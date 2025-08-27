PODCAST CANLI YAYIN

Memura en az 57 bin TL | Mesleklere göre yeni maaşlar! Takvim.com.tr hesapladı

Milyonların 2026 ve 2027 zam oranları belli oldu. Hakem Kurulu kararıyla oranlar kesinleşirken, Ocak ayında en düşük maaşın enflasyon farkı hariç memurlarda 57 bin, memur emeklilerinde 26 bin lirayı aşacağı ortaya çıktı. İşte yeni maaşlar…

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin önümüzdeki 2 yıl maaşlarında yapılacak artışlar belli oldu.

8. Dönem Toplu Sözleşme'de Kamu İşveren Heyeti ile memur konfederasyonları arasında uzlaşma sağlanamayınca devreye giren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci tamamladı.

Alınan karara göre; 2026 için maaş artışları yüzde 11 + 7, 2027 için yüzde 5 + 4 olarak belirlendi. 2026'nın ilk yarısında taban aylıklara ayrıca 1.000 TL ilave zam yapılacak.

Kamu İşveren Heyeti ile konfederasyonlar arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde genele ilişkin uzlaşılan 58 madde oy birliğiyle kabul edildi.

Genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfında olup ilave ödemeden faydalanmayanlara yönelik artış 8 puandan 10 puana çıkarıldı.

Memurlara ödenen yabancı dil tazminatı yüzde 100 artırıldı.

Kamuda çalışan özel güvenlik görevlilerinin resmi ve dini bayramlardaki fazla çalışmaları için günlük 307 lira verildi.

Yüzde 50 artırımlı ödenen engelli çocuk aile yardımı ödeneğine yüzde 10 artış yapıldı.

En düşük memur maaşı yüzde 15.57 oranındaki Temmuz zammıyla 50 bin 503 liraya yükselmişti. Bu maaş Hakem Kurulu'nun belirlediği yüzde 11'lik zam ve taban aylık artışıyla 2026'nın Ocak ayında 57 bin 58 liraya yükselecek.

Halen 22 bin 671 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı da hem Hakem Kurulu'nun belirlediği oransal zam hem de taban aylık artışıyla Ocak ayında 26 bin 165 liraya çıkacak. Ancak artış bununla da sınırlı kalmayacak. Enflasyon farkıyla bu tutarların da üstüne çıkılacak.

Merkez Bankası 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 25 ile yüzde 29 arasında gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Bu oranlara göre 2025'in ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 7.14 ile 10.56 aralığında gerçekleşecek.

7. Dönem Toplu Sözleşme'de 2025'in ikinci yarısı için belirlenen yüzde 5'lik artış oranı aşılacağı için Ocak zammına enflasyon farkı eklenmesi söz konusu olacak. Bu fark da yüzde 2.04 ile 5.3 arasında beklenirken, bu oranlara göre yüzde 11'lik Ocak zammı yüzde 13.26 ile 16.88 aralığına çıkacak.

HAKEM KURULU KARARINA GÖRE YENİ MEMUR MAAŞLARI
Enflasyon farkı hariç yeni maaşlar şöyle olacak:

ŞUBE MÜDÜRÜ (ÜNİV. MEZ.) 1/4
Mevcut: 76.659
Ocak 2026: 86.091
Temmuz 2026: 92.118
Ocak 2027: 96.724
Temmuz 2027: 100.593

MEMUR (ÜNİV. MEZ.) 9/1
Mevcut: 52.617
Ocak 2026: 59.405
Temmuz 2026: 63.563
Ocak 2027: 66.741
Temmuz 2027: 69.411

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4
Mevcut: 67.766
Ocak 2026: 76.220
Temmuz 2026: 81.556
Ocak 2027: 85.633
Temmuz 2027: 89.059

ÖĞRETMEN 1/4
Mevcut: 61.146
Ocak 2026: 68.872
Temmuz 2026: 73.693
Ocak 2027: 77.378
Temmuz 2027: 80.473

BAŞKOMİSER 3/1
Mevcut: 74.490
Ocak 2026: 83.684
Temmuz 2026: 89.542
Ocak 2027: 94.019
Temmuz 2027: 97.780

POLİS MEMURU 8/1
Mevcut: 68.084
Ocak 2026: 76.573
Temmuz 2026: 81.933
Ocak 2027: 86.030
Temmuz 2027: 89.471

UZMAN DOKTOR 1/4
Mevcut: 126.119
Ocak 2026: 140.992
Temmuz 2026: 150.862
Ocak 2027: 158.405
Temmuz 2027: 164.741

