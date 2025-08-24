PODCAST CANLI YAYIN

Ertan Yıldız'dan 890 milyonluk itiraf: Yolsuzluk çetesi elebaşı Ekrem İmamoğlu halkın parasını seçim kampanyasına harcadı

CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesinin elebaşı Ekrem İmamoğlu’nun kasası olduğu öne sürülen itirafçı Ertan Yıldız, İBB kasasının nasıl boşaltıldığını anlattı. Geçtiğimiz günlerde hakkında uygulanan "konutu terk etmeme" yönündeki adli kontrol tedbiri kaldırılan Yıldız, belediyeye ait iştiraklerden, reklam bütçesinden ve yardım amaçlı hazırlanan ramazan kartlarından olmak üzere toplamda 890 milyon liranın seçim çalışmalarında harcandığını anlattı. Savcılığın, ifadelerde adı geçen Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş, Murat Ongun, Aykut Erdoğdu ve diğer isimler hakkında soruşturmayı genişletmesi bekleniyor.

CHP'li İBB'deki yolsuzluk soruşturması devam ederken Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Ertan Yıldız, Bakırköy'deki bir AVM'nin sahiplerinden 5 milyon euro "rüşvet" istediği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Yıldız, geçtiğimiz günlerde "pişmanlık" hükümlerinden yararlanarak İBB soruşturması kapsamında itirafçı olmuştu. Ertan Yıldız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ek ifadesinde sistemle ilgili önemli ifşaatta bulundu.

Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)

"ORGANİZE YOLSUZLUK"
Hakkında uygulanan "konutu terk etmeme" yönündeki adli kontrol tedbiri kaldırılan Yıldız, ifadesinde, belediye içinde kurulan düzenin sistematik hale getirildiğini açıkça belirterek, "Benim doğrudan ilgilenmediğim firmalarda organize bir yolsuzluk vardı. İştiraklerdeki sistem, ihalelerden harfiyat sahalarına, Boğaziçi öngörünüm alanındaki işlerden Medya AŞ ve Kültür AŞ üzerinden yapılan işlemlere kadar çok geniş bir alanı kapsıyordu. Sistemin dışında kalmaya çalışmam, İmamoğlu'nu ve ekibini rahatsız etti" dedi.


PARA TRAFİĞİNİ ANLATTI
Yıldız, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski yöneticilerinden, Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in para işlerini kendisine yüklemeye çalıştığını söyledi. Yıldız "2023'te İmamoğlu'nun odasında Fatih Keleş, 'Bu para işlerini artık ben kaldıramıyorum, Ertan Bey de ilgilensin' dedi. Ben kesin olarak reddettim. Bu aslında beni sisteme çekmek için yapılan bir yoklamaydı" dedi. Yıldız, aynı yöntemle Yakup Öner'in de sisteme dahil edilmeye çalışıldığını kaydetti.

Ertan Yıldız (Takvim.com.tr)Ertan Yıldız (Takvim.com.tr)

MİLYONLARCA DOLAR...

İştiraklerin "Sistem" adı verilen yapıya katkılarının nakdiden ziyade gayri nakdi ve lojistik destek manasında olduğunu belirten Yıldız, "Benim daha önceki ifadelerimde söz ettiğim Aykut Erdoğdu konusu, Süez Katı Atık İşleticisi firma konusu, DAP Yapı Otopark alanı meselesi, Ağaç AŞ ihalelerindeki Fatih Keleş'in Ali Sukaş'la beraber çalışmaları, Fatih Keleş ve Ziya Gökmen Togay üzerinden Sarılar'dan tahsil edilen sisteme giren paralar 400 milyon liranın üzerinde bir meblağ tutacaktır. Bu nakit bir giriştir. Fakat iştirakler 5 yılda Ekrem İmamoğlu'nun mantığıyla yönetilseydi bu rakam belki 300-400 milyon dolar bile olabilirdi" dedi.


MİLYONLARI BUHARLAŞTIRDI

Ertan Yıldız, 2020 ve 2021 yıllarından itibaren Ekrem İmamoğlu'nun 2024 seçimlerinde yeniden aday olup hem kendi siyasi çalışmalarında hem de CHP'li ilçe belediye başkan adaylarının seçim çalışmalarında kullanmak amacıyla İBB'deki ihalelerden ve iştiraklerin ihalelerinden toplamda 500 milyon lirayı bulan parayı buharlaştırdı. Birçok CHP'li belediye başkan adayı da iştirak şirketlerle eşleştirildi.

Ekrem İmamoğlu ve Ertan Yıldız (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu ve Ertan Yıldız (Takvim.com.tr)

HALKIN PARASI SEÇİME HARCANDI

Yıldız, 2024 yerel seçimleri öncesinde İBB iştiraklerinin parti adaylarına lojistik ve mali destek sağladığını da anlattı. İştirakler üzerinden adaylara araç, personel, baskı ve ofis desteği verildiğini belirten Yıldız, bu desteğin toplam değerinin 80 milyon TL, yani yaklaşık 3 milyon dolar olduğunu söyledi. Ümraniye adayı Aykut Erdoğdu'nun İSFALT ile eşleştirildiği, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay'ın bir görüşmelerinde Aykut Erdoğdu'nun nakit yardım istediğini anlattığı, onun da Erdoğdu'ya 3 milyon lira nakit para verdiğini kaydeden Yıldız, "Ben de 'Nakit verilmeyecek demedik mi size 'dediğimde kendisi 'Bir yerlerden buldum, verdim' diye cevap vermiştir" dedi. Yıldız, Murat Ongun'un talimatıyla iştiraklerin tanıtım-reklam bütçelerinden ise 90 milyon liranın seçim kampanyasında kullanıldığını itiraf etti.

SOSYAL YARDIMLAR SİYASİ AMAÇLA KULLANILDI

Yıldız'ın ifadelerinde en dikkat çekici noktalardan biri de ramazan kartları oldu. İştiraklerin 5 yılda topladığı ramazan kartların değerinin 320 milyon lira olduğu belirtildi. Kartların yarısının gerçekten ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını, diğer yarısının ise seçimlerde siyasi amaçla kullanıldığını söyledi. Siyasi amaçlı dağıtımın Fatih Keleş'in kontrolünde yapıldığını ekledi.


"İMAMOĞLU'NU RAHATSIZ ETTİ"

Yıldız, ifadesinde sık sık Ekrem İmamoğlu ile arasındaki gerilime de değindi. Yıldız, "Benim sisteme dahil olmamam, şirketleri düzgün yönetmem ve yolsuzluğa direncim İmamoğlu'nu rahatsız etti. Defalarca ayrılmayı düşündüm. 2024 sonlarında tamamen çekildim. Ben siyasetçi değilim, hiçbir zaman da siyaset yapmayı sevmedim." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu ve Ertan Yıldız (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu ve Ertan Yıldız (Takvim.com.tr)

YOLSUZLUK İDDİALARI ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR
Ertan Yıldız'ın ek ifadesi, İBB'deki yolsuzluk iddialarının boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

890 MİLYON LİRA
İddialara göre nakit para trafiği 400 milyon liranın üzerinde olurken, iştiraklerin gayri nakdi seçim destekleri 80 milyon lira, reklam bütçelerinden seçim kampanyalarına da 90 milyon lira aktarıldı. Ramazan kartlarının 320 milyon liralık kısmı da siyasi amaçla kullanıldı. Savcılığın, ifadelerde adı geçen Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş, Murat Ongun, Aykut Erdoğdu ve diğer isimler hakkında soruşturmayı genişletmesi bekleniyor.

