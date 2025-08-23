Fenerbahçeli Dorgeles Nene'nin kankası Galatasaray'a

Okan Buruk yönetiminde hedefini 4'te 4 olarak belirleyen ve oynayacağı tüm kulvarlarda zirvede yer almayı arzu eden Galatasaray'da transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
KADRO BELLİ OLDU
Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının kamp kadrosu açıklandı.
Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının kamp kadrosu açıklandı. Listede, hakkında transfer iddiaları çıkan ve mücadele öncesi yapılan son antrenmanda takımla çalışmalara katılmayan Barış Alper Yılmaz ile sakatlığı bulunan Mario Lemina yer almadı.
Listede şu isimler bulunuyor; Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sané, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Nicolò Zaniolo, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay.