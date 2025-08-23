Fatih Tekke'nin parolası hücum! İlk 11'i belirledi

Trabzonspor , Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Evinde oynayacağı iki mcüadelenin ilkinden galip ayrılmayı hedefleyen Karadeniz temsilcisinin ilk 11'i netleşti.

Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ve Esat Sancaktar üstlenecek.

HEDEF 3'TE 3

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk hafta sahasında Kocaelispor'u, ikinci haftada deplasmanda da Kasımpaşa'yı 1-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında da kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme takımda yer alamayacak.