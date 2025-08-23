Fenerbahçeli Dorgeles Nene'nin kankası Galatasaray'a

TÜRKİYE'DE TRABZONSPOR Böyle bir anlaşma ülkemizde ise ilk olarak Trabzonspor tarafından yapılmıştı. Bordo mavililer, Yusuf Yazıcı'yı Lille'e satarken Türkiye'ye direkt olarak gelmesi halinde yüksek bir tazminat maddesi eklemişti.

BARIŞ ALPER İÇİN FİYAT YÜKSELTİLECEK Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Barış Alper Yılmaz'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Son olarak milli futbolcuya transferde ilgisi olduğu bilinen NEOM'un teklifini yükseltme kararı aldığı öğrenildi. Suudi Arabistan ekibinin Barış Alper Yılmaz için yaptığı yeni teklif ortaya çıktı.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz depremi sürüyor. Suudi Arabistan ekibi NEOM'un 40 milyon euroluk teklifinin ardından başlayan süreçte dün ciddi gelişmeler yaşandı. Başkan Dursun Özbek, "Barış Alper önemli oyuncumuz. Takımı muhafaza edeceğiz" sözüyle transferi veto etti.

Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan ise adeta ayrılık sinyali verdi, "Tüm görüşmeler kulüp yönetimin bilgisi dahilinde yürütülmüş, farklı kulüplerden yapılan teklifler reddedilmiştir. Barış'a 'Teklif gelmesi halinde önünü kapatmayacağız' sözü verilmiştir. Barış'ın söz hakkı olmalı" dedi.