SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Memur ve emeklilere 2026-2027 zam oranları belli oldu: Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 16,88’e çıkabilir

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin zam oranı 2026 için yüzde 11+7, 2027 için de yüzde 5+4 olarak karara bağlandı. Ocak ayı zam oranı enflasyon farkıyla yükselirken, taban aylığa bin lira ilave edilecek...

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Ağustos 2025
Memur ve emeklilere 2026-2027 zam oranları belli oldu: Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 16,88’e çıkabilir

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin 2026 ve 2027 zamları belli oldu. 8. Dönem Toplu Sözleşme'de uzlaşma sağlanamaması üzerine devreye giren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, kararını verdi. Görüşmelerde 2026 için yüzde 11+7'lik teklif değişmezken, 2027 için ise bir puanlık artış yapılarak zammın yüzde 5+4 olarak uygulanması kararlaştırıldı. Memur-Sen ve Kamu-Sen ise Hakem Kurulu'ndan çekildiklerini açıkladı.

Memura - emekliye yeni maaş (AA)Memura - emekliye yeni maaş (AA)

TABAN AYLIĞA BİN TL İLAVE
Toplantı sonrası Kurul'dan yapılan açıklamada 23 Ağustos'ta başlayan sürecin dün itibariyle sonuçlandırıldığı belirtilerek, alınan kararlar şu şekilde sıralandı: "8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde genele ilişkin mali ve sosyal haklara yönelik uzlaşılan 58 madde kabul edilmiştir. Bu kapsamda; kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen teknik (mühendis, mimar, tekniker teknisyen gibi), sağlık (veteriner hekim, ebe, hemşire gibi), avukatlık hizmetleri sınıflarındaki personelin yanı sıra şef, amir, müdür yardımcısı ve müdür unvanlı personel ile herhangi bir ilave ödemesi bulunmayan yardımcı hizmetler sınıfı ve genel idare hizmetleri sınıfı personelinin mali haklarında önemli iyileştirmeler yapılmıştır.

Memura - emekliye yeni maaş (AA)Memura - emekliye yeni maaş (AA)

Kamu görevlilerinin genel zam oranı artışı 2026 yılı birinci dönem için yüzde 11, ikinci dönemi için yüzde 7, 2027 yılı birinci dönem için yüzde 5, ikinci dönemi için yüzde 4 olarak kabul edilmiştir. Kamu görevlilerinin taban aylıklarının 2026 yılı birinci dönem için bin lira artırılması kabul edilmiştir."

Memura - emekliye yeni maaş (AA)Memura - emekliye yeni maaş (AA)

DİL TAZMİNATI ARTTI
Ayrıca Kurulda genel idare hizmetleri ile yardımcı hizmetler sınıfında bulunup ilave ödemeden faydalanmayanlara yönelik artışın 10 puana yükseltilmesi, kamu görevlilerinin yabancı dil tazminatlarının artırılması, koruma ve güvenlik personeline resmi ve dini bayramlarda fazla çalışma ücreti ödenmesi, engelli çocuk aile yardımına ilişkin mevcut oranda artış yapılması ve kamu konutlarından yararlanmada kamu görevlisinin engelli olan eşi ve çocukları için süre uzatımı kararı alındı.

Memura - emekliye yeni maaş (AA)Memura - emekliye yeni maaş (AA)

OCAK ZAMMI %16.88'E ÇIKABİLİR

Yüzde 11 oranındaki Ocak zammına enflasyon farkı da eklenecek. Merkez Bankası 2025 enflasyonunu yüzde 25 ile 29 arasında bekliyor. Yüzde 25 tahminine göre, bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 7.14 çıkacak. Memurlar ve memur emeklileri de bu durumda yüzde 2.04 enflasyon farkı alacak. Ocak zammı da bu durumda yüzde 13.26'ya ulaşacak.

Alınan kararlar nasıl yansıyacak (Takvim.com.tr)Alınan kararlar nasıl yansıyacak (Takvim.com.tr)

Yüzde 29'luk tahmin ise 2025'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10.56 çıkabileceğini gösteriyor. Bu orana göre de memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 5.3 olacak. Enflasyon farkıyla birlikte Ocak ayı zam oranı yüzde 16.88'e ulaşacak.

Alınan kararlar nasıl yansıyacak (Takvim.com.tr)Alınan kararlar nasıl yansıyacak (Takvim.com.tr)

OCAK'TA EN AZ 57 BİN TL

2026'nın ilk ayında en düşük maaş memurlarda 57 bin 58, memur emeklilerinde 26 bin 165 liraya çıkacak. Enflasyon farkıyla bu tutarlar da aşılacak.

Yasal Uyarı: Takvim.com.tr'de yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Gazze’de soykırım Batı Şeria’da sistematik işgal! Katil Netanyahu ve sapkın Yahudiler iyice azıttı: Filistin devletini kurdurmayacağız
Memur ve emeklilere 2026-2027 zam oranları belli oldu: Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 16,88’e çıkabilir
Türkiye’den soykırımcı İsrail’in Suriye’deki saldırılarına peş peşe tepki: Katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor
Memura en az 57 bin TL | Mesleklere göre yeni maaşlar! Takvim.com.tr hesapladı
Ahlat’taki Cumhur Zirvesi’nin arka planı! Bahçeli Başkan Erdoğan’a Kardeşlik Türküsü ve Canların Türküsü’nü dinletti | DEM’le manidar temas
Tuba Ünsal’dan taciz itirafı: Benim de başıma geldi’’
Hakem Kurulu son sözü söyledi! Memura yüzde 11 + 7 teklifi değişmedi: 2027’ye 1 puan iyileştirme | 58 maddede uzlaşı, taban aylıklara +1000
Avrupa’da istifa dalgası! İşgalci İsrail’in Gazze katliamı koltuk boşalttı | Çok sayıda bakan ve siyasetçi görevden ayrıldı
Cem Öğretir ve Gürgen Öz ’’Müge Anlı ile Güven Bana’’ya damga vurdu
Ankara Kılıç kınından çıkar dedi... Şara YPG’nin özerklik hayallerine toprak attı: SDG ayrı Kürtler ayrı, bölünme kabul edilemez
FETÖ’cülerden peş peşe Adil Öksüz itirafı! Hücre evlerinden mahrem imamlara...
Başkan Erdoğan’dan Malazgirt’te terörsüz Türkiye uyarısı! Yönünü Türkiye’ye ve Şam’a dönen kazanacak | Kılıç çıkarsa kelama yer kalmaz
Reuters muhabiri İsrail’in gazeteci katliamının ardından istifa etti: Batı medyası göz yumuyor
Devlet Bahçeli’den Zafer ateşiyle terörsüz Türkiye mesajı: Altın fırsat heba edilmemeli
ABD ile Fransa arasında Filistin krizi! Washington üstü kapalı tehdit etti Paris resmen Size düşmez dedi
Derin operasyon! Halit Yukay’ın cansız bedenini çıkarmaya yönelik çalışmalar başladı | TCG Işın devrede
Mourinho’dan sürpriz karar! Benfica maçında forma onun
Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı!
DEM Parti 8. kez İmralı yolunda! Tarih belli oldu... Öcalan TBMM’deki komisyon için ne diyor?
Trump şimdi de Kore siyasetine el attı! Güney liderine Kuzey liderini övdü: Beyaz Saray’da ilginç dakikalar