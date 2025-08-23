PODCAST CANLI YAYIN

Emine Erdoğan'dan Putin'e mektup yazan Melania Trump'a mektup: Ukraynalı çocuklara gösterilen hassasiyet Gazzeli çocuklara da gösterilmeli

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a Gazze'deki insani krize ilişkin mektup yazdı. Erdoğan, Trump'ın Putin'e yazdığı mektubu anımsatarak "Ukraynalı çocuklara gösterilen hassasiyet Gazzeli çocuklara da gösterilmelidir" dedi.

Gazze'de insanlık ölüyor, soykırımcı İsrail açlığı ve kıtlığı silah olarak kullanıyor.

ABD ve Batı'nın Ukraynalı çocuklar için gösterdiği hassasiyeti Gazzeli çocuklar için gösterememesi küresel vicdanı sızlatıyor.

Bilindiği üzere ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Çocukları koruyarak insanlığa hizmet etmiş olursunuz. Zamanı geldi" ifadelerinin yer aldığı bir öektup gönderdi.

Ukrayna'da savaşın bitmesini istedi.

EMİNE ERDOĞAN'DAN TRUMP'A MEKTUP: GAZZELİ ÇOCUKLAR İÇİN DE HASSASİYET

Bu bağlamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Melania Trump'a Gazze'deki insani krize ilişkin mektup yazdı.

"Gazze adına sizden gelecek bir çağrı tarihi bir sorumluluğun yerine getirilmesi olacaktır" diyen Erdoğan, "Ukraynalı çocuklara gösterilen hassasiyet Gazzeli çocuklara da gösterilmelidir" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA'DA KİMSESİZ ÇOCUKLARA GÖSTERDİĞİNİZ DUYARLILIK, KALPLERE UMUT AŞILAYAN BİR GİRİŞİM"

Trump'ın söz konusu mektubunda yazdıklarının insanlığın ortak hissiyatına tercüman olduğunu düşündüğünü ve bu kıymetli duruşu takdirle karşıladığını kaydeden Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sizin de mektubunuzda belirttiğiniz gibi çocukların sevgi dolu ve güvenli bir ortamda büyüme hakkı evrensel ve tartışılmaz bir haktır. Ve bu hak, hiçbir coğrafyanın, ırkın, etnik kimliğin, dini grubun ya da ideolojinin imtiyazı değildir. Dolayısıyla, bu haktan mahrum bırakılan mazlumların yanında yer almak, en başta insanlık ailesine karşı büyük bir sorumluluğu yerine getirmektir. Bu çerçevede, bilhassa bir lider eşi olarak, Ukrayna'daki savaşın yıkıcı etkileri altında yok olan hayatlara, dağılan ailelere ve kimsesiz kalan çocuklara gösterdiğiniz duyarlılık, kalplere umut aşılayan bir girişimdir. 'Sessiz bir kahkahaya mecbur bırakılan' Ukraynalı çocukların neşeli gülüşlerinin geri getirilmesi talebiniz çok anlamlıdır. Savaşta hayatını kaybeden 648 Ukraynalı çocuk için gösterdiğiniz bu önemli hassasiyetinizi daha da güçlü bir şekilde, 2 sene içerisinde 18 bini çocuk olan 62 bin masum sivilin zalimce katledildiği Gazze için de göstereceğinize inanıyorum."

"MEÇHUL ASKER' KAVRAMINI, BİR GÜN ÇOCUKLAR İÇİN DE KULLANACAĞIMIZ AKLINIZA GELİR MİYDİ?"

Gazze'nin tarihte benzeri görülmemiş bir zalimliğe, çağın en acı soykırımına sahne olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, mektubunda, şunları aktardı:

"BM Çocuk Fonu, 45 dakikada 1 çocuğun öldürüldüğü Gazze'de, yerin üstünü çocuklar için bir 'cehenneme' yerin altınıysa bir 'çocuk mezarlığına' benzetiyor. Savaşlarda kimliği belirlenemeyen askerler için kullanılan 'meçhul asker' kavramını, bir gün çocuklar için de kullanacağımız aklınıza gelir miydi? Bugün ardında kimsesi kalmamış, adı dahi tespit edilemeyen binlerce Gazzeli çocuğun kefenlerine yazılan 'meçhul bebek' ibaresi vicdanlarımızda onulmaz yaralar açıyor. Derin bir psikolojik yıkıma sürüklenen, gülmeyi tamamen unutan bu çocuklar, uzatılan mikrofonlara ölmek istediklerini haykırıyor ve masum kalplerinde baş edemeyecekleri bir savaşın yorgunluğunu taşıyor. Gazze'de tarih, öksüz ve yetim kalmış küçücük çocukların yaşadıkları tarifsiz acı ve korkularla saçlarına aklar düştüğünü yazıyor."

Emine Erdoğan, kahkahaları susturulanların yalnızca Ukrayna'nın çocukları olmadığını, Filistin'in çocuklarının da aynı neşeyi, aynı özgürlüğü, aynı onurlu geleceği hak ettiklerini belirterek "Gazze'deki insani krizin durdurulmasına yönelik güçlü çağrınızı içeren bir mektubu da İsrail Başbakanı Netanyahu'ya göndermeniz son derece anlamlı olacaktır. Dünyanın ortak bir uyanışa geçtiği, Filistin'in tanınmasının küresel bir iradeye dönüştüğü bu günlerde, Gazze adına sizden gelecek bir çağrının, Filistin halkına tarihi bir sorumluluğun da ifası olacağı kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

"ÇARPIK DÜZENE KARŞI SESİMİZİ VE GÜCÜMÜZÜ BİRLEŞTİRMELİYİZ"

Filistin'de yaşananların, bir soykırımın da ötesinde, bir grup insanın çıkarı ve rahatı için kalan herkesin ve her şeyin değersizleştirilebildiği keyfi bir uluslararası sistemin dayatılması olarak değerlendiren Emine Erdoğan, dünyanın bazı bölgelerindeki çocukların yaşamını, diğerlerinden daha değersiz gören bu çarpık düzene karşı seslerini ve güçlerini birleştirmeleri çağrısında bulundu.

Emine Erdoğan, itibarsızlaştırılan uluslararası hukuk kurallarını ve ortak insani değerleri savunmak, müşterek ilkeleri etrafında kenetlenmek mecburiyetinde olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ancak o zaman bu vahşet karşısında günbegün umutsuzluğa sürüklenen sonraki nesillerin umutlarını besleyebiliriz. Ancak o zaman kahkahaları susturulan çocuklara yeniden neşe kazandırabilmenin, tüm dünyada sürdürülebilir ve kalıcı bir barışın ihtimalinden söz edebiliriz. Sizin mektubunuzdaki duyguları, bir anne, bir kadın, bir insan olarak derinden paylaşıyor, aynı umudu Gazze'nin barışa ve huzura susamış çocukları için de yeşertmenizi diliyorum. 335 kurşunla öldürülen 6 yaşındaki Hind Recep, dedesinin neşeyle gülen gözlerinin içinden öperek veda ettiği 3 yaşındaki Rim gibi kaybettiğimiz 18 bin 885 Gazzeli bebek ve çocuk için artık çok geç. Ama hayatta kalmayı başarmış 1 milyonu aşan Gazzeli çocuk için hala bir şansımız var. Vakti çoktan geldi."


