Fenerbahçe - Kocaelispor maçı sonrası Jose Mourinho'ya şok sözler! "Sakın!"
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor'u ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrılarak Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde oynayacağı Benfia maçı öncesi moral buldu. Sarı lacivertliler her ne kadar kazansa da birçok spor yazarından eleştiriler de beraberinde geldi. İşte o yorumlar...
Sarı lacivertlileri galibiyete götüren golleri Milan Skriniar, Archie Brown ve Anderson Talisca kaydetti.
Slovak stoper bu sezon tüm kulvarlarda, sambacı maestro ve İngiliz sol bek ise ligde ilk kez gol sevinci yaşadılar.
YENİ HEDEF LİZBON
Jose Mourinho ve öğrencileri, Kocaelispor engelini 3 golle aşarken bir sonraki hedefini ise Benfica olarak belirledi.
İlk maçta rakibiyle evinde 0-0 berabere kalan Kanarya, bu kez Işık Stadyumu'nda turu geçerek adını Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yazdırmak istiyor.
Yeşil siyahlı ekibe karşı alınan galibiyetin ardından spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi. İşte o yorumlar...
İLKER YAĞCIOĞLU: FENERBAHÇE ZORLANMADI
Hafta arasındaki zorlu Benfica maçının ardından Jose Mourinho, takımda ufak tefek değişiklikler yapmıştı. Ve bu değiyiklikler takıma son derece olumlu yansıdı.
Geriden başlayayım. Çağlar, müthiş bir maç oynadı. Leicester'daki formunun zirvesinde olduğu günleri hatırlattı. Savunmada hatasız oynarken ilk golün asistini yaparak gecenin en başarılı oyuncularından oldu. Benfica maçında oyuna girdikten sonra takıma hareketlendiren Talisca, dün akyam ilk 11'de başladı. Ve kalitesini fizik gücüyle birleştirebildiği zaman ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu bizlere bir kez daha gösterebildi. Ön tarafta En Nesyri ile Duran bu zamana kadar birbirlerine çok yakın oynuyorlardı. Bu da rakip savunmanın işini kolaylaştırıyordu. Dün akşam, biri sürekli orta sahaya gelerek rakip savunmanın dengesini bozdu. Bu da orta sahanın pas opsiyonunu artırdı. Uzun zaman sonra ilk kez oynayan Oğuz da iyi eşler yaptı.
Brown da gecenin unutulmaması gereken ismiydi. Kısacası, üstün bir oyun, nerdeyse rakibe hiç pozisyon vermeden maçı bitirmek ve yukarda saydığım oyunculardaki fiziksel yükseliş Fenerbahçe adına sevindiriciydi. Sonuçta yoğun Ağustos ayı maç temposunda ligde kazanmak önemliydi. Fenerbahçeli oyuncular iyi bir oyunla bunu başardı. Ve artık yıllardır süren özlemi dindirmek için Benfica maçını bekliyorlar. Umarım oradan da istediğimiz sonuçla döneriz.
AHMET ÇAKAR: HAKEM İYİ GÖRÜNMEDİ
Fenerbahçe kazandı, goller attı, net bir galibiyet aldı ama çok iyi oynadı mı? Hayır! Yalnız dün gece bazı gerçekler ortaya çıktı. Bu takımda Çağlar, Talisca ve hatta Oğuz Aydın mutlak suretle oynamalı. Ayrıca Fenerbahçe, az da olsa bölüm bölüm iyi oynuyor ama oyunun geneline baktığımız vakit kanatları çok iyi kullandığını söyleyemeyiz. Bunun sebebi de umumiyetle tek adamla hücum etme arzuları. Mesela solda Archie Brown yetenekli, bir şeyler yapmaya çalışıyor ama sıfıra inemiyor. Oğuz Aydın bir-iki defa indi, bunlardan biri de gol oldu. F.Bahçe oyunun başında Çağlar'ın iyi ortası ve Skriniar'ın kafasıyla golü buldu. Düşünebiliyor musunuz, ortayı yapan bir stoper, golü atan da diğer stoper. Ardından Kocaelispor bir kere geldi, Skriniar'ın gereksiz faulü ki, orada rakip santrfora yapışması gerekirken arkasını döndürdü ve faul yapmak zorunda kaldı, bu frikikten de konuk ekip beraberliği sağladı. İkinci yarı F.Bahçe önce Archie Brown, sonra da Talisca'nın golleriyle maçı kopartıverdi.
