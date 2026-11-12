İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırmaya devam ediyor. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesine hava saldırısı düzenledi. En az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla kişinin ise yaralandığı bildirildi.

İsrail Nasır Hastanesi'ni hedef aldı. Fotoğraf: Reuters SAVAŞ UÇAKLARIYLA SALDIRDILAR Filistinli kaynaklar ve Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, İsrail savaş uçakları hastanenin ikinci katını hedef aldı. İsrail Nasır Hastanesi'ni vurdu: 6 ölü HASTANEDE BÜYÜK YIKIM Dikey bir şekilde gerçekleştirilen bu hedefli saldırı, binada ve özellikle erkek ile kadın cerrahi ve yoğun bakım bölümlerinde büyük yıkıma yol açtı.