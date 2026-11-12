İzmir'de 18 işçinin öldüğü fabrikada tazminat oyunu iddiası: "Sigorta giriş-çıkışı yapıyorlardı"
İzmir’de 18 işçinin feci şekilde can verdiği fabrikada, skandal çalışma koşulları ortaya çıktı. Fabrikada kıdem tazminatını düşürmeye yönelik uygulamalar yapıldığı, daha az tazminat vermek için sigorta giriş çıkışı yapıldığı iddia edildi.
İzmir'de 9 Kasım'da 18 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından, fabrikadaki skandal çalışma koşulları ortaya çıktı. Fabrika, şimdi de kıdem tazminatı oyunları ile gündemde.
Sabah'tan Ceyhan Torlak ve Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre patlamada hayatını kaybeden, evli ve iki çocuk babası Güner Gökçe'nin kuzeni Taner Gökçe, konuştu.
Kuzeni Güner'in 20 yıldır aynı fabrikada çalıştığını anlatan Gökçe, "Fabrikada daha az tazminat vermek için sigorta giriş-çıkışı yapıyorlardı. Kuzenimin de 1,5 yıl önce çıkışını yapıp yeniden işe girmiş gibi gösterdiler. Haksızlık yapıyorlardı. Güner işinden bu nedenle memnun değildi. Güner'in çocuklarından biri üniversitede okuyor. Diğeri de ortaokul son sınıfta okuyor. Çok iyi, merhametli, duygusal bir insandı. Emekli olduktan sonra Erzurum'a, köyüne dönüp orada bir ev yapmak istiyordu. Kısmet olmadı" dedi.
CESEDİ BULUNAMADI
Adli Tıp Kurumunda DNA eşleştirme çalışmalarının tamamlandığı ancak işçi Barış Güney ile eşleşen herhangi bir DNA örneğine rastlanmadığı öğrenildi.
Enkaz altında olduğu değerlendirilen Güney'i arama çalışmaları sürerken, acılı baba Bekir Güney, "Oğlum bekârdı, 4 senedir buradaydı. İş kazaları çok oluyordu. Şefleri ile sorunları vardı. İşten ayrılmayı düşünüyordu. 'Önümüzdeki günlerde istifa dilekçesi vereceğim' diyordu. Dilekçesini veremeden canından oldu" dedi.
CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ
Patlamada ölen makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik'in (25) cenazesi, İzmir'in Menemen ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Recep Fedai'nin cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Karacaören köy mezarlığına defnedildi. Fatih Işık'ın (44) cenazesi de memleketi Kırıkkale'nin merkez Gündoğdu Mahallesi Döndü Kadın Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Göksel Ünaldı'nın cenazesi, Aliağa'daki Bozköy Camisi'nde kılınan namazın ardından Bozköy Mezarlığı'nda, Ersin Oğuz'un cenazesi ise Kınık ilçesindeki Büyükoba Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.
İLK İŞ GÜNÜNDE CAN VERDİ
Yaşamını yitiren işçilerden 42 yaşındaki Göksel Ünaldı, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Taşeron firma bünyesinde kazan bakımında temizlik işi yapmak üzere olay günü ilk kez işbaşı yapan Ünaldı'nın, göreve başladıktan yalnızca yaklaşık 3 saat sonra patlamada can vermesi yürekleri dağladı.
Cenaze töreninde anne Nurten Ünaldı'nın evladının tabutuna sarılarak döktüğü gözyaşları ve ayakta durmakta güçlük çektiği anlar acıyı gözler önüne serdi.
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