Şunu rahatlıkla iddia edebilirim, bu seneki F.Bahçe geçen seneki F.Bahçe'den daha güçsüz. Geçen sene hiç olmazsa Dzeko, futbolu biliyordu. Gerekirse araya oynayabiliyordu. Tadic'in temposu düşüktü ama yaratıcı bir oyuncuydu. F.Bahçe'de tempo yok. Talisca dışında da pek yaratıcı oyuncu olduğunu söyleyemem. Allah Kocaelispor taraftarına yardım etsin. İyi değiller, dün gece de futbol adına hiçbir şey yapmadılar. Hakem Mehmet Türkmen sonuca etki etmese de ufak tefek hatalar yaptı. Bazı avantajları kesti, bir iki sarı kart atladı ama maç kötü olunca hakem de göze çok hoş görünmüyor.
ÖMER ÜRÜNDÜL: SAKIN LİZBON'DA ÇİFT SANTRFORLA BAŞLAMA!
Fenerbahçe, dün gece sahasında 3 puanı aldı ama sergilenen futbol kesinlikle tatmin edici değildi. İlk devre yoğun bir baskı vardı ancak hücum organizasyonları kısırdı. Bunun da en önemli nedenleri şöyleydi: Çift santrfor birbirleriyle uyumlu değil. Ayrıca orta saha da bu ikili santrforla yakın bağlantı kuramıyor. Rakip de kenarlarda tedbir alınca F.Bahçe'nin oyunu tıkanıyor. İlk yarıda Talisca'nın kendisiyle kavgası vardı. Gerekli gereksiz her yerden şut düşündü. Kenarlardan üç kolay ortayı, uzaklara ilgisiz yerlere attı. Bir de bu yarının en net pozisyonunda üstten auta gönderdi.
Kendisi açısından neyse ki ikinci devrede 3. golü atarak biraz rahatladı. Zaten bu golden sonra F.Bahçe, daha kontrollü oynamaya başladı ama kısa sürede üst üste iki ciddi tehlike yaşamaları, Mourinho açısından düşünülmesi gereken konuydu. Bu maçta seyir zevki olarak aklımdaki ilk şey, Petkovic'in attığı mükemmel frikik golüydü. Gelelim genel gözlemlerime… İsmail Yüksek, hem F.Bahçe hem de Milli Takım için önemli bir oyuncu. Ama Mourinho bunu anlamıyor. Dün ciddi maç eksikliğine rağmen kısa süre bocalasa da sonradan çok iyi görev yaptı İsmail. Ciddi sorunlardan bir tanesi ise sürekli hareketli oynuyormuş gözükmesine rağmen Fred'den hiçbir olumlu aksiyon hamlesi gelmedi. Oğuz görevini yaptı. Duran, topla hiçbir yumuşaklık sergilemiyor. Brown, F.Bahçe için önemli bir transfer. Mourinho'ya son tavsiyem, sakın ha Lizbon'da maça çift santrforla başlama.
GÜRCAN BİLGİÇ: HERKES MUTLU
Mourinho'nun stratejisini değiştirmeden, farklı oyuncular ile tribünlerin kalbini almaya çalıştığı bir maç izledik. 3-1'i yapana kadar 70'e 30 top hakimiyeti ile oynadılar. Kalecisi hariç tüm oyuncuların kaleyi denediği süreç yaşandı. Ne oldu; pozisyonumuz yok diye şikâyetçi olanlar, "Bu kadar kaçar mı?" bölümünde buluştular. İsmail ile tempo bulan orta sahayı, Talisca'nın kendisini "10 numaraya" devşiren oyun stili izledi. Daha hızlı olmak istiyorlar ve rakip ceza alanı önünde pas trafiği ile kabalıkta alan arıyorlardı. Dönen topları da kazandılar. Hükmediyorlardı maça ama bu istekli oyunun ve enerjinin bir akla ihtiyacı vardı. Kadıköy'ün 'sevecen' atmosferinde, hemen hepsi tribünlerden gelecek gol sesinin ortağı olmanın peşine düştü.
İlk iki golün kahramanı, üç defans oyuncusu oldu. İlkinde Çağlar ortaladı, Skriniar kafayı vurdu. İkincisinde Brown arka direkte yetişti, Duran'ın pasında Talisca'nın dokunamadığı pasa. Yani, bir pozisyonda iki kere golü kaçırdılar aslında. Bu doksan dakika Mourinho'nun da cephane sandığına yeni silahlar ekledi. İsmail ile Amrabat arasındaki farkı gördü, tribündeki Alvarez için hayalini genişletti, Fred'e nefes aldırma, üstündeki maç yükünü azaltma imkânı olduğunu anladı. Duran ve En-Nesyri'nin bağlantı pozisyonlarına geldiğini de gördük. Talisca bu alışverişte rolünü yaptı. Szymanski'nin tahtı sallanıyor artık. Bu kadar çok top kaybı ile forma rekabetinde işi zor. Brown'ın sol kanada verdiği etkiyi, Oğuz Aydın da ofansif aksiyonlar içinde yaptı. Semedo ile aynı dili konuşamadılar. Daha maça ihtiyaçları var. Kocaelispor'un skoru alıp, kendi alanına çekilen rakibi ısırmak adına, Mendes'in liderliğindeki organizasyonu taktire değer. Petkovic nefis bir frikik golü attı. Takımının bu sezondaki ilk golü. Kısacası yenilmesine rağmen kendini tartıp, daha iyi olacağını bilen bir Kocaelispor ve attığından fazlasını kaçırıp, Benfica rövanşı öncesinde cüssesini öğrenen Fenerbahçe. Bence herkes mutludur.
