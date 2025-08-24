Galatasaray dünya devinin 3 yıldızına imza attıracak!
Trendyol Süper Lig'de hedefini üst üste 4. kez şampiyonluk olarak belirleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, dünya devinin 3 yıldızına birden talip oldu. İşte detaylar...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrolarının teslim edilmesine kısa bir süre kala transferde atağa kaktı.
MERTENS BIRAKTI
Galatasaray formasıyla elde ettiği başarılar ve saha dışındaki renkli karakteriyle de adından söz ettiren Dries Mertens, sezonun bitmesiyle birlikte takımdan ayrılmıştı. Belçikalı yıldız, futbolu bırakma kararı aldı.
Mertens, Belçika'nın Leuven şehrindeki Marktrock Festivali'nde futbol yaşamına son verdiğini belirterek "Emekli oldum ve futbolu bıraktım. Yeni bir meydan okumanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.
NEOM'UN DEV TEKLİFİ VE BARIŞ'IN TALEBİ
Suudi temsilcisinin 15 milyon Euro'ya yaklaşan yıllık maaş teklifinde bulunduğu Barış Alper, yönetimden transfere izin verilmesini talep etti. Oyuncunun menajeri de "Artık Barış'ın söz hakkı olmalı, yönetim daha önce transfere izin verileceğini söylemişti" diyerek kamuoyuna mesaj gönderdi. Ancak Başkan Dursun Özbek, "Barış Alper'i satmayı asla düşünmüyoruz" diyerek net bir tavır koydu.
Galatasaray'da son günlerin en önemli gündem maddesi olan Barış Alper Yılmaz'ın transferi konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan ekibi NEOM'un astronomik teklifine rağmen Başkan Dursun Özbek, milli yıldızın satılmayacağını açıklarken, kulübün bundan sonraki transfer stratejisine dair çarpıcı bir Fenerbahçe detayı ortaya çıktı.
TRANSFERDE YENİ SENARYOLAR
NEOM temsilcilerinin İstanbul'a gelmesiyle transferde yeniden sıcak gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor. Galatasaray yönetimi ise Barış Alper'in olası satışında rekor bonservis bedeli elde etmeyi planlıyor. Ayrıca, oyuncunun kariyerine yön verecek özel şartlar da gündeme alınıyor.
KEREM AKTÜRKOĞLU ÖRNEĞİ
Geçen sezon Kerem Aktürkoğlu'nun 12 milyon Euro karşılığında Benfica'ya transferinde, milli futbolcunun Türkiye'ye dönüşüyle ilgili herhangi bir özel madde yer almamıştı. Kerem'in daha sonra Fenerbahçe'den gelen teklifi değerlendirmeye açık olması, Galatasaray yönetiminin yeni bir yol haritası oluşturmasına neden oldu.
OSIMHEN'DEN DERS ALINDI
Sabah'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, bundan sonraki dönemde yıldız oyuncularını sattıkları kulüplere "Türkiye'de yalnızca Galatasaray forması giyebilir" şartını sözleşmelere ekletecek. Böylece oyuncuların ilerleyen dönemde Fenerbahçe veya başka Süper Lig ekiplerine transfer olmasının önüne geçilecek. Yönetimin bu kararı, Victor Osimhen transferinde Napoli'nin koydurduğu "İtalya'ya satılamaz" maddesinden esinlenerek aldığı öne sürüldü.
MENAJERİNDEN FLAŞ AÇIKLAMA
Galatasaray'da yaşanan Barış Alper Yılmaz krizi sarı-kırmızılı camiada günün en çok konuşulan konusu halinde. Beş gündür antrenmanlara çıkmayan ve Kayserispor kafilesine de alınmayan milli futbolcunun ayrılmayı kafaya koyduğu iddia edilmişti. Suudi Arabistan'ın NEOM kulübünden gelen baş döndüren teklifle ilgili son durumu Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan aktardı.
