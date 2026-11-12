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Kelebekler Vadisi'ndeki Semra Aysal davasında sürpriz karar! Ağırlaştırılmış müebbet alan Hakan Aysal'a tahliye

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde, 2018 yılında hamile Semra Aysal'ın kayalıklardan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili davada eşi Hakan Aysal Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararıyla tahliye edildi. Aysal'ın eşini iterek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığı davada mahkeme heyeti oy çokluğuyla sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar vermiş, buna karşılık mahkeme başkanı ise sanığın beraati yönünde şerh düşmüştü.

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Kelebekler Vadisi'ndeki Semra Aysal davasında sürpriz karar! Ağırlaştırılmış müebbet alan Hakan Aysal'a tahliye

Yargıtay, Muğla'nın Fethiye ilçesinde, fotoğraf çektirmek için çıktıkları kayalıklardan hamile eşi Semra Aysal'ı iterek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozarak tahliyesine karar verdi.

Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanığın "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması üzerine karara itiraz edildi.

Müebbet hapis cezası alan Hakan Aysal tahliye edildi. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Müebbet hapis cezası alan Hakan Aysal tahliye edildi. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

YARGITAY TAHLİYESİNE KARAR VERDİ

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, dava dosyasının temyiz incelemesi aşamasında sanık Hakan Aysal'ın tahliyesine karar verdi. Sanık Aysal'ın avukatı Mehmet Buğra Çiçek, AA muhabirine, müvekkilinin eşe karşı kasten öldürme suçunu işlemediğini savundu.

Hakan Aysal eşini uçurumdan ittiği gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Hakan Aysal eşini uçurumdan ittiği gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)


Fethiye'deki yargılamada mahkeme başkanının yazdığı karşı oy gerekçesinde, Yargıtay 1. Ceza Dairesi hakimlerinden ikisinin yazdığı karşı oy gerekçelerinde ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazında da bu hususların açıkça belirtildiğini dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:

"Yargıtay Ceza Genel Kurulu da bugün itibarıyla verdiği kararda müvekkilimin tahliyesine karar vermiştir. Ceza Genel Kurulu'nun verdiği bu tahliye kararının sebebi müvekkilim hakkında verilen haksız ağırlaştırılmış müebbet cezasının bozulduğuna açık bir karinedir. Müvekkilimin yaklaşık 4 yılı tek başına bir hücrede olmak üzere geçirdiği 6 yıllık haksız tutukluluğu bugün itibarıyla sona ermiştir. Türk yargısına geç de olsa verilen bu hakkaniyetli ve doğru karar için şahsım ve müvekkilim adına teşekkür ediyorum."

Semra Aysal ve eşi Hakan Aysal (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Semra Aysal ve eşi Hakan Aysal (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

400 BİN LİRALIK KAZA SİGORTASI SONRASI ŞÜPHELİ ÖLÜM

Semra Aysal, Kelebekler Vadisi'nde 19 Haziran 2018'de fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek karnındaki 7 aylık bebeğiyle hayatını kaybetmişti. Ölümün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturmada olaydan kısa süre önce eşine 400 bin lira değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı tespit edilen Hakan Aysal gözaltına alınmış, eşini iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla da 21 Kasım 2020'de tutuklanmıştı.

Video Oynatma İkonu Semra'nın ölmeden hemen önce görüntüsünü çeken kişi konuştu

MAHKEME BAŞKANI ŞERH DÜŞMÜŞTÜ

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçunu işlediği ileri sürülen Aysal hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Mahkeme heyeti oy çokluğuyla sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar vermiş, buna karşılık mahkeme başkanı ise sanığın beraati yönünde şerh düşmüştü.

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