8. Dönem Toplu Sözleşme’de hangi kollarda anlaşma sağlandı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı

DHMİ Genel Müdürlüğünde ARFF ve apron hizmetlerini fiilen araç kullanarak yerine getirenlerin ilave ücretleri 100 puan (117 TL) artırıldı.

Bu hizmet kolundaki kurumların şantiye, fabrika, atölye, laboratuvar gibi yerlerinde çalışanlara 16.383 TL'ye kadar koruyucu giyim yardımının alışveriş çeki olarak verilmesi sağlandı.

TCDD Genel Müdürlüğü ve TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü personeline ödenen fazla çalışma ücretinin kapsamına TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü personeli de dâhil edildi.

pozisyonunda bulunanlara ilave 500 puan (585 TL) ücret verildi. Liman Başkanlığının sertifikalı personeline ayda 50 ve yılda 300 saati geçmemek üzere fazla çalışma ücreti verilmesi sağlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bölge müdürlüklerinde görev yapan personelden, görev yeri dışında yürüttüğü hizmetleri fiilen araç kullanarak yerine getirenlerin ilave ücretleri 100 puan (117 TL) artırıldı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü personelinden bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerinin yoğun olduğu dönemlerde çalışanlar için yılda en fazla 350 saat olarak ödenen fazla çalışma ücreti 400 saate çıkarıldı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü personelinden mahsul alim dönemlerinde çalışanlar için yılda en fazla 350 saat olarak ödenen fazla çalışma ücreti 400 saate çıkarıldı.

Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı personelinden yangin nöbeti tutanlara verilen ücretten faydalanma süresi 1 ay artırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında görev yapan mühendis, veteriner, veteriner hekim, biyolog ve kimyager, tekniker, teknisyen ve yardımcı sağlık personelinden kontrol görevi yapanlara gün başına ödenen Ücret 20 puan (23 TL) artırıldı.

TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KOLU Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı personelinden yangın sahalarında orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale edenlere aylık 2500 puanı (2.926 TL) geçmemek üzere gün başına 250 puan (293 TL) üzerinden ilave ödeme yapılması sağlandı.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü personeli için yılda en fazla 350 saat olarak ödenen fazla çalışma ücreti 400 saate çıkarıldı.

Atatürk Orman Çiftliği personeli için yılda en fazla 350 saat olarak ödenen fazla çalışma ücreti 400 saate çıkarıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personelinden yasadışı avcılığı ve biyokaçakçılığı önlemeye yönelik olarak çalışanlar için yılda en fazla 350 saat olarak ödenen fazla çalışma ücreti 400 saate çıkarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı personelinden üretimi teşvik priminden faydalananlara yılda bir defa döner sermaye kârından yapılan ilave Ödeme 3000 puan (3.511 TL) artırıldı.