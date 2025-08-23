MHP lideri Bahçeli'den Gazze çıkışı! "Siyonist emperyalistler yoldan çıktı" | Özgür Özel'e tepki: Fitne rüzgarının ehemmiyeti yok

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İç ve Dış Siyasi Gündemle" ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı. Bahçeli, aynı anda farklı coğrafyalarda hem savaş ve soykırım zulmünün sürmesi hem de barış arayışlarının hız kazanmasının tuhaf bir döneme işaret ettiğini belirtti. CHP lideri Özgür Özel'e sert tepki gösteren Bahçeli, Cumhur ittifakının her geçen gün daha da güçlendiğine dikkat çekti. MHP liderinin açıklamaları şu şekilde:

"Aynı anda, ayrı coğrafi alanlarda hem savaş ve soykırım zulmetinin hüküm sürmesi hem de barış ve sükûnet arayışlarının hız kazanması tuhaf ve tenakuz dolu bir dönemin başlıca hüviyeti olarak ele alınmalıdır. Birleşmiş Milletler Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), Gazze Şeridi'nde akut gıda güvensizliğinin en yüksek seviyeye tırmandığını açıklamıştır

MHP lideri Devlet Bahçeli’den katil İsrail’e sert tepki

"SİYONİST EMPERYALİST KONTROLDEN ÇIKMIŞTIR"

Bu kapsamda Gazze vahim bir gıda krizinin, devamlı genişleyen ve insanlık vicdanını deprem gibi sallaması gereken feci bir kıtlığın pençesindedir. 1943 yılında yaşanan Bengal Kıtlığı'nı aratmayacak bir tablo maalesef günbegün artış ve ilerleyiş kaydetmektedir.

21'inci yüzyılın ilk çeyreğinde açlıktan ölen çocuklara tesadüf etmek, bunun da ötesinde zulme ve soykırıma şahit olmak sadece üzücü değil, insanım diyen herkes için utanç vesilesidir. Terör devleti İsrail Gazze'yi-hatta Batı Şeria'yı- yutmak, Filistinli mazlumları yurtlarından ve yuvalarından koparmak için şiddet ve dehşet sarmalını hayasızca genişletmektedir. Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli kardeşlerimizi güney istikametine doğru sürme ve süpürme acımasızlığı Siyonist barbarlık tarafından askeri ve siyasi operasyonlarla mesafe almaktadır. Kara mizahı andıracak şekilde Cennete girmeyi hedefleyip barış havariliği ile savaş yandaşlığı arasında tıpkı bir sarkaç misali gidip gelenlerin yeryüzünü cehenneme dönüştüren katilleri alkışlayıp kahraman muamelesi yapması hiçbir inanç ve vicdana sığmayacaktır. Gazze'nin önce işgali, müteakiben ilhak planı devreye alınmıştır. Siyonist emperyalist azgınlık adeta kudurmuş ve kontrolden çıkmıştır. Uluslararası insani hukuk ayaklar altındadır. Dünya'nın Gazze'dekine benzer seri cinayet ve otomatiğe bağlanan katliam cinnetine pek az sahne olduğu tartışmasızdır.