BEDAŞ saat verdi! İstanbul'da 12 Kasım elektrik kesintisi: Arnavutköy, Bakırköy, Beşiktaş dahil 21 ilçe kararacak!
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayımlanan planlı bakım ve yatırım takvimine göre, 12 Kasım 2026 Perşembe günü İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki 21 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. Şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde kesintiler gece yarısı başlarken, gündüz saatlerindeki uygulamalar 8 saate kadar sürecek.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), şebeke iyileştirme, altyapı yenileme ve trafo merkezi bakım çalışmaları kapsamında 12 Kasım 2026 Perşembe günü İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki 21 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Bazı bölgelerde kesintiler gece yarısı itibarıyla başlarken, gündüz saatlerindeki çalışmalar nedeniyle kesintiler 8 saate kadar sürecek.
İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren duyuru BEDAŞ'tan geldi. Altyapı ve şebeke kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştirilecek olan çalışmalar nedeniyle Avrupa Yakası'nın pek çok noktasında elektrik kesintileri yaşanacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ilçe ve mahalle bazlı saat aralıklarını kontrol etmesi önem taşıyor.
HANGİ İLÇELER ETKİLENECEK? KESİNTİNİN DETAYLARI
BEDAŞ'ın yayımladığı takvime göre, 12 Kasım Perşembe günü elektrik kesintisinden nasibini alacak 21 ilçe şu şekildedir:
- Arnavutköy
- Avcılar
- Bakırköy
- Bahçelievler
- Beşiktaş
- Beylikdüzü
- Beyoğlu
- Büyükçekmece
- Çatalca
- Esenler
- Esenyurt
- Fatih
- Gaziosmanpaşa
- Güngören
- Kağıthane
- Küçükçekmece
- Sarıyer
- Silivri
- Sultangazi
- Şişli
- Zeytinburnu
- 01. Arnavutköy Yeşilbayır (İndere Mevkii, İslambol Sk.), İmrahor ve Ömerli mahalleleri.
- 02. Avcılar Ambarlı ve Cihangir mahalleleri (Bilge, Fevzi Çakmak, Hasat, Hindi, Özlem, Şahin ve Reşitpaşa sokakları).
- 03. Bakırköy Yeşilköy Mahallesi ve çevre sokaklar.
- 04. Bahçelievler Kocasinan Merkez, Soğanlı, Şirinevler, Bahçelievler ve Çobançeşme mahalleleri (Ferit Selimpaşa, Mucize, Kader, Fatih ve Serik sokakları).
- 05. Beşiktaş Sinanpaşa, Akat ve Levent mahalleleri (Kazan, Gül, Hare, Menekşe, Yıldırım Oğuz Göker ve Çilekli sokakları).
- 06. Beylikdüzü Barış ve Adnan Kahveci mahalleleri (Akdeniz, Karadeniz, Mehmetçik, Samsun, Kıbrıs, Peyami Safa, Sakarya, Orkide, Ali Çebi, Kardelen, Zafer ve Koru sokakları).
- 07. Beyoğlu Fetihtepe, Keçeci Piri ve Piripaşa mahalleleri (Ahmet Turan, Aziz, Bahçeler Üstü, Basmacı Ruşen, Bülbül, Dere, Gazi, Hasköy Meydanı, Akgeyik, Beraberlik, Bezirgan, Dere İçi, Fıstıklı Bahçe, Göktuğ, Kazak, Sakızlı Bostan sokakları).
- 08. Büyükçekmece Sinanoba, Ekinoba ve Güzelce mahalleleri.
- 09. Çatalca Karacaköy, Ormanlı, Celepköy ve Dağyenice mahalleleri ile Atatürk ve çevresi.
- 10. Esenler Oruçreis, Namık Kemal ve Fevzi Çakmak mahalleleri.
- 11. Esenyurt Örnek Mahallesi ile İncirtepe ve Yunus Emre mahallelerinin belirli sokakları.
- 12. Fatih Balat, Derviş Ali, Hacı Kadın, Hoca Gıyasettin, Molla Hüsrev, Süleymaniye, Sümbül Efendi ve Yedikule mahalleleri (Eğridut, Hacı Evhaddin, Hacı Hüseyin Çeşmesi, Hacı Piri, Komodor Zeki Işın, Samancı Odaları, Sarmaşıklı, Tirendaz, Vefa sokakları).
- 13. Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak, Hürriyet, Yeni Mahalle ve Şemsipaşa mahalleleri.
- 14. Güngören Merkez Mahallesi ve çevre bağlantıları.
- 15. Kağıthane Ortabayır Mahallesi ve çevresi.
- 16. Küçükçekmece İnönü, Tevfikbey ve Halkalı Merkez mahalleleri (Basın Ekspres ve Dereboyu sokak bölgeleri).
- 17. Sarıyer Huzur ve Kumköy (Kilyos) mahalleleri.
- 18. Silivri Sayalar Mahallesi ve çevresi.
- 19. Sultangazi İsmetpaşa, 50. Yıl ve Uğur Mumcu mahalleleri.
- 20. Şişli Kuştepe, Meşrutiyet, Muradiye ve Teşvikiye mahalleleri.
- 21. Zeytinburnu Gece: 00.00 - 07.00Maltepe Mahallesi: Bestekar Medeni Aziz Efendi Çıkmazı, Fazılpaşa, Fazılpaşa Çıkmazı ve Gümüşsuyu sokakları.Gündüz saatleriBeştelsiz, Nuri Paşa, Sümer, Yeşiltepe, Kazlıçeşme, Merkezefendi ve Seyitnizam mahallelerinin bazı sokakları.
VATANDAŞLAR NE YAPMALI?
Planlı kesintilerden etkilenecek mahalle ve sokak sakinlerinin, ev ve iş yerlerindeki elektronik cihazlarını korumak adına duyuruları takip etmesi gerekiyor. Kesintinin tam saat aralığını ve kendi mahallenizin durumunu öğrenmek için BEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden ilçe ve mahalle sorgulaması yapabilirsiniz.