HEMŞİRE (ÜNİV. MEZ.) 5/1
Mevcut: 61.759
Ocak 2026: 69.552
Temmuz 2026: 74.421
Ocak 2027: 78.142
Temmuz 2027: 81.268

MÜHENDİS 1/4
Mevcut: 78.200
Ocak 2026: 87.802
Temmuz 2026: 93.948
Ocak 2027: 98.646
Temmuz 2027: 102.591

TEKNİSYEN (LİSE MEZUNU) 11/1
Mevcut: 54.547
Ocak 2026: 61.547
Temmuz 2026: 65.855
Ocak 2027: 69.148
Temmuz 2027: 71.914

PROFESÖR 1/4
Mevcut: 111.348
Ocak 2026: 124.596
Temmuz 2026: 133.318
Ocak 2027: 139.984
Temmuz 2027: 145.583

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1
Mevcut: 73.792
Ocak 2026: 82.909
Temmuz 2026: 88.713
Ocak 2027: 93.148
Temmuz 2027: 96.874

VAİZ 1/4
Mevcut: 63.916
Ocak 2026: 71.947
Temmuz 2026: 76.983
Ocak 2027: 80.832
Temmuz 2027: 84.065

AVUKAT 1/4
Mevcut: 73.515
Ocak 2026: 82.602
Temmuz 2026: 88.384
Ocak 2027: 92.803
Temmuz 2027: 96.515
Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
MÜSTEŞAR (1/1)
Mevcut: 82.432,30
Ocak 2026: 92.500
Temmuz 2026: 98.975
Ocak 2027: 103.924
Temmuz 2027: 108.081

GENEL MÜDÜR (1/1)
Mevcut: 72.957,86
Ocak 2026: 81.983
Temmuz 2026: 87.722
Ocak 2027: 92.108
Temmuz 2027: 95.792

ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS - 1/4)
Mevcut: 33.995,55
Ocak 2026: 38.735
Temmuz 2026: 41.447
Ocak 2027: 43.519
Temmuz 2027: 45.260

MEMUR (LİSANS - 1/4)
Mevcut: 27.688,80
Ocak 2026: 31.735
Temmuz 2026: 33.956
Ocak 2027: 35.654
Temmuz 2027: 37.080

ÖĞRETMEN (1/4)
Mevcut: 33.995,55
Ocak 2026: 38.735
Temmuz 2026: 41.447
Ocak 2027: 43.519
Temmuz 2027: 45.260

KAYMAKAM 1. SINIF (1/4)
Mevcut: 47.908,82
Ocak 2026: 54.179
Temmuz 2026: 57.971
Ocak 2027: 60.870
Temmuz 2027: 63.305

BAŞKOMİSER (1/4)
Mevcut: 34.864,94
Ocak 2026: 39.700
Temmuz 2026: 42.479
Ocak 2027: 44.603
Temmuz 2027: 46.387

POLİS MEMURU (1/4)
Mevcut: 34.282,48
Ocak 2026: 39.054
Temmuz 2026: 41.787
Ocak 2027: 43.877
Temmuz 2027: 45.632

HEMŞİRE (LİSANS - 1/4)
Mevcut: 33.995,55
Ocak 2026: 38.735
Temmuz 2026: 41.447
Ocak 2027: 43.519
Temmuz 2027: 45.260

MÜHENDİS (1/4)
Mevcut: 33.995,55
Ocak 2026: 38.735
Temmuz 2026: 41.447
Ocak 2027: 43.519
Temmuz 2027: 45.260

TEKNİSYEN (LİSE -1/4)
Mevcut: 24.406,34
Ocak 2026: 28.091
Temmuz 2026: 30.057
Ocak 2027: 31.560
Temmuz 2027: 32.823

PRATİSYEN HEKİM (1/4)
Mevcut: 59.466,38
Ocak 2026: 67.008
Temmuz 2026: 71.698
Ocak 2027: 75.283
Temmuz 2027: 78.294

PROFESÖR (1/4)
Mevcut: 65.075,88
Ocak 2026: 73.234
Temmuz 2026: 78.361
Ocak 2027: 82.279
Temmuz 2027: 85.570

İMAM-HATİP
Mevcut: 33.995,55
Ocak 2026: 38.735
Temmuz 2026: 41.447
Ocak 2027: 43.519
Temmuz 2027: 45.260

AVUKAT (1/4)
Mevcut: 33.995,55
Ocak 2026: 38.735
Temmuz 2026: 41.447
Ocak 2027: 43.519
Temmuz 2027: 45.260

