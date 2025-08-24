Galatasaray dünya devinin 3 yıldızına imza attıracak!

NEOM'UN DEV TEKLİFİ VE BARIŞ'IN TALEBİ

Suudi temsilcisinin 15 milyon Euro'ya yaklaşan yıllık maaş teklifinde bulunduğu Barış Alper, yönetimden transfere izin verilmesini talep etti. Oyuncunun menajeri de "Artık Barış'ın söz hakkı olmalı, yönetim daha önce transfere izin verileceğini söylemişti" diyerek kamuoyuna mesaj gönderdi. Ancak Başkan Dursun Özbek, "Barış Alper'i satmayı asla düşünmüyoruz" diyerek net bir tavır koydu.

Galatasaray'da son günlerin en önemli gündem maddesi olan Barış Alper Yılmaz'ın transferi konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan ekibi NEOM'un astronomik teklifine rağmen Başkan Dursun Özbek, milli yıldızın satılmayacağını açıklarken, kulübün bundan sonraki transfer stratejisine dair çarpıcı bir Fenerbahçe detayı ortaya çıktı.