SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

İşte biten isimler

Barisic, Lundstram ve Dragus’a imza attıran Trabzonspor’un Muhammed Cham ile de büyük oranda anlaştı. Fırtına Benes için de görüşmelerini sürdürüyor.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 07:01
İşte biten isimler

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, önceki gün A Spor'da gelecek sezonun planlaması konusunda önemli mesajlar verirken, 6 transferle ilgili net ifadeler kullandı. Doğan'ın işaret ettiği 3 anlaşmaya varılan futbolcunun Dragus, Barisic ve Lundstram olduğu ifade edilirken anlaşma aşamasında olan ismi ise TAKVİM açıklıyor.

Fırtına'nın Clermont forması giyen Muhammed Cham ile büyük oranda anlaştığı ve kulübüyle son görüşmelerin yapıldığı öğrenildi. 23 yaşındaki Avusturyalı orta saha bu sezon çıktığı 34 maçta 8 gol 4 asistlik katkı sağladı. Trabzonspor'un, Hamburg forması giyen Slovak orta saha Laszlo Benes ile de görüşmelerini sürdürdüğü ve transferin gelecek hafta netlik kazanacağı ifade edildi. Bordo- Mavili takımın Stanhdart Liege forması giyen Cihan Çanak için de masada olduğu ve pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Doğal gaz arzında rekor: Hedefler aşıldı! Türkiye’de doğal gaz dağıtımına geçen yıl 17 milyar liradan fazla yatırım yapıldı
İbrahim Oktugan’ın son görüntüleri ortaya çıktı: Kanlar içinde yere yığıldı yardım istedi
Ege’deki DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı’nda bir ilk: İDA’lar sahaya indi
9’uncu yargı paketi taslağı ortaya çıktı! ’Etki Ajanlığı’ düzenlemesi FETÖ’yü panikletti
Beşiktaş’ın eski yıldızı Fenerbahçeli oluyor! Prensip anlaşması tamam
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 80 ile uyarı! 29 il için sarı alarm! Ankara ve İstanbul için saat verildi
Son dakika: Öğretmen İbrahim Oktugan öğrencisi tarafından öldürülmüştü! Başkan Erdoğan’dan öğretmene şiddet açıklaması! Meclis’e kanun teklifi geliyor
Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech’ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan’a geliyor
10 soruda hastanede onaylı randevu dönemi! Onay verilen randevu iptal edilebilecek mi? Kimler muaf?
Emekliye yeni taban aylık: Artış için hangi formüller var? Ödemelere nasıl yansıyacak? Uygulama ne zaman başlayacak?
20 yılın en büyük felaket alarmı! NASA uyardı: Cep telefonlarını ve interneti etkileyecek! Fotoğrafı yayımlandı
Araç sahipleri dikkat! Dolandırıcıların yeni gözdesi: Kasko ve trafik sigortası! Yüksek indirim vaatli tuzak
Duygu Nebioğlu duruşma tarihini duyurdu: Sesiniz olmaya geliyorum! Annesinin mektubunu paylaştı
Son dakika: Filistin tasarısı BM’de onaylandı! BMGK’da oylanacak
Hedef kamuda 100 milyarlık tasarruf: Pazartesi günü açıklanacak paketin detayları belli oldu
SON DAKİKA