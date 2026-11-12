Yargıtay, Muğla'nın Fethiye ilçesinde, fotoğraf çektirmek için çıktıkları kayalıklardan hamile eşi Semra Aysal'ı iterek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozarak tahliyesine karar verdi.

Hakan Aysal eşini uçurumdan ittiği gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



Fethiye'deki yargılamada mahkeme başkanının yazdığı karşı oy gerekçesinde, Yargıtay 1. Ceza Dairesi hakimlerinden ikisinin yazdığı karşı oy gerekçelerinde ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazında da bu hususların açıkça belirtildiğini dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:

"Yargıtay Ceza Genel Kurulu da bugün itibarıyla verdiği kararda müvekkilimin tahliyesine karar vermiştir. Ceza Genel Kurulu'nun verdiği bu tahliye kararının sebebi müvekkilim hakkında verilen haksız ağırlaştırılmış müebbet cezasının bozulduğuna açık bir karinedir. Müvekkilimin yaklaşık 4 yılı tek başına bir hücrede olmak üzere geçirdiği 6 yıllık haksız tutukluluğu bugün itibarıyla sona ermiştir. Türk yargısına geç de olsa verilen bu hakkaniyetli ve doğru karar için şahsım ve müvekkilim adına teşekkür ediyorum."