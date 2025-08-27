Memur ve emeklilere 2026-2027 zam oranları belli oldu: Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 16,88’e çıkabilir

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin 2026 ve 2027 zamları belli oldu. 8. Dönem Toplu Sözleşme'de uzlaşma sağlanamaması üzerine devreye giren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, kararını verdi. Görüşmelerde 2026 için yüzde 11+7'lik teklif değişmezken, 2027 için ise bir puanlık artış yapılarak zammın yüzde 5+4 olarak uygulanması kararlaştırıldı. Memur-Sen ve Kamu-Sen ise Hakem Kurulu'ndan çekildiklerini açıkladı.
TABAN AYLIĞA BİN TL İLAVE
Toplantı sonrası Kurul'dan yapılan açıklamada 23 Ağustos'ta başlayan sürecin dün itibariyle sonuçlandırıldığı belirtilerek, alınan kararlar şu şekilde sıralandı: "8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde genele ilişkin mali ve sosyal haklara yönelik uzlaşılan 58 madde kabul edilmiştir. Bu kapsamda; kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen teknik (mühendis, mimar, tekniker teknisyen gibi), sağlık (veteriner hekim, ebe, hemşire gibi), avukatlık hizmetleri sınıflarındaki personelin yanı sıra şef, amir, müdür yardımcısı ve müdür unvanlı personel ile herhangi bir ilave ödemesi bulunmayan yardımcı hizmetler sınıfı ve genel idare hizmetleri sınıfı personelinin mali haklarında önemli iyileştirmeler yapılmıştır.
Kamu görevlilerinin genel zam oranı artışı 2026 yılı birinci dönem için yüzde 11, ikinci dönemi için yüzde 7, 2027 yılı birinci dönem için yüzde 5, ikinci dönemi için yüzde 4 olarak kabul edilmiştir. Kamu görevlilerinin taban aylıklarının 2026 yılı birinci dönem için bin lira artırılması kabul edilmiştir."
