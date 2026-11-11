Galatasaraylı bazı taraftarlar, geçmişte yaşanan bu tartışmayı hatırlatarak kulüp yöneticilerinin Osimhen hakkında kullandıkları ifadelerin önemine dikkat çekti.

İtalyan kulübü ise 28 Eylül 2023'te yaptığı açıklamada futbolcuyu küçük düşürme ya da rencide etme amacı taşımadıklarını savunmuştu.

Napoli'nin, Nijeryalı futbolcunun Bologna karşısında kaçırdığı penaltıyla ilgili yayımladığı video, Osimhen'in temsilcisi Roberto Calenda'nın sert tepkisine neden olmuştu.

Victor Osimhen, Eylül 2023'te Napoli'nin resmî TikTok hesabından yapılan bir paylaşım nedeniyle İtalyan kulübüyle tartışma yaşamıştı.

Galatasaraylı yöneticinin Victor Osimhen hakkındaki sözleri sosyal medyada tartışma yarattı. (Fotoğraf: AA)

CİBARA'DAN YENİ AÇIKLAMA: AKUT DEMEK İSTEDİM

Tepkilerin ardından Mehmet Cibara, Osimhen'in sakatlığı hakkında kullandığı ifadeyi düzeltti.

Cibara, tıbbi bir terimi yanlış kullandığını belirterek, "Kusura bakmayın. Ben yüksek makine mühendisiyim. Tıbbi bir yanlış terim kullandım. Akut yerine kronik demişim. Onu düzeltmek istedim. Osimhen'in kronik hastalığı yok. İçiniz rahat olsun." dedi.

Böylece sarı-kırmızılı yönetici, ilk açıklamasında kullandığı "kronik" kelimesinin yanlış olduğunu belirterek kastettiği ifadenin "akut" olduğunu söyledi.