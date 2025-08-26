Mourinho'dan sürpriz karar! Benfica maçında forma onun

FENERBAHÇE ELENİRSE AVRUPA LİGİ'NDE Fenerbahçe, Benfica karşısında sahadan mağlup ayrılır ve elenirse yoluna Avrupa Ligi'nde lig aşamasından devam edecek. Teknik direktör Jose Mourinho daha önce yaptığı açıklamada, Avrupa Ligi'ni daha ulaşılabilir bir hedef olarak göstermişti.

DEV PRİM KARARI Fenerbahçe yönetiminin, Devler Ligi'ne girişte futbolculara moral vermek için dev bir prim ödemeye hazır olduğu ortaya çıktı. Başkan Ali Koç, yöneticilerin kendi ceplerinden vermesi kaydıyla 3 milyon Euro'luk bir rakam belirledi. Ancak sponsorların ve Fenerbahçe'ye gönül veren iş adamlarının da devreye girmesi halinde bu rakamın artma ihtimali de bir hayli yüksek göründüğü kaydedildi.

30 MİLYON EURO'LUK GELİR



Şampiyonlar Ligi'ne giriş, prestij kadar kulübün gelirlerinin artması anlamı da taşıyor. Fenerbahçe, Benfica'yı yenerse ayak bastı parası olarak 24.8 milyon Euro'yu kasasına koyacak. Play-off turuna kalınarak hak kazanılan 4.29 milyon Euro ile birlikte gelir 29.09 milyon Euro'ya (yaklaşık 1 milyar 400 milyon TL) ulaşacak.