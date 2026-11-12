Yine ateşkes tanımadılar! İsrail Gazze'de Nasır Hastanesi'ni bombaladı: En az 6 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında aralarında bir doktorun da bulunduğu en az 6 kişi hayatını kaybetti. 20'den fazla kişi ise yaralandı. Hastanenin ikinci katını hedef alan saldırı, cerrahi ve yoğun bakım bölümlerinde büyük yıkıma yol açarken bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırmaya devam ediyor. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesine hava saldırısı düzenledi. En az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla kişinin ise yaralandığı bildirildi.
SAVAŞ UÇAKLARIYLA SALDIRDILAR
Filistinli kaynaklar ve Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, İsrail savaş uçakları hastanenin ikinci katını hedef aldı.İsrail Nasır Hastanesi'ni vurdu: 6 ölü
HASTANEDE BÜYÜK YIKIM
Dikey bir şekilde gerçekleştirilen bu hedefli saldırı, binada ve özellikle erkek ile kadın cerrahi ve yoğun bakım bölümlerinde büyük yıkıma yol açtı.
Saldırının hemen ardından olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, enkaz altında kalan ölü ve yaralıları çıkararak hastaneye nakletti.
Yerel kaynaklar, hayatını kaybedenlerden birinin hastanede görevli bir doktor olduğunu belirtti.
Bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.