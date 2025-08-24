Ertan Yıldız'dan 890 milyonluk itiraf: Yolsuzluk çetesi elebaşı Ekrem İmamoğlu halkın parasını seçim kampanyasına harcadı

CHP'li İBB'deki yolsuzluk soruşturması devam ederken Ekrem İmamoğlu 'nun kasası olarak bilinen Ertan Yıldız , Bakırköy'deki bir AVM'nin sahiplerinden 5 milyon euro "rüşvet" istediği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Yıldız, geçtiğimiz günlerde "pişmanlık" hükümlerinden yararlanarak İBB soruşturması kapsamında itirafçı olmuştu. Ertan Yıldız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ek ifadesinde sistemle ilgili önemli ifşaatta bulundu.

Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr) "ORGANİZE YOLSUZLUK" Hakkında uygulanan "konutu terk etmeme" yönündeki adli kontrol tedbiri kaldırılan Yıldız, ifadesinde, belediye içinde kurulan düzenin sistematik hale getirildiğini açıkça belirterek, "Benim doğrudan ilgilenmediğim firmalarda organize bir yolsuzluk vardı. İştiraklerdeki sistem, ihalelerden harfiyat sahalarına, Boğaziçi öngörünüm alanındaki işlerden Medya AŞ ve Kültür AŞ üzerinden yapılan işlemlere kadar çok geniş bir alanı kapsıyordu. Sistemin dışında kalmaya çalışmam, İmamoğlu'nu ve ekibini rahatsız etti" dedi. PARA TRAFİĞİNİ ANLATTI Yıldız, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski yöneticilerinden, Ekrem İmamoğlu 'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in para işlerini kendisine yüklemeye çalıştığını söyledi. Yıldız "2023'te İmamoğlu'nun odasında Fatih Keleş, 'Bu para işlerini artık ben kaldıramıyorum, Ertan Bey de ilgilensin' dedi. Ben kesin olarak reddettim. Bu aslında beni sisteme çekmek için yapılan bir yoklamaydı" dedi. Yıldız, aynı yöntemle Yakup Öner'in de sisteme dahil edilmeye çalışıldığını kaydetti.

Ertan Yıldız (Takvim.com.tr)



MİLYONLARCA DOLAR...



İştiraklerin "Sistem" adı verilen yapıya katkılarının nakdiden ziyade gayri nakdi ve lojistik destek manasında olduğunu belirten Yıldız, "Benim daha önceki ifadelerimde söz ettiğim Aykut Erdoğdu konusu, Süez Katı Atık İşleticisi firma konusu, DAP Yapı Otopark alanı meselesi, Ağaç AŞ ihalelerindeki Fatih Keleş'in Ali Sukaş'la beraber çalışmaları, Fatih Keleş ve Ziya Gökmen Togay üzerinden Sarılar'dan tahsil edilen sisteme giren paralar 400 milyon liranın üzerinde bir meblağ tutacaktır. Bu nakit bir giriştir. Fakat iştirakler 5 yılda Ekrem İmamoğlu'nun mantığıyla yönetilseydi bu rakam belki 300-400 milyon dolar bile olabilirdi" dedi.



MİLYONLARI BUHARLAŞTIRDI



Ertan Yıldız, 2020 ve 2021 yıllarından itibaren Ekrem İmamoğlu'nun 2024 seçimlerinde yeniden aday olup hem kendi siyasi çalışmalarında hem de CHP'li ilçe belediye başkan adaylarının seçim çalışmalarında kullanmak amacıyla İBB'deki ihalelerden ve iştiraklerin ihalelerinden toplamda 500 milyon lirayı bulan parayı buharlaştırdı. Birçok CHP'li belediye başkan adayı da iştirak şirketlerle eşleştirildi.