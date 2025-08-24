Dağcı Esin 8611 metreye bayrağımızı dikti

8 bin 611 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek ikinci dağı olan K2 Dağı'na tırmanan Türk kadın dağcı Esin Handal, tarihi bir başarıya imza attı. Zorlu parkurları ve sert hava şartlarıyla bilinen K2 Dağı, yalnızca en deneyimli dağcıların cesaret edebildiği bir rota olarak kabul ediliyor. 2025 yılında sadece bir gün zirve tırmanışına açılan dağa çıkan 16 kişilik uluslararası ekibin içinde yer alan Handal, aynı gün zirveye ulaşan iki Türk kadından biri oldu.



Esin Handal (Takvim.com.tr)



DÜNYA'DA 32 KADINDA VAR

Daha önce de 7 bin metre üzerindeki beş dağa tırmanarak, eski SSCB döneminde verilen ve dünyada yalnızca 32 kadının sahip olduğu "Kar Leoparı" unvanını alan Handal, bu unvanı Türkiye'den kazanan ilk kadın olma özelliğini taşıyor. 25 yıldır dağcılık sporu ile uğraştığını ve tırmanış sürecinin çok uzun sürdüğünü söyleyen Handal, "Hem ulaşım hem gelmemiz ve beklememiz iki ay sürdü. İki ay boyunca K2 Dağı'nın zirvesi sadece bir gün için açıldı. Zirve yapıldı ve geri dönüldü. Bir Türk kadını olarak bunca yıl sonra K2'nin zirvesinde olmak hakikaten güzel bir duygu. Çünkü hem ülkemi temsil ediyorum, hem bir kadın olarak bu yüksekliklere ve bu zorluklarla başa çıkabildiğimi gösteriyorum" dedi.



Esin Handal'ın tırmandığı dağlardan bir tanesi (Takvim.com.tr)

İLK KADIN KAR LEOPARI

K2 Dağı hakkında bilgiler veren başarılı sporcu Handal, "Everest Dağı kadar yüksek değil ama Everest'ten daha teknik ve oldukça tehlikeli bir dağ. Dağ çıkan her dört kişiden bir kişinin öldüğü istatistiki olarak söyleniyor. İlk kadın kar leoparı benim Türkiye'de, bu unvanı alabilmek için eski SSCB'de bulunan en yüksek 5 dağı tırmanmanız gerekiyor ve ben onlara başarılı bir tırmanış yaptım ve ilk Türk kadın unvanını aldım" dedi.





