Fatih Tekke'nin parolası hücum! İlk 11'i belirledi

Trendyol Süper Lig'de ilk iki maçını kazanan Trabzonspor, 3. haftada Antalyaspor'u ağırlıyor. Bordo mavililer, Akdeniz temsilcisini de yenerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Zorlu randevu öncesinde teknik direktör Fatih Tekke, ilk 11'ini netleştirdi. İşte detaylar...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Evinde oynayacağı iki mcüadelenin ilkinden galip ayrılmayı hedefleyen Karadeniz temsilcisinin ilk 11'i netleşti.

Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ve Esat Sancaktar üstlenecek.

HEDEF 3'TE 3

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk hafta sahasında Kocaelispor'u, ikinci haftada deplasmanda da Kasımpaşa'yı 1-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında da kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme takımda yer alamayacak.

59. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 58 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 34-10 üstünlüğü bulunuyor. 14 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 108 gol attı, kalesinde 59 gol gördü.

FIRTINA EVİNDE SADECE 2 KEZ YENİLDİ

Trabzonspor, sahasında Hesap.com Antalyaspor karşısında genel olarak bariz bir üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer, evinde oynadığı 29 karşılaşmada 19 galibiyet, 8 beraberlik alırken sadece rakibine 2 maçta mağlup oldu.

TRABZON'DAKİ SON 8 MAÇTA BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Trabzonspor, Hesap.com Antalyaspor önünde son 8 sezonda iç sahada hiç mağlup olmadı.

En son evinde 2016-2017 sezonunda 1-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, daha sonra oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Bordo-mavililer, geçen sezon sahasında 5-0 kazanarak, rakibi önünde en farklı galibiyetini elde etmişti.

MUHTEMEEL 11

Trabzonspor'un Antalyaspor karşısına Uğurcan, Pina, Mustafa, Savic, Batagov, Folcarelli, Okay, Olaigbe, Zubkov, Augusto ve Onuachu ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.

