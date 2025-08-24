PODCAST CANLI YAYIN

Dağcı Esin 8611 metreye bayrağımızı dikti

Türk kadın dağcı Esin Handal, 8 bin 611 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek ikinci ve en zor birinci dağı olan K2'ye tırmanarak büyük başarıya imza attı.

Giriş Tarihi:
Dağcı Esin 8611 metreye bayrağımızı dikti

8 bin 611 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek ikinci dağı olan K2 Dağı'na tırmanan Türk kadın dağcı Esin Handal, tarihi bir başarıya imza attı. Zorlu parkurları ve sert hava şartlarıyla bilinen K2 Dağı, yalnızca en deneyimli dağcıların cesaret edebildiği bir rota olarak kabul ediliyor. 2025 yılında sadece bir gün zirve tırmanışına açılan dağa çıkan 16 kişilik uluslararası ekibin içinde yer alan Handal, aynı gün zirveye ulaşan iki Türk kadından biri oldu.

Esin Handal (Takvim.com.tr)Esin Handal (Takvim.com.tr)

DÜNYA'DA 32 KADINDA VAR
Daha önce de 7 bin metre üzerindeki beş dağa tırmanarak, eski SSCB döneminde verilen ve dünyada yalnızca 32 kadının sahip olduğu "Kar Leoparı" unvanını alan Handal, bu unvanı Türkiye'den kazanan ilk kadın olma özelliğini taşıyor. 25 yıldır dağcılık sporu ile uğraştığını ve tırmanış sürecinin çok uzun sürdüğünü söyleyen Handal, "Hem ulaşım hem gelmemiz ve beklememiz iki ay sürdü. İki ay boyunca K2 Dağı'nın zirvesi sadece bir gün için açıldı. Zirve yapıldı ve geri dönüldü. Bir Türk kadını olarak bunca yıl sonra K2'nin zirvesinde olmak hakikaten güzel bir duygu. Çünkü hem ülkemi temsil ediyorum, hem bir kadın olarak bu yüksekliklere ve bu zorluklarla başa çıkabildiğimi gösteriyorum" dedi.

Esin Handal'ın tırmandığı dağlardan bir tanesi (Takvim.com.tr)Esin Handal'ın tırmandığı dağlardan bir tanesi (Takvim.com.tr)

İLK KADIN KAR LEOPARI
K2 Dağı hakkında bilgiler veren başarılı sporcu Handal, "Everest Dağı kadar yüksek değil ama Everest'ten daha teknik ve oldukça tehlikeli bir dağ. Dağ çıkan her dört kişiden bir kişinin öldüğü istatistiki olarak söyleniyor. İlk kadın kar leoparı benim Türkiye'de, bu unvanı alabilmek için eski SSCB'de bulunan en yüksek 5 dağı tırmanmanız gerekiyor ve ben onlara başarılı bir tırmanış yaptım ve ilk Türk kadın unvanını aldım" dedi.


Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Günlerdir aranıyordu! Acı haber geldi | İş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni bulundu
Anneler müjde! Erken emeklilik fırsatı...
Kadıköy tamam sıra Lizbon'da! Fenerbahçe - Kocaelispor: 3-1 | MAÇ SONUCU
Kılıçdaroğlu ve Uğur Dündar arasında 'kepaze' polemiği: Gözünü kötülük bürümüş ıslah olmaz muhteris
Memur zammında kritik 5 gün! Kamu Hakem Kurulu toplandı | Karar ne zaman açıklanır?
Dağcı Esin 8611 metreye bayrağımızı dikti
Emine Erdoğan'dan Putin'e mektup yazan Melania Trump'a mektup! "Ukraynalı - Gazzeli ayrımı olmasın" vurgusu: 1 milyon çocuk için vakit geldi
Denizli'de alevlerle mücadele! Çanakkale Gelibolu yangını 22,5 saatte kontrol altına alındı! | 19.170 saatlik "Yeşil Vatan" müdafaası
Can Bonomo’nun 5 milyon TL'lik saat koleksiyonu
Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a Gazze mektubu! Zulme uğrayan çocuklar için ortak vicdan çağrısı | Kabineden destek paylaşımları
MHP lideri Bahçeli'den Gazze çıkışı! "Siyonist emperyalistler yoldan çıktı" | Özgür Özel'e tepki: Fitne rüzgarının ehemmiyeti yok
TCG Anadolu 'Zafer Yolculuğu' için Çanakkale'den yola çıktı İstanbul'a demir attı | Savarona yatı ile boğazı selamlayacaklar!
Bakan Tunç açıkladı: Trafikte yol kesene düğünlerde havaya ateş açana af yok!
Fenerbahçeli Dorgeles Nene'nin kankası Galatasaray'a
KKM sona erdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilk açıklama geldi: Finansal istikrar daha da güçlenecek
Okan Buruk'tan 3'te 3 için forvet kararı! İlk 11'ini belirledi
İBB firarisi Emrah Bağdatlı delilleri böyle yok etmek istedi! Sağ kolu sorguda döküldü... Özge Bağdatlı'nın ofisinde ne dolaplar döndü?
Fatih Tekke'nin parolası hücum! İlk 11'i netleştirdi
Türkiye gücüne güç katıyor! Enerji filosu genişlemeye devam ediyor | Karadeniz’e ikinci yüzer üretim platformu
Grok’ta bir skandal daha: Yüz binlerce xAI konuşması arama motorlarında! Bir de Elon Musk’a suikast planı