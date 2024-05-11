Ana sınıfı

Çankırı'da Yukarıçavuş Köyü'nde yaşayan 7. sınıf öğrencisi Ümmü Selma, henüz 6 aylıkken serebral palsiye (beyin felci) yakalandı. Anne Fatma Kara kızının eğitimi için tüm imkanlarını seferber etti. Fedakar anne, her gün kızıyla servise binerek 15 kilometre mesafedeki okula gidiyor. Servisten indikten sonra, kızını sınıfa kadar kucağında taşıyıp derse hazırlıyor.

Veli görüşme odasında akşama kadar derslerin bitmesini bekleyen Fatma Kara, kızının eğitimini sürdürmesi için çabalıyor. Gün boyu okulda kendisine tahsis edilen odada zamanını geçiren Kara, ders aralarında da kızının yanına giderek ihtiyaçlarını karşılıyor.