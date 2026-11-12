Milyonlarca emekli, Meclis'e gelecek yeni düzenlemeye kilitlenmiş durumda. Gelir artırıcı düzenleme için hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı yoğun bir çalışma yürütüyor.

Düzenleme öncelikle emeklilerin gelirlerini artırmayı amaçlıyor. Bunun için ocak ayında yapılacak enflasyon artışının dışında bir ek zam formülü öne çıkıyor. Ek artış için de seyyanen bir destek ve refah payı uygulamaları üzerinde çalışmalar yapılıyor.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem'in haberine göre, çalışma kapsamında birçok alternatif değerlendirilip etki analizleri, yani maliyet unsurları da dikkate alınıyor.

En düşük emekli maaşının 30-35 bin TL bandına yükseltilmesi değerlendiriliyor.

Ocak ayında enflasyon artışı ne kadar olacak?

Ocak ayında beklenen enflasyon hesaplamalarına göre enflasyon artışı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10 civarında olacak. Memurlar ve memur emeklileri için ise bu oran yüzde 8 olarak hesaplanıyor.

Yapılacak artış herkese eşit mi olacak?

Ocak ayında yapılacak enflasyon artışı herkese eşit olacak. Bu zaten yasal olarak her 6 ayda bir gerçekleşiyor. Daha önce yapılan refah payı artışları herkese eşit olarak uygulanmıştı. Ancak düşünülen ek artışlarda başka kriterler de devreye girebilir. Özellikle seyyanen artışlarda bir kademe uygulaması üzerinde de çalışılıyor.