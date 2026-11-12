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Emekliye yüzde 10+5 bin TL zam formülü: 2027 Ocak için 30 bin 907 TL maaş hesabı masada

Emeklilerin gelirini artıracak düzenleme ile ilgili çalışmalarda sona geliniyor. En düşük maaş formülü dışında refah payı ve seyyanen artış da masada. Kök maaşlar nasıl artacak? Refah payı oranları nasıl uygulanacak? Hangi maaş kaç lira olacak? İşte o hesaplar ....

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Emekliye yüzde 10+5 bin TL zam formülü: 2027 Ocak için 30 bin 907 TL maaş hesabı masada

Milyonlarca emekli, Meclis'e gelecek yeni düzenlemeye kilitlenmiş durumda. Gelir artırıcı düzenleme için hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı yoğun bir çalışma yürütüyor.

Emeklilerin ocak zammında yüzde 10 enflasyon artışı ve ek ödeme formülü gündemde (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Emeklilerin ocak zammında yüzde 10 enflasyon artışı ve ek ödeme formülü gündemde (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem'in haberine göre, çalışma kapsamında birçok alternatif değerlendirilip etki analizleri, yani maliyet unsurları da dikkate alınıyor.

Yeni düzenlemede hangi konular öne çıkıyor?

Düzenleme öncelikle emeklilerin gelirlerini artırmayı amaçlıyor. Bunun için ocak ayında yapılacak enflasyon artışının dışında bir ek zam formülü öne çıkıyor. Ek artış için de seyyanen bir destek ve refah payı uygulamaları üzerinde çalışmalar yapılıyor.

En düşük emekli maaşının 30-35 bin TL bandına yükseltilmesi değerlendiriliyor.En düşük emekli maaşının 30-35 bin TL bandına yükseltilmesi değerlendiriliyor.

Ocak ayında enflasyon artışı ne kadar olacak?

Ocak ayında beklenen enflasyon hesaplamalarına göre enflasyon artışı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10 civarında olacak. Memurlar ve memur emeklileri için ise bu oran yüzde 8 olarak hesaplanıyor.

Yapılacak artış herkese eşit mi olacak?

Ocak ayında yapılacak enflasyon artışı herkese eşit olacak. Bu zaten yasal olarak her 6 ayda bir gerçekleşiyor. Daha önce yapılan refah payı artışları herkese eşit olarak uygulanmıştı. Ancak düşünülen ek artışlarda başka kriterler de devreye girebilir. Özellikle seyyanen artışlarda bir kademe uygulaması üzerinde de çalışılıyor.

Yüzde 10 zam ve 5 bin TL destekle en düşük maaş 30.907 TL'ye ulaşabilir.Yüzde 10 zam ve 5 bin TL destekle en düşük maaş 30.907 TL'ye ulaşabilir.

Yapılacak ek artışta hangi kriterler öne çıkıyor?

Burada prim gün sayısı, ödenen prim miktarları ve emeklilik şartları göz önüne alınacak. Yani 3.600 gün ve asgari ücret üzerinden prim ödeyerek emekli olmuş bir sigortalı ile 7 bin gün ve yüksek prim ödeyerek emekli olmuş birisi açısından bir eşitlik söz konusu olmayacak. Bu formüle göre daha çok prim ödeyenin ek ödemesi de yüksek olacak.

En düşük emekli maaşı ne olacak?

Üzerinde durulan konulardan birisi de en düşük emekli maaşı. Uzun zamandır uygulanan ve düşük maaş alan emeklilerin desteklenmesini sağlayan en düşük maaş miktarı her 6 ayda bir enflasyon oranında artırılıyor. Bunun için de yasa hazırlanıyor. Bu uygulamanın devam etmesi de düşünülüyor.

Refah payının yüzde 10-15 bandında uygulanması seçenekler arasında yer alıyor.Refah payının yüzde 10-15 bandında uygulanması seçenekler arasında yer alıyor.

En düşük maaşta hesap nasıl olacak?

Şu anda en düşük maaş 23.552 TL olarak uygulanıyor. Bu rakamın altında emekli maaşı alanlara Hazine'den seyyanen ödeme yapılıyor. Yüzde 10'luk enflasyon artışı ile bu rakamın 25.907 TL'ye çıkacağı hesaplanıyor. Bunun üzerine refah payı ya da seyyanen artış için değişik formüller de çalışılıyor.

SSK- BAĞKUR MAAŞLARINA TABAN MAAŞ ETKİSİ
MAAŞ
% 10 ARTIŞ
5 PUAN
10 PUAN
15 PUAN
30.000
33.000
34.650
36.300
37.950
35.000
38.500
40.425
42.350
44.275
40.000
44.000
46.200
48.400
50.600
45.000
49.500
51.975
54.450
56.925
50.000
55.000
57.750
60.500
63.250
55.000
60.500
63.525
66.550
69.575
60.000
66.000
69.300
72.600
75.900
MEMUR EMEKLİLERİNE REFAH PAYI ETKİSİ
MAAŞ
% 8 ARTIŞ
5 PUAN
10 PUAN
15 PUAN
31.528
34.050
35.753
37.455
39.158
35.000
37.800
39.690
41.580
43.470
40.000
43.200
45.360
47.520
49.680
45.000
48.600
51.030
53.460
55.890
50.000
54.000
56.700
59.400
62.100
55.000
59.400
62.370
65.340
68.310
60.000
64.800
68.040
71.280
74.520

En düşük maaş kaç lira olacak?

Üzerinde çalışılan formüllere göre en düşük emekli maaşının 30-35 bin bandında olması hesaplanıyor. Bunun için de hem enflasyon artışı hem de seyyanen artış gündemde. Örneğin yüzde 10 enflasyon artışı ile 25.907 TL olacak en düşük maaşa yapılacak 5 bin TL'lik bir seyyanen artış ile rakam 30.907 TL'ye ulaşacak.

TABAN MAAŞA
REFAH PAYI ETKİSİ
Mevcut taban maaş
23.552,00 TL
%10 enflasyon artışı
25.907,20 TL
5 puan refah payı
27.202,56 TL
10 puan refah payı
28.497,92 TL
15 puan refah payı
29.793,28 TL
20 puan refah payı
31.088,64 TL

Mevcut taban maaş: 23.552 TL

Yüzde 10 enflasyon artışı: 25.907,20 TL

5 bin TL ek artış: 30.907,20 TL

Ek artışta prim gün sayısı ve ödenen prim miktarına göre kademeli zam planlanıyor.Ek artışta prim gün sayısı ve ödenen prim miktarına göre kademeli zam planlanıyor.

Refah payı artışı kaç puan olabilir?

Herkes için uygulanacak refah payı oranı ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. Bu konuda etki analizleri yapılıyor. Refah payının geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yüzde 10-15 bandında olması da masada.

Artış hangi maaşlara olacak?

Yapılacak refah payı artışının zam oranının üzerine eklenmesi bekleniyor. Ancak zamlar kök maaşa yapılacağı için artış bu aylıklara yansıtılacak. Bu durumda kök maaşlar belirlenecek taban maaşın altında kalırsa bu kez Hazine'den yeni bir destek yapılması da gerekecek.

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