PODCAST CANLI YAYIN

Sosyal medyada ölüm oyunu! Boğaz sıkma virali için uzmanlar uyardı: Damar genişliyor, tansiyon düşüyor

Sosyal medyadaki viral olan ‘boğaz sıkma oyunu’nda çocukların nefessiz kalıp bayılma noktasına geldiği anlar tartışma konusu oldu. Uzmanlar söz konusu tehlikeli oyunun kalıcı sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade ederken aileleri de uyardı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sosyal medyada ölüm oyunu! Boğaz sıkma virali için uzmanlar uyardı: Damar genişliyor, tansiyon düşüyor

Sosyal medyada 'trend' adı altında yayılan bir oyun, çocukların hayatını tehlikeye atıyor. 'Boğaz sıkma' olarak bilinen bu sözde oyunda, çocuklar bayılma noktasına gelene kadar birbirlerinin boğazına baskı uyguluyor. Masum bir eğlence gibi başlayan bu tehlikeli akıma karşı uzmanlar aileleri uyarıyor. Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Yozgat bu 'oyunun' kalıcı sağlık sorunlarına yol açabileceği söyledi.

Sosyal medyada tehlikeli oyun (DHA)Sosyal medyada tehlikeli oyun (DHA)

'Boğaz sıkma' adı verilen ve hızla yayılan sözde oyunda çocuklar birbirlerinin boğazına baskı yaparak bayılma noktasına kadar götürüyor. Medipol Sağlık Grubu'ndan Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Yozgat ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Reyhan Tamer önemli uyarılarda bulundu.

"KAN AKIŞI AZALIYOR"
Kalpten çıkan aort damarının boyuna uzanarak beyni beslediğini, her iki boyunda da bu damarın bulunduğunu belirten Prof. Dr. Yılmaz Yozgat, "Çocukların özellikle bu çıkış bölgelerine bastıklarında beyne giden kan akımı azalıyor. Bu durum yalnızca kan akışının azalmasıyla sınırlı değil. Boyundan çıkan damarların köklerinde 'karotis sinüsü' adı verilen özel reseptörler bulunuyor. Bu bölgelere basıldığında kalp yavaşlıyor, damarlar genişliyor ve tansiyon düşüyor. Çocukların boyunlarına baskı yapmaları halinde hem beyne giden kan akışı azalıyor hem de bu reseptörlerin uyarılmasıyla çok ağır beyin hasarları gelişme ihtimali artıyor" dedi.

Sosyal medyada tehlikeli oyun (DHA)Sosyal medyada tehlikeli oyun (DHA)

"POPÜLER OLMAK İÇİN BAŞLAYAN OYUN AKRAN ZORBALIĞINA DÖNÜŞÜYOR"
Sosyal medya üzerinden arkadaş ortamında popülerlik kazanmak amacıyla denenen bu oyunların zarar verme niyeti olmasa da büyük riskler barındırdığını belirten Uzm. Dr. Reyhan Tamer, "Bu tarz oyunlar zamanla gerçeklik algısının kaybolmasına yol açıyor ve akran zorbalığına dönüşebiliyor.Çocuk bir süre sonra arkadaşına zarar verebileceğini ya da ileride kendisine de zarar gelebileceğini düşünmeden bu davranışlara devam ediyor. Bu da hem kişiliğini hem de gelecekteki yaşamını olumsuz etkiliyor" diye konuştu.

Sosyal medyada tehlikeli oyun (DHA)Sosyal medyada tehlikeli oyun (DHA)

"AİLELER VE OKULLAR ÇOCUKLARI SOSYAL MEDYA TUZAKLARINDAN KORUMALI"
Bu tür davranışların önlenmesinde ailelere ve okullara büyük görev düştüğünü dile getiren Dr. Tamer, çocukların sosyal medya kaynaklı tehlikeli akımlardan uzak tutulması gerektiğini belirtti. Dr. Tamer, onların spor, sanat ve oyun gibi sağlıklı etkinliklere yönlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Dr. Tamer "Sevgi dolu bir aile ortamı, arkadaşlarıyla oyun, ders başarısı ve sporla dolu bir yaşam alanı olduğunda çocuk zaten sağlıklı olanı kolaylıkla seçebiliyor" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Atatürk'ün mirası Savarona ve TCG Anadolu İstanbul Boğazı’ndan geçecek Başkan Erdoğan'ı selamlayacak!
Memur zammında kritik 5 gün! Kamu Hakem Kurulu'nun ikinci toplantısı bugün | Karar ne zaman açıklanır?
Ertan Yıldız'dan 890 milyonluk itiraf: Yolsuzluk çetesi elebaşı Ekrem İmamoğlu halkın parasını seçim kampanyasına harcadı
Denizli'de alevlerle mücadele! OGM açıkladı: Yangın büyük ölçüde kontrol altında
Bugün hava nasıl olacak? 16 ile sağanak yağış uyarısı! Sıcaklıklar 5 derece düşüyor | 24 Ağustos 2025 hava durumu
Sosyal medyada ölüm oyunu! Boğaz sıkma virali için uzmanlar uyardı: Damar genişliyor, tansiyon düşüyor
Anneye erken emeklilik fırsatı! Çalışan anneler borçlanma ile 6 yıla kadar prim kazanıyor | Yeni adımlar atılacak mı?
Günlerdir aranıyordu! Acı haber geldi | İş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni bulundu
Galatasaray dünya devinin 3 yıldızına imza attıracak!
Fenerbahçe - Kocaelispor maçı sonrası Jose Mourinho'ya şok sözler! "Sakın!"
Kılıçdaroğlu ve Uğur Dündar arasında 'kepaze' polemiği: Gözünü kötülük bürümüş ıslah olmaz muhteris
Okan Buruk'tan 3'te 3 için forvet kararı! İlk 11'ini belirledi
Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a Gazze mektubu! Zulme uğrayan çocuklar için ortak vicdan çağrısı | Kabineden destek paylaşımları
Fatih Tekke'nin parolası hücum! İlk 11'i netleştirdi
Dağcı Esin Handal 8611 metreye bayrağımızı dikti
Emine Erdoğan'dan Putin'e mektup yazan Melania Trump'a mektup! "Ukraynalı - Gazzeli ayrımı olmasın" vurgusu: 1 milyon çocuk için vakit geldi
Can Bonomo’nun 5 milyon TL'lik saat koleksiyonu
MHP lideri Bahçeli'den Gazze çıkışı! "Siyonist emperyalistler yoldan çıktı" | Özgür Özel'e tepki: Fitne rüzgarının ehemmiyeti yok
Bakan Tunç açıkladı: Trafikte yol kesene düğünlerde havaya ateş açana af yok!
Fenerbahçeli Dorgeles Nene'nin kankası Galatasaray'a