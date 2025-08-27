Memura en az 57 bin TL | Mesleklere göre yeni maaşlar! Takvim.com.tr hesapladı

PRATİSYEN HEKİM (1/4)
Mevcut: 59.466,38
Ocak 2026: 67.008
Temmuz 2026: 71.698
Ocak 2027: 75.283
Temmuz 2027: 78.294
PROFESÖR (1/4)
Mevcut: 65.075,88
Ocak 2026: 73.234
Temmuz 2026: 78.361
Ocak 2027: 82.279
Temmuz 2027: 85.570
İMAM-HATİP
Mevcut: 33.995,55
Ocak 2026: 38.735
Temmuz 2026: 41.447
Ocak 2027: 43.519
Temmuz 2027: 45.260
AVUKAT (1/4)
Mevcut: 33.995,55
Ocak 2026: 38.735
Temmuz 2026: 41.447
Ocak 2027: 43.519
Temmuz 2027: 45.260
YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.