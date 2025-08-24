SON DAKİKA
8. Dönem Toplu Sözleşme'de hangi kollarda anlaşma sağlandı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı

8. Dönem Toplu Sözleşmede anlaşma sağlanan kolları paylaşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “Müzakere süreçlerinde kamu görevlilerimizin hak ve menfaatlerini koruduk” dedi. İşte Ulaştırma Hizmetleri Kolu ve Tarım ve Ormancılık Kolu hakkında alınan kararlar...

Giriş Tarihi :24 Ağustos 2025 , 12:37 Güncelleme Tarihi :24 Ağustos 2025 , 12:49
Kamu toplu sözleşmesini binlerce kişi takip ediyor. Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine Kamu-Sen heyete gideceğini açıklamıştı.

Heyet toplantısının ikincisi gerçekleştirilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ulaştırma Hizmet Kolu'nda yapılan anlaşma paylaşıldı.

Paylaşımda "Müzakere süreçlerinde kamu görevlilerimizin hak ve menfaatlerini koruduk" denildi.

İşte Bakanlığın o paylaşımı:

TCDD Genel Müdürlüğü, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ile TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü personelinin kendisi, eşi ve çocukları için demiryollarında yılda 2 kez verilen ücretsiz seyahat hakkı 3'e çıkarıldı.

TCDD Genel Müdürlüğü, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ile TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü personelinden katener hattının geçtiği işyerlerinde fiilen çalışanlara 400 puan (468 TL) ilave ücret verildi.

Yüksek hızlı tren makinistlerinin ilave ücreti 20 puan (23 TL) artırıldı.

TCDD Genel Müdürlüğü ve TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü personeline ödenen fazla çalışma ücretinin kapsamına TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü personeli de dâhil edildi.

Bu hizmet kolundaki kurumların şantiye, fabrika, atölye, laboratuvar gibi yerlerinde çalışanlara 16.383 TL'ye kadar koruyucu giyim yardımının alışveriş çeki olarak verilmesi sağlandı.

DHMİ Genel Müdürlüğünde ARFF ve apron hizmetlerini fiilen araç kullanarak yerine getirenlerin ilave ücretleri 100 puan (117 TL) artırıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bölge müdürlüklerinde görev yapan personelden, görev yeri dışında yürüttüğü hizmetleri fiilen araç kullanarak yerine getirenlerin ilave ücretleri 100 puan (117 TL) artırıldı.

TCDD Genel Müdürlüğünde harcırah karşılığı çalışanların tazminatları artırıldı.

TCDD Genel Müdürlüğünde hat bakım onarım memuru

pozisyonunda bulunanlara ilave 500 puan (585 TL) ücret verildi. Liman Başkanlığının sertifikalı personeline ayda 50 ve yılda 300 saati geçmemek üzere fazla çalışma ücreti verilmesi sağlandı.

TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KOLU
Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı personelinden yangın sahalarında orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale edenlere aylık 2500 puanı (2.926 TL) geçmemek üzere gün başına 250 puan (293 TL) üzerinden ilave ödeme yapılması sağlandı.

Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı personelinden yangin nöbeti tutanlara verilen ücretten faydalanma süresi 1 ay artırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında görev yapan mühendis, veteriner, veteriner hekim, biyolog ve kimyager, tekniker, teknisyen ve yardımcı sağlık personelinden kontrol görevi yapanlara gün başına ödenen Ücret 20 puan (23 TL) artırıldı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü personelinden mahsul alim dönemlerinde çalışanlar için yılda en fazla 350 saat olarak ödenen fazla çalışma ücreti 400 saate çıkarıldı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü personelinden bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerinin yoğun olduğu dönemlerde çalışanlar için yılda en fazla 350 saat olarak ödenen fazla çalışma ücreti 400 saate çıkarıldı.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü personeli için yılda en fazla 350 saat olarak ödenen fazla çalışma ücreti 400 saate çıkarıldı.

Atatürk Orman Çiftliği personeli için yılda en fazla 350 saat olarak ödenen fazla çalışma ücreti 400 saate çıkarıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personelinden yasadışı avcılığı ve biyokaçakçılığı önlemeye yönelik olarak çalışanlar için yılda en fazla 350 saat olarak ödenen fazla çalışma ücreti 400 saate çıkarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı personelinden üretimi teşvik priminden faydalananlara yılda bir defa döner sermaye kârından yapılan ilave Ödeme 3000 puan (3.511 TL) artırıldı.

Şoförler hariç Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünde görevlerini aynı zamanda araç kullanarak yerine getirenlerin ilave ücretleri 100 puan (117 TL) artırıldı.

Atatürk Orman Çiftliği müdürünün ilave ödemesi 2000 puan (2.341 TL), fabrika müdürlerinin ilave ödemesi 1500 puan (1.755 TL) artırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatı personelinden veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda, yem ve su ürünleri kontrol hizmetleri gibi işlerde çalışanlara 16.383 TL'ye kadar koruyucu giyim yardımının alışveriş çeki olarak verilmesi sağlandı.

