalışmaları nedeniyle uzun süreli enerji kesintileri uygulanacak.

Kesinti 8 saat sürecek. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Kesinti 8 saat sürecek. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

BEDAŞ Elektrik Kesintisi: 21 İlçe
Kesintiden etkilenecek ilçeler ve öne çıkan mahalle / sokak detayları
  1. 01. Arnavutköy
    Yeşilbayır (İndere Mevkii, İslambol Sk.), İmrahor ve Ömerli mahalleleri.
  2. 02. Avcılar
    Ambarlı ve Cihangir mahalleleri (Bilge, Fevzi Çakmak, Hasat, Hindi, Özlem, Şahin ve Reşitpaşa sokakları).
  3. 03. Bakırköy
    Yeşilköy Mahallesi ve çevre sokaklar.
  4. 04. Bahçelievler
    Kocasinan Merkez, Soğanlı, Şirinevler, Bahçelievler ve Çobançeşme mahalleleri (Ferit Selimpaşa, Mucize, Kader, Fatih ve Serik sokakları).
  5. 05. Beşiktaş
    Sinanpaşa, Akat ve Levent mahalleleri (Kazan, Gül, Hare, Menekşe, Yıldırım Oğuz Göker ve Çilekli sokakları).
  6. 06. Beylikdüzü
    Barış ve Adnan Kahveci mahalleleri (Akdeniz, Karadeniz, Mehmetçik, Samsun, Kıbrıs, Peyami Safa, Sakarya, Orkide, Ali Çebi, Kardelen, Zafer ve Koru sokakları).
  7. 07. Beyoğlu
    Fetihtepe, Keçeci Piri ve Piripaşa mahalleleri (Ahmet Turan, Aziz, Bahçeler Üstü, Basmacı Ruşen, Bülbül, Dere, Gazi, Hasköy Meydanı, Akgeyik, Beraberlik, Bezirgan, Dere İçi, Fıstıklı Bahçe, Göktuğ, Kazak, Sakızlı Bostan sokakları).
  8. 08. Büyükçekmece
    Sinanoba, Ekinoba ve Güzelce mahalleleri.
  9. 09. Çatalca
    Karacaköy, Ormanlı, Celepköy ve Dağyenice mahalleleri ile Atatürk ve çevresi.
  10. 10. Esenler
    Oruçreis, Namık Kemal ve Fevzi Çakmak mahalleleri.
  11. 11. Esenyurt
    Örnek Mahallesi ile İncirtepe ve Yunus Emre mahallelerinin belirli sokakları.
  12. 12. Fatih
    Balat, Derviş Ali, Hacı Kadın, Hoca Gıyasettin, Molla Hüsrev, Süleymaniye, Sümbül Efendi ve Yedikule mahalleleri (Eğridut, Hacı Evhaddin, Hacı Hüseyin Çeşmesi, Hacı Piri, Komodor Zeki Işın, Samancı Odaları, Sarmaşıklı, Tirendaz, Vefa sokakları).
  13. 13. Gaziosmanpaşa
    Fevzi Çakmak, Hürriyet, Yeni Mahalle ve Şemsipaşa mahalleleri.
  14. 14. Güngören
    Merkez Mahallesi ve çevre bağlantıları.
  15. 15. Kağıthane
    Ortabayır Mahallesi ve çevresi.
  16. 16. Küçükçekmece
    İnönü, Tevfikbey ve Halkalı Merkez mahalleleri (Basın Ekspres ve Dereboyu sokak bölgeleri).
  17. 17. Sarıyer
    Huzur ve Kumköy (Kilyos) mahalleleri.
  18. 18. Silivri
    Sayalar Mahallesi ve çevresi.
  19. 19. Sultangazi
    İsmetpaşa, 50. Yıl ve Uğur Mumcu mahalleleri.
  20. 20. Şişli
    Kuştepe, Meşrutiyet, Muradiye ve Teşvikiye mahalleleri.
  21. 21. Zeytinburnu
    Gece: 00.00 - 07.00
    Maltepe Mahallesi: Bestekar Medeni Aziz Efendi Çıkmazı, Fazılpaşa, Fazılpaşa Çıkmazı ve Gümüşsuyu sokakları.
    Gündüz saatleri
    Beştelsiz, Nuri Paşa, Sümer, Yeşiltepe, Kazlıçeşme, Merkezefendi ve Seyitnizam mahallelerinin bazı sokakları.

BEDAŞ saat verdi! İstanbul'da 12 Kasım elektrik kesintisi: Arnavutköy, Bakırköy, Beşiktaş dahil 21 ilçe kararacak!-4

VATANDAŞLAR NE YAPMALI?

Planlı kesintilerden etkilenecek mahalle ve sokak sakinlerinin, ev ve iş yerlerindeki elektronik cihazlarını korumak adına duyuruları takip etmesi gerekiyor. Kesintinin tam saat aralığını ve kendi mahallenizin durumunu öğrenmek için BEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden ilçe ve mahalle sorgulaması yapabilirsiniz.

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