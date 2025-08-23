PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçeli Dorgeles Nene'nin kankası Galatasaray'a

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini zirvede tamamlamak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Cimbom'un gündemine sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar...

Okan Buruk yönetiminde hedefini 4'te 4 olarak belirleyen ve oynayacağı tüm kulvarlarda zirvede yer almayı arzu eden Galatasaray'da transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

KADRO BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının kamp kadrosu açıklandı.

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının kamp kadrosu açıklandı. Listede, hakkında transfer iddiaları çıkan ve mücadele öncesi yapılan son antrenmanda takımla çalışmalara katılmayan Barış Alper Yılmaz ile sakatlığı bulunan Mario Lemina yer almadı.

Listede şu isimler bulunuyor; Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sané, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Nicolò Zaniolo, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay.

GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE KARARI

Galatasaray'ın eski futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya satarken sözleşmesine 'Türkiye'ye dönemez' maddesi koydurmaması pişmanlığa sebep olurken sarı-kırmızılıların Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün olası ayrılığında sözleşmeye bu konuda özel bir maddeyi muhakkak ekletmek istediği öğrenildi.

Geçen sezon Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon euroya Benfica'ya satan Galatasaray, sözleşmeye milli oyuncunun Türkiye'ye dönüşüyle ilgili özel madde koydurmadı. Kerem de Fenerbahