Fenerbahçe taraftarının hayaliydi! Galatasaray kapıyor
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, uzun süredir Fenerbahçe'nin ilgilendiği ve taraftarların hayalini süslediği yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak üzere. İşte o isim ve detaylar...
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Galatasaray, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 36 ve 46. dakikalarda Eren Elmalı, 86. dakikada Victor Osimhen ve 90+3. dakikada Leroy Sane attı.
Eren Elmalı, bu maçtaki ilk golüyle birlikte Galatasaray'ın lig tarihindeki 4000. golünü attı. Milli futbolcu, ikinci golünü ise kafayla attı ve kariyerinde ilk kez kafayla fileleri havalandırdı.
Eren'in ikinci golünde asisti yapan isim Leroy Sane oldu. Alman yıldız, Süper Lig kariyerindeki ilk asistini yaptı. Sane, 90+3. dakikada golüyle Galatasaray kariyerinde ilk kez ağları havalandırdı.
Galatasaray'da Victor Osimhen de bu sezon ligdeki ilk golünü attı. Osimhen'e asist yapan Zaniolo da Süper Lig'de yaklaşık iki yılın ardından bir gole etki etti.
Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 3'te 3 yaptı ve 9 puana ulaştı. Süper Lig'de iki maç oynayan Kayserispor, 1 puanda kaldı.
Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında sahasında Rizespor'u konuk edecek. Kayserispor, Kocaelispor deplasmanına gidecek.
BARIŞ ALPER YILMAZ KADRODA YOK
Galatasaray'da sezona iyi başlayan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, teknik heyet ve yönetimin kararıyla Kayserispor kadrosuna dahil edilmedi.
Milli oyuncu, ligin ilk iki haftasında forma giydiği maçlarda 3 gol 1 asistlik performansıyla takımının bu sezon attığı 6 golden 4'üne doğrudan katkı sağlamayı başardı.
OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçının ardından konuştu.
"Barış değerli, özel. Çok seviyorum. Emeği çok, Galatasaray'ın da onun üzerinde emeği çok. Yanlış anlaşılmalar çok. Genç bir oyuncu, hata da yapabilir. Barış bizim için değerli. Milli bir oyuncu. Barış'a sarılmamız gerekiyor. Hatalar, yanlışlar olabilir. Kötü niyetli olmadığını bilmemiz gerekiyor Barış'ın. Barış kötü niyetli olsa 2 maçta da oynamazdı. Katkılarını unutmuyoruz. Barış'la konuştuk. Süreci doğru yönetmeye çalıştık. Hem bizim hem onun isteği... Kafa karışıklığı var. Bunu takıma yansıtmaması da önemliydi. Barış'ı da takımdan ayırdık. Takım arkadaşlarına da zarar verebilirdi. Bunun da önüne geçtik. Galatasaray'a önemli hizmetler etti Barış. Bunu unutmayalım."
"Herkes hata yapıyor. Ona yardımcı olmamız gerekiyor. Barış bizim oyuncumuz. Bu zamana kadar en iyi şekilde hizmet etti. Hangi mevkide oynarsa oynasın en iyisini yapmaya çalıştı. Devre arası teklif geldiğinde şampiyonluk için yola devam etti. Spekülasyonlar oluyor. Hata yapabilir, hatalı olabilir, yanlışlar olabilir. Çok genç bir oyuncu. Süreci, Barış ile birlikte doğru yönetmemiz ve geri kazanmamız gerekiyor. Barış'ın Galatasaray'a olan sevgisinde hiçbir şey eksilmedi. İnsani şeyler bunlar. Barış'ı linç etmememiz gerekiyor. Ona sahip çıkalım. Galatasaray için önemli oyuncu. Bu dönemde oyuncu satmak istemiyoruz. Birçok hedefimiz var. Futbolun içerisinde bu tür satışlar, önemli teklifler var. Farklı şekilde değerlendiremeyiz ama başkanımızın da isteği de kadroyu koruyup takviyeler yapabilmek. Son haftaya girdik. Futbolcularımız da bu olaylardan etkilenmedi, kazandık. Barış maç öncesi post attı. Takım arkadaşlarına gruptan başarılar diledi. Takımının yanında olduğunu gösterdi. Bu da önemli."
UDINESE'DEN ZANIOLO AÇIKLAMASI
Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Nicolo Zaniolo için İtalya'dan yeni bir teklif geldi.
Serie A ekiplerinden Udinese, İtalyan yıldız için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Ancak Galatasaray, bu öneriyi reddetti.
İtalyan basınından Calcio Mercato'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar, Zaniolo'nun kiralanmasına yalnızca zorunlu satın alma opsiyonu olması halinde sıcak bakıyor. Bu şartı karşılamayan Udinese'nin teklifine olumsuz yanıt verildi.
Udinese Teknik Müdürü Gianluca Nani, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Nani, "Zaniolo çok üst düzey oyuncu. Büyük kulüpte ve önemli maaşı var. Onu rüya olarak görüyorum ama bazen rüyalar gerçekleşir." ifadelerini kullandı.
Zaniolo'nun geleceği, Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın durumu netleştikten sonra daha da şekillenebilir.
Nicolo Zaniolo, Galatasaray kariyeri boyunca sırasıyla; Atalanta, Aston Villa ve Fiorentina'ya kiralandı.
Atalanta formasıyla 23 maçta 3 gol ve 3 asist ile oynayan Zaniolo, Aston Villa formasıyla 39 maçta 3 gol attı. İtalyan yıldız Fiorentina formasıyla 13 maça çıktı ancak gol veya asist katkısı sağlayamadı.
İLKAY BUNDESLIGA YOLCUSU
Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen İlkay Gündoğan ile ilgili yeni bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.
Alman basınından Bild'in haberine göre tecrübeli futbolcu, Bundesliga'ya dönüş fikrine artık ciddi şekilde sıcak bakıyor.
Manchester City'de Guardiola'nın yeni sezon planlamasında yer almayan ve ismi sık sık Galatasaray ile anılsa da transferi gerçekleşmeyen İlkay, şimdi rotasını Almanya'ya çevirmiş durumda.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Bayer Leverkusen, İlkay Gündoğan için harekete geçti. Schira, Leverkusen'in, kısa süre içinde Manchester City'den ayrılması beklenen Gündoğan hakkında bilgi aldığını duyurdu.
SINGO GELİŞMESİ
Galatasaray, Monaco forması giyen Wilfried Singo için önemli bir teklife imza attı.
Foot Mercato'da yer alan habere göre, Galatasaray, bir süredir gündemde olan Singo için Monaco'nun kapısını çaldı. Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcu için 28 milyon euro'luk teklifte bulundu.
Singo'dan 40 milyon euro bekleyen Monaco, transfer döneminin sonu yaklaşmasına rağmen Galatasaray'ın teklifine henüz yanıt vermedi.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Singo'nun Monaco ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
BISSOUMA ASLAN'A DOĞRU!
Yves Bissouma, Galatasaray'a transfer olmaya hazırlanıyor. Fabrice Hawkins'in haberine göre; Orta saha oyuncusunun transferi için Tottenham ve Galatasaray arasında görüşmeler son aşamada.
Galatasaray oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşma sağlandı. Kulübüyle 1 sene daha sözleşmesi bulunan Bissouma'nın güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.
Geçen sezon Tottenham formasıyla 44 maça çıkan Bissouma 2 gol attı. Oyuncu, Tottenham ile Avrupa Ligi Şampiyonluğu da yaşadı.