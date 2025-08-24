Anneler müjde! Erken emeklilik fırsatı...

HANGİ SÜRELERİ KAPSIYOR, NE KADAR SÜRE İÇİN YAPILIYOR?

Her çocuk için en çok 720 gün, yani iki yıl prim kazanmak mümkün. En çok üç çocuk için bu imkan sunuluyor. Çocuğun doğumundan sonraki iki yıl içinde çalışılmayan süreler borçlanma ile prim hesabına ekleniyor. Borçlanma yapılması için o sürelerde çalışılmaması, yani primlerinin ödenmemiş olması gerekiyor.



Anneye erken emeklilik (AA)



ANNEYE NE SAĞLIYOR?

Kadınlar doğum sonrası çalışmadıkları günlerin primlerini toplu olarak hizmet süresine ekletebiliyor. Böylece 3 çocuğu olan bir anne 2160 günlük primi çalışmadan ödeyip emeklilik hesabında kullanabiliyor.



STAJ SONRASI SÜRENİN BORÇLANILMASI NE KAZANDIRIR?

Anneler eğer stajdan sonra doğum yapmışlarsa bunları borçlandıklarında başlangıç tarihleri borçlandıkları süre kadar geriye çekiliyor. 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigorta başlangıcı olanlar başlangıcı bu şekilde 8 Eylül 1999 öncesine çekebiliyorsa EYT'den yararlanabiliyor.



DAHA AZ SÜRE BORÇLANMA İMKANI VAR MI?

Çocuk başına en çok iki yıllık süre borçlanılabiliyor. Bir çocuk için 720 gün, üst sınırı gösteriyor.



EVLAT EDİNEN DE YAPABİLİR Mİ?

İki yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın sigortalılar da doğum borçlanması yapabiliyor.



ENGELLİ ÇOCUĞU OLANLAR NASIL ERKEN EMEKLİ OLABİLİR?

1 Ekim 2008 sonrası çalışılan her dört yıla bir yıl prim ekleniyor, emeklilik yaşı da bir yıl düşüyor. Bu imkandan yararlanılması, kadın sigortalının çocuğunun ağır engelli olduğunu belgelendirmesi koşuluna bağlı bulunuyor. Anne için 5 yıla kadar erken emeklilik imkanı ortaya çıkıyor.







