Mourinho'dan sürpriz karar! Benfica maçında forma onun

Benfica-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı 27 Ağustos Çarşamba TSİ ile 22:00'de başlayacak. Işık Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çalacak. Slavko Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek.
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
Fenerbahçe, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Benfica deplasmanında sahaya çıkacak. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye her türlü galibiyet turu geçmesi için yeterli olacak.
Mücadele beraberlikle sonuçlanırsa uzatma dakikaları oynanacak. Eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına gidilecek.
16 YIL SONRA İLK OLACAK
Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de 0-0 biten karşılaşmanın rövanşında Benfica'yı Portekiz'de elerse 2008- 2009 sezonundan sonra adını yeniden Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdıracak ve tam 16 yıllık özlem bitecek.