MUSTAFA ÇULCU: MEHMET TÜRKMEN ŞAŞIRTIYOR
"Bu sezon hızlı oynamalıyız" diyen Mourinho'nun F.Bahçesi maça hem hızlı hem de baskılı başladı. Amrabat yerine İsmail ve Syzmanski yerine Talisca çok fark yaratıyorlar. Talisca adam eksiltiyor, çalım atıyor, şut atıyor, duran toplardan kaleyi görüyor, izlerken heyecanlandırıyor, coşturuyor. F.Bahçe orta alanda üstünlük alınca Çağlar ve Skriniar cesaretle öne çıktılar ve ilk golü de böyle buldular.
Kocaelispor'un golünde kaleci İrfan Can büyük hata yaptı, topun çıkış anını göremeyince topu ağlarda gördü. Önceki maçlarda sadece Brown kanadı kullanılırken dün akşam Oğuz da diğer kanatta çok etkili oldu. İsmail ve Fred kazandıkları topları Talisca'ya teslim ettiler. Talisca, çok istekli ve coşkulu oyununu golle süsledi. Kocaelispor oyunu çirkinleştirmedi, gücü oranında cesur ve istekliydi. Lakin üç haftanın en kötü kaleci ve oyun performansı oldu. F.Bahçe'nin ikinci yarıda da baskılı ve tempolu oyunu tribünleri mutlu etti hak ettiği galibiyeti getirdi.
Mehmet Türkmen'in o kadar dengesiz faul ve kart uygulamaları var ki şaşırtıyor insanı! Doğrularının yanında kabul edilemez tolere ettiği kartlar var. Tempolu oynatmak, farklı faulleri tespit etmek, farklı konular. Bu konuyu gözden geçirmeli. Örnek mi; 48'de Show'a kontrolsüz hareketinde Brown net sarıydı.. Kartsız geçemezsin. Yine Szymanski'nin atak başlangıç fazında net faulünü atlayınca F.Bahçe'nin 77'de attığı golde VAR müdahalesi yedi. OFR'den gol iptali geldi. Her hakeme nasip olmayan böylesine destek gören MHK'nın altın çocuğu, çağdaş hakemlik gelişimini hızlandırmalı… Yoksa bu destek biterse tepetaklak olur. Sermayeyi tüketmemeli...
EMRE BOL: FENERBAHÇE DİNLENEREK KAZANDI
Fenerbahçe'nin maça başlangıç 11'i çok gol vadediyordu. Rakip oyuncuların üzerine giden, topu dikine oynayan pek çok isim vardı sahada... Gelin görün ki ilk golde topu ortalayan Çağlar kafayı vuran Skriniar! Vallahi şaka gibi! Öte yandan ilk yarıda topu santrforlara götürememe sıkıntısı yeniden ayyuka çıktı. Ön tarafta Talisca neredeyse her tarafa koştu, duran topları kullandı, şutlar attı. Aslında Talisca tam da ligimizin çilingiri... Kamp yapamamasına rağmen form durumunu iyi buldum. Ben hayatımda barajı kendi sağına kurdurup sağda bekleyen kaleci görmedim. İnanın barajdakilerin hiç suçu yok. Asıl suçlu çok net İrfan Can! Her bölgeye oyuncu yazıp çiziliyor. Esas sorun kalede. Rotasyonla kadroya giren İsmail Yüksek ve Oğuz Aydın'ı beğenmedim. Çağlar ise adeta Puyol performansı sergiledi.
Hem attırdı hem de rakip oyunculara göz açtırmadı. Fazlaca övmek istemiyorum zira bazı performanslar rakibin kalitesiyle ilgili olabiliyor. Mourinho skoru bulduktan sonra zaten rotasyonlu kadroyu iyice değiştirerek Benfica karşılaşmasına konsantre olduğunu gösterdi. Kocaelispor'un birazda fikstür şansızlığıyla kötü başladığı sezon kötü bitebilir. Zira bu kadroyla işlerinin zor olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe haftayı bay geçmiş gibi dinlenerek kapattı. Bakalım bu kadro kalitesi Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye yetecek mi?