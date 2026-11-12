UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Yine ateşkes tanımadılar! İsrail Gazze'de Nasır Hastanesi'ni bombaladı: En az 6 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında aralarında bir doktorun da bulunduğu en az 6 kişi hayatını kaybetti. 20'den fazla kişi ise yaralandı. Hastanenin ikinci katını hedef alan saldırı, cerrahi ve yoğun bakım bölümlerinde büyük yıkıma yol açarken bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Yine ateşkes tanımadılar! İsrail Gazze'de Nasır Hastanesi'ni bombaladı: En az 6 kişi hayatını kaybetti

İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırmaya devam ediyor. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesine hava saldırısı düzenledi. En az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla kişinin ise yaralandığı bildirildi.

İsrail Nasır Hastanesi'ni hedef aldı. Fotoğraf: Reutersİsrail Nasır Hastanesi'ni hedef aldı. Fotoğraf: Reuters

SAVAŞ UÇAKLARIYLA SALDIRDILAR

Filistinli kaynaklar ve Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, İsrail savaş uçakları hastanenin ikinci katını hedef aldı.

Video Oynatma İkonu İsrail Nasır Hastanesi'ni vurdu: 6 ölü

HASTANEDE BÜYÜK YIKIM

Dikey bir şekilde gerçekleştirilen bu hedefli saldırı, binada ve özellikle erkek ile kadın cerrahi ve yoğun bakım bölümlerinde büyük yıkıma yol açtı.

İsrail Nasır Hastanesi'ni hedef aldı. Fotoğraf: Reutersİsrail Nasır Hastanesi'ni hedef aldı. Fotoğraf: Reuters

Saldırının hemen ardından olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, enkaz altında kalan ölü ve yaralıları çıkararak hastaneye nakletti.

Yerel kaynaklar, hayatını kaybedenlerden birinin hastanede görevli bir doktor olduğunu belirtti.

Bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yine ateşkes tanımadılar! İsrail Gazze'de Nasır Hastanesi'ni bombaladı: En az 6 kişi hayatını kaybetti-4 Yine ateşkes tanımadılar! İsrail Gazze'de Nasır Hastanesi'ni bombaladı: En az 6 kişi hayatını kaybetti-5 Yine ateşkes tanımadılar! İsrail Gazze'de Nasır Hastanesi'ni bombaladı: En az 6 kişi hayatını kaybetti-6

New York'ta bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var! 1 kişi hayatını kaybetti
SONRAKİ HABER

Enkaz altında kalanlar var

 Avrupa'da online alışveriş kurallarını sertleştiren yasa
ÖNCEKİ HABER

"Efsane" ceza
Beyza Türkyılmaz
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler