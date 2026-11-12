Hayatını kaybeden işçi Güner Gökçe (Foto: İHA)

Sabah'tan Ceyhan Torlak ve Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre patlamada hayatını kaybeden, evli ve iki çocuk babası Güner Gökçe'nin kuzeni Taner Gökçe, konuştu.

Kuzeni Güner'in 20 yıldır aynı fabrikada çalıştığını anlatan Gökçe, "Fabrikada daha az tazminat vermek için sigorta giriş-çıkışı yapıyorlardı. Kuzenimin de 1,5 yıl önce çıkışını yapıp yeniden işe girmiş gibi gösterdiler. Haksızlık yapıyorlardı. Güner işinden bu nedenle memnun değildi. Güner'in çocuklarından biri üniversitede okuyor. Diğeri de ortaokul son sınıfta okuyor. Çok iyi, merhametli, duygusal bir insandı. Emekli olduktan sonra Erzurum'a, köyüne dönüp orada bir ev yapmak istiyordu. Kısmet olmadı" dedi.