PODCAST CANLI YAYIN

Mourinho'dan sürpriz karar! Benfica maçında forma onun

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, play-off turu rövanş maçında Benfica'nın konuğu olacak. 0-0'lık mücadelenin rövanşında her türlü galibiyet temsilcimizin gruplara kalmasını sağlayacak. Teknik direktör Jose Mourinho, tarihi maçta sahaya süreceği 11'i de belirledi. İşte maça dair tüm detaylar ve muhtemel 11'imiz...

Giriş Tarihi:
Mourinho'dan sürpriz karar! Benfica maçında forma onun

Benfica-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı 27 Ağustos Çarşamba TSİ ile 22:00'de başlayacak. Işık Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çalacak. Slavko Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Benfica deplasmanında sahaya çıkacak. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye her türlü galibiyet turu geçmesi için yeterli olacak.

Mücadele beraberlikle sonuçlanırsa uzatma dakikaları oynanacak. Eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına gidilecek.

16 YIL SONRA İLK OLACAK

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de 0-0 biten karşılaşmanın rövanşında Benfica'yı Portekiz'de elerse 2008- 2009 sezonundan sonra adını yeniden Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdıracak ve tam 16 yıllık özlem bitecek.

FENERBAHÇE ELENİRSE AVRUPA LİGİ'NDE

Fenerbahçe, Benfica karşısında sahadan mağlup ayrılır ve elenirse yoluna Avrupa Ligi'nde lig aşamasından devam edecek.

Teknik direktör Jose Mourinho daha önce yaptığı açıklamada, Avrupa Ligi'ni daha ulaşılabilir bir hedef olarak göstermişti.

DEV PRİM KARARI

Fenerbahçe yönetiminin, Devler Ligi'ne girişte futbolculara moral vermek için dev bir prim ödemeye hazır olduğu ortaya çıktı.

Başkan Ali Koç, yöneticilerin kendi ceplerinden vermesi kaydıyla 3 milyon Euro'luk bir rakam belirledi.

Ancak sponsorların ve Fenerbahçe'ye gönül veren iş adamlarının da devreye girmesi halinde bu rakamın artma ihtimali de bir hayli yüksek göründüğü kaydedildi.

30 MİLYON EURO'LUK GELİR

Şampiyonlar Ligi'ne giriş, prestij kadar kulübün gelirlerinin artması anlamı da taşıyor. Fenerbahçe, Benfica'yı yenerse ayak bastı parası olarak 24.8 milyon Euro'yu kasasına koyacak.

Play-off turuna kalınarak hak kazanılan 4.29 milyon Euro ile birlikte gelir 29.09 milyon Euro'ya (yaklaşık 1 milyar 400 milyon TL) ulaşacak.

HER GALİBİYET 2.1 MİLYON EURO

Aynı zamanda Devler Ligi'nde her galibiyet 2.1 milyon Euro (yaklaşık 100 milyon TL), beraberlik ise 700 bin Euro (yaklaşık 34 milyon TL) kazanma şansını beraberinde getiriyor.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin karşılaşmaya şu 11'le çıkması bekleniyor;

İrfan Can, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, İsmail, Fred, Brown, Szymanski, En-Nesyri, Jhon Duran.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
6,5 milyon memurun gözü bu toplantıda! Hakem Kurulu 4. kez toplanıyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte tahminlere göre zam oranları
İBB'deki rant ne zaman 'sistem'leşti? İşte Ekrem İmamoğlu'nun pis işler kronolojisi
Deprem bölgesinde 75 milyar dolarlık dev yatırımlarla tarih yazılıyor
ABD Başkanı Donald Trump Fed üyesi Lisa Cook'u görevden aldı
Mourinho'dan sürpriz karar! Benfica maçında forma onun
Esnaf erken emeklilik için nasıl avantajlardan yararlanabilir? İşte detaylar
Fırsatçılara geçit yok | Başkan Erdoğan'dan Ahlat'ta önemli açıklamalar: Belediyeleri aile çiftliğine çevirenler için artık deniz bitti
Katil İsrail ordusu Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni vurdu! Çok sayıda kayıp var! Gazetecilerin isimleri belli oldu | Tepki yağıyor
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Mourinho'ya şok
Sosyal medya üzerinden cinsel şantaj! Görüntüleri kaydedip milyonluk vurgun yaptılar
Özel bir bankada üst düzey yönetici küçük çocuğa istismardan ceza aldı!
Ahlat'ta ecdada vefa! Başkan Erdoğan ve Bahçeli Selçuklu mezarlığını ziyaret etti | Han çadırında koyu sohbet
Wilfried Singo adım adım Cimbom'a
ABD Başkanı Trump Ukrayna-Rusya savaşının kişilik savaşına döndüğünü açıkladı
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden ve öz kızına tacizde bulunan şahıs yakalandı
FETÖ'cülerin soruşturma dosyaları kapatan zabıt katibi: "Başka bir büroda görevli olsaydım orada da aynı şeyi yapardım"
"Derin" operasyon! Halit Yukay'ın cansız bedeni nasıl çıkarılacak? | Rov devrede | Rüzgar engeli
Inter’den Yusuf Akçiçek için İstanbul’da kritik görüşme: Teklif 20 milyon euroyu aşarsa Fenerbahçe satacak
DEM heyeti İmralı yolunda! Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan'a ilk ziyaret
Avrupa'nın takmadığı Eski Floransa Belediye Başkanı Nardella'dan Türkiye'yi batıya şikayet eden İmamoğlu'na "destek" şovu!