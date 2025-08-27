Memur ve emeklilere 2026-2027 zam oranları belli oldu: Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 16,88’e çıkabilir

DİL TAZMİNATI ARTTI

Ayrıca Kurulda genel idare hizmetleri ile yardımcı hizmetler sınıfında bulunup ilave ödemeden faydalanmayanlara yönelik artışın 10 puana yükseltilmesi, kamu görevlilerinin yabancı dil tazminatlarının artırılması, koruma ve güvenlik personeline resmi ve dini bayramlarda fazla çalışma ücreti ödenmesi, engelli çocuk aile yardımına ilişkin mevcut oranda artış yapılması ve kamu konutlarından yararlanmada kamu görevlisinin engelli olan eşi ve çocukları için süre uzatımı kararı alındı. Memura - emekliye yeni maaş (AA)

OCAK ZAMMI %16.88'E ÇIKABİLİR Yüzde 11 oranındaki Ocak zammına enflasyon farkı da eklenecek. Merkez Bankası 2025 enflasyonunu yüzde 25 ile 29 arasında bekliyor. Yüzde 25 tahminine göre, bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 7.14 çıkacak. Memurlar ve memur emeklileri de bu durumda yüzde 2.04 enflasyon farkı alacak. Ocak zammı da bu durumda yüzde 13.26'ya ulaşacak. Alınan kararlar nasıl yansıyacak (Takvim.com.tr)

Yüzde 29'luk tahmin ise 2025'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10.56 çıkabileceğini gösteriyor. Bu orana göre de memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 5.3 olacak. Enflasyon farkıyla birlikte Ocak ayı zam oranı yüzde 16.88'e ulaşacak. Alınan kararlar nasıl yansıyacak (Takvim.com.tr) OCAK'TA EN AZ 57 BİN TL 2026'nın ilk ayında en düşük maaş memurlarda 57 bin 58, memur emeklilerinde 26 bin 165 liraya çıkacak. Enflasyon farkıyla bu tutarlar da aşılacak. Yasal Uyarı: Takvim.com.tr'de yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN