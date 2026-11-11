Victor Osimhen için kronik açıklaması! Sözlerini düzeltti istifa tepkisi yağdı
Galatasaray'ın kasım ayı olağan Divan Kurulu toplantısında Victor Osimhen hakkında konuşan Mehmet Cibara'nın açıklamaları tartışma yarattı. Nijeryalı yıldızın sakatlığı için "kronik" ifadesini kullanan sarı-kırmızılı yöneticiye taraftarlardan tepki geldi. Cibara, tepkilerin ardından yeniden söz alarak tıbbi terimi yanlış kullandığını ve "akut" demek istediğini söyledi. Galatasaray da resmî internet sitesinde söz konusu düzeltmeye yer verdi.
Galatasaray'ın RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenen Divan Kurulu toplantısına Mehmet Cibara'nın Victor Osimhen hakkındaki açıklamaları damga vurdu.
Sarı-kırmızılıların ikinci başkanı, stadın zemininde yaşanan sorunlara yönelik eleştirilere yanıt verirken Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun sakatlıklarına da değindi.
Cibara'nın Osimhen için kullandığı ifade kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Galatasaraylı taraftarlardan sert eleştiriler geldi.
MEHMET CİBARA: OSIMHEN'İN SAKATLIĞI KRONİK
Divan Kurulu toplantısında RAMS Park'ın zeminine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mehmet Cibara, futbolcuların yaşadığı sakatlıkların sahadan kaynaklandığı yönündeki iddiaları kabul etmedi.
Cibara, Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun sakatlıkları hakkında konuşarak, "Sakatlıklar sahadan oldu diye bir şey yok. Hiç alakası yok. Leao'nun sakatlığı bambaşka, Osimhen'in sakatlığı kronik bir şey. Onun daha fazlasını söylemeyeyim. Millî maç arasındayız çünkü." dedi.
Özellikle Osimhen için kullanılan "kronik" ifadesi, yıldız futbolcunun sağlık durumuyla ilgili tartışmaları beraberinde getirdi.
GALATASARAY TARAFTARLARINDAN İSTİFA TEPKİSİ
Mehmet Cibara'nın açıklamalarının ardından sosyal medyada çok sayıda Galatasaray taraftarı, Nijeryalı futbolcunun sağlık durumuna ilişkin bu ifadeye tepki gösterdi.
Bazı taraftarlar, Cibara'nın kulüp yöneticisi olarak futbolcunun sakatlığı hakkında daha dikkatli konuşması gerektiğini savunurken istifa çağrısında bulundu.
Sarı-kırmızılı taraftarların tartışmalarında Osimhen'in Napoli döneminde yaşadığı sosyal medya krizi de yeniden gündeme geldi.
NAPOLI'NİN TIKTOK PAYLAŞIMI HATIRLATILDI
Victor Osimhen, Eylül 2023'te Napoli'nin resmî TikTok hesabından yapılan bir paylaşım nedeniyle İtalyan kulübüyle tartışma yaşamıştı.
Napoli'nin, Nijeryalı futbolcunun Bologna karşısında kaçırdığı penaltıyla ilgili yayımladığı video, Osimhen'in temsilcisi Roberto Calenda'nın sert tepkisine neden olmuştu.
Calenda, paylaşımın kabul edilemez olduğunu belirterek hukuki girişimde bulunma haklarını saklı tuttuklarını açıklamıştı.
İtalyan kulübü ise 28 Eylül 2023'te yaptığı açıklamada futbolcuyu küçük düşürme ya da rencide etme amacı taşımadıklarını savunmuştu.
Galatasaraylı bazı taraftarlar, geçmişte yaşanan bu tartışmayı hatırlatarak kulüp yöneticilerinin Osimhen hakkında kullandıkları ifadelerin önemine dikkat çekti.
CİBARA'DAN YENİ AÇIKLAMA: AKUT DEMEK İSTEDİM
Tepkilerin ardından Mehmet Cibara, Osimhen'in sakatlığı hakkında kullandığı ifadeyi düzeltti.
Cibara, tıbbi bir terimi yanlış kullandığını belirterek, "Kusura bakmayın. Ben yüksek makine mühendisiyim. Tıbbi bir yanlış terim kullandım. Akut yerine kronik demişim. Onu düzeltmek istedim. Osimhen'in kronik hastalığı yok. İçiniz rahat olsun." dedi.
Böylece sarı-kırmızılı yönetici, ilk açıklamasında kullandığı "kronik" kelimesinin yanlış olduğunu belirterek kastettiği ifadenin "akut" olduğunu söyledi.
GALATASARAY RESMÎ SİTESİNDEN DÜZELTME
Galatasaray Kulübü de Divan Kurulu toplantısının ardından internet sitesinde yayımladığı toplantı metninde Cibara'nın düzeltmesine yer verdi.
Sarı-kırmızılı kulüp, açıklamanın sonunda Mehmet Cibara'nın "kronik" kelimesini "akut" olarak düzelttiğini belirtti.
Böylece Osimhen'in sakatlığıyla ilgili ilk açıklamanın ardından yapılan düzeltme, kulübün resmî kayıtlarına da girdi.
RAMS PARK ZEMİNİ İÇİN YENİ PLAN
Mehmet Cibara, toplantıda RAMS Park zemininin durumu hakkında da ayrıntılı bilgiler paylaştı.
Sahanın altındaki su ve nem sorunlarını gidermek amacıyla bakım çalışmalarının sürdüğünü anlatan Cibara, zeminde kumlama ve hibrit uygulamaları yapıldığını belirtti.
Sahanın 17 Aralık'a kadar mevcut bakım planıyla kullanılacağını söyleyen sarı-kırmızılı yönetici, İtalya'dan hazır hibrit zemin getirilmesi seçeneğinin de değerlendirildiğini ifade etti.
Cibara, Samsunspor ve Aston Villa maçlarına kadar futbolcuların performansını olumsuz etkilemeyecek bir zemin oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.
DURSUN ÖZBEK TOPLANTIYA KATILMADI
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, COP31 İklim Zirvesi'ne katılımı nedeniyle kasım ayı olağan Divan Kurulu toplantısında yer almadı.
Toplantıda kulübün mali ve sportif konularının yanı sıra RAMS Park zemini ve futbol takımındaki sakatlıklar da ele alındı.