KEÇİÖREN'DEN GALATASARAY'A GETİREN İSİM
Galatasaray'dan ayrılmak istediği iddia edilen Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı camiada krize neden olmuştu. Başkan Dursun Özbek'in açıklamalarının ardından Kayserispor maçı kadrosuna da alınmayan yıldız isim Suudi Arabistan yolcusu... Bir kanala telefonla bağlanan milli futbolcunun menajeri Tuncay Maldan'ın açıklamaları şöyle:
"Barış Alper ile 6. yılımız beraber. Keçiören'den Galatasaray'a getirdim. Ondan sonra hep beraberiz. Benim menajerlikte 8-9 senem oldu. En baştan anlatayım. Bu Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden talipler çıktı. Birçok kulübün ilgisini çekmeye başladı. Sezon başlangıcında kulübe teklifler geldi. Geçen yaz Barış'a devam etmek istediklerini söylediler, Barış Alper de devam etmek istedi. "
"ÇIKAN RAKAMLAR DOĞRU DEĞİL"
Devre arasında yine teklifler geldi. Barış, 'Şampiyonluk yolunda gitmemiz doğru değil, sezonu şampiyon tamamlayalım, bu süreçte bu teklifleri değerlendirmeyelim' dedi. Devre arasında Barış, 'ayrılmayalım, şampiyonluktan sonra konuşuruz' dedi. Yönetimle de konuştuk, onlar da aynı şeyi söylüyordu. Nottingham ve West Ham dışında da teklifler geldi. Rakamları masaya getirmedik. Devre arası yönetimle görüştük, 'Şampiyonluktan sonra Barış'a kolaylık sağlayacağız, Barış'ın mantığına yatan teklif olursa kolaylık sağlarız' dediler. Sezon sonu geldi. Şampiyonluk, kutlama, herkes mutlu.
Ondan sonra transfer dönemi başladığında yönetimle görüştüm. Bir Türk futbolcuya gelecek mantıklı bir rakam geldiğinde, bunu değerlendirebiliriz dedim yönetime. Konuşmalarımız bu kadar. Şimdi bahsi geçen kulüplerden teklif geldi. Ortalama rakamları masaya getirmedik bile, bahsi bile geçmedi. Bunları konuşmadık bile. Bahsi geçen kulüple bizim görüşmemizi ilk yönetimden duydum.
NEOM'u ilk yönetimden duydum. İlgi kağıdı geldiği söylendi. NEOM'dan ilgi olduğunu yönetimden duydum. Yaklaşık 1 aylık bir süreç bu. O arada Barış, iki tane çok iyi maç oynadı. Görüşmeler ondan sonra devam etti. Çıkan afaki rakamlar doğru değil. Mantık dışı rakamlar. İki kulüp anlaşmadan oyuncunun şartları, menajerlik anlaşmalarının yapılma şansı var mı!"
"BARIŞ'IN MAAŞI 2 MİLYON EURO"
"Kulüpler görüşmeden biz şartları konuşacak boyuta gelmedik. Kulüpler arasında oldu. Biz temmuz ayında sözleşme yapmadık. Biz sadece Erden Ağabey döneminde sözleşme uzattık. Ondan sonra sözleşme uzatma olmadı. Avrupa Şampiyonası sonrası gelen teklifler vardı. Temmuz ayında falan iki kere sözleşme yenileme, zam olmadı. Geçtiğimiz sezon başında, Avrupa Şampiyonası sonrası şartların düzeltilmesi talebi oldu. Biz onu oturduk konuştuk. O dönem gelen teklifleri Barış Alper hemen reddetti. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra düzeltme oldu. Barış'ın şu anki maaşı, bugünün kuruyla 2 milyon Euro! Belki 2.2 milyon Euro..."
HANGİ SÖZLER VERİLMİŞTİ?
"Daha konuşma yapmadık rakamlarda. İyileşme yapılacağı söylendi ama rakamlar söylenmedi.Devre arası teklifler geldi. Barış 'Şampiyonluk yolundayız, gitmeyelim' dedi. Biz yönetimle görüştük, yönetimden 'kolaylık sağlarız' sözü geldi. Abdullah Ağabey değil, kalabalıktı ve öyle konuşuldu."
REKOR TEKLİF YAPACAKLAR
"Şu an NEOM son teklifini yapmadı. Son görüşme olmadı daha. Aralarında görüşecekler. Bir Türk futbolcuya gelecek rekor fiyat gelecektir. Net rakam söyleyemiyorum. Benim kararım değil çünkü. Bir Türk futbolcuya gelecek rekor fiyat olacak."
MORALİ ÇOK BOZULDU
"Barış Alper'in alacağı para belli değil. Daha o boyuta gelmedik. Şu an konuşulan çoğu şey yalan öyle söyleyeyim. Barış'ı tanıyanlar ne kadar karakterli olduğunu bilir. Arkadaşlarına saygısızlığı olmaz. Antrenmana çıkmama nedeni şu; bu transfer süreciyle ilgili diyorlar ama bu transfer süreci yaklaşık 1 ay. Barış bu süreçte 2 tane çok iyi maç oynadı. Bu sürecin uzaması, netleşmemesi Barış'ı moral ve mental olarak düşürdü. Barış takım içinde, personeller tarafından sevilen biri. Çok da duygusal tarafı var.
Bu da onu mental olarak düşürdü. Morali bozuk. Hocasıyla görüşerek antrenmana çıkmak istemedi. Okan Hoca'dan izin istedi. Süreci dinlenerek geçirdi. "Komisyon nedir! Bu çirkin bir olay! Beni yakından tanıyanlar bilir. Bu konuyla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Benim oyuncumu takımdan koparma isteğim yok. İki tarafın da mutlu olacağı bir ortam olsun. Yöneticilerle oturup konuşacağız."
BARIŞ ALPER YILMAZ'IN GALATASARAY KARNESİ
Keçiörengücü'nden transfer edildikten sonra özellikle son 3 sezona damga vuran Barış Alper Yılmaz, adını her geçen gün Avrupa'nın dev ekiplerinin listesine yazdırmayı baş ardı. Galatasaray formasıyla çıktığı 158 karşılaşmada 28 gol atıp 22 asist yaptı.
3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı.
SIRA TRANSFERDE
Galatasaray bir yandan şampiyonluk mücadelesi verip Barış Alper gündemini yönetmeye çalışırken diğer taraftan da transfere odaklandı. Yönetim, Manchester City'nin 3 yıldızına gözünü dikti.
ÜÇ OYUNCU DA YAKIN
Cim Bom'un Manchester City'den istediği İlkay ve Akanji, Tottenham karşısında kadroya bile giremedi, Ederson 90 dakika boyunca kulübede oturdu. İngiliz medyası, üç oyuncunun da Galatasaray'a transferinin çok yakın olduğunu yazarken, City evindeki mücadeleyi kaybetti.
SON AŞAMAYA GELİNDİ
Galatasaray, Manchester City ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya kadar geldi. İngiliz medyasına göre Premier Lig devinin 3 yıldızı; Manuel Akanji, İlkay Gündoğan ve kaleci Ederson, Cim Bom'a transfer olmaya çok yakın. City'nin teknik patronu Guardiola, dün Premier Lig'de Tottenham'la oynadıkları maçın kadrosuna Akanji ile İlkay'ı dahil etmezken, Ederson'u da kulübede oturttu. Akanji ve İlkay geçen hafta da süre alamamış, Ederson ise kadroya dahi girememişti. Ederson'un dün kenardan izlediği Tottenham mücadelesinde ise yerine transfer edilen Trafford inanılmaz bir hata yaptı.
GALASARAY'A YARADI
Ayağındaki topu ceza sahası içinde kendi arkadaşı yerine rakibine gönderen Trafford'un pası kalesinde golle sonuçlandı. İngiliz rejisi o anlarda Guardiola'nın elini iki başının arasına almasını ve peşinden de kenarda bekleyen Ederson'u gösterdi. City maçı 2-0 kaybederken, İngiliz gazeteciler karşılaşmanın ardından süre alamayan 3 oyuncunun da Galatasaray'a transfer olacağını ileri sürdü. Sarı-Kırmızılı yöneticiler, Akanji, İlkay ve Ederson için bir süredir pazarlık halindeydi. 30 yaşındaki savunmacı Akanji'nin 15 milyon Euro, 31 yaşındaki kaleci Ederson'un 10 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle transfer olması bekleniyor. 34 yaşındaki orta saha İlkay için ise konuşulan bir bonservis bedeli yok. 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini çift taraflı feshederek İstanbul'a gelme ihtimali yüksek. Galatasaray şu sıralarda Akanji ve İlkay'ı ikna etmeye, Ederson konusunda da City ile anlaşmaya çalışıyor.
BU KEZ TAM TERSİ
Uzun süredir Galatasaray'ın Ederson'u renklerine bağlamak için, City'nin Donnarumma'yı transfer etmesini beklediği belirtiliyordu. İngiliz medyası bu kez tam tersini yazdı; Manchester City'nin Donnarumma'yı almak için Ederson'un Galatasaray'a gitmesini beklediğini ifade etti. Özellikle Trafford'un yediği yüzde 100 hatalı golün ardından Donnarumma transferine hız verileceği tahmin ediliyor. Böylece Ederson da Cim Bom'a bir adım daha yaklaşmış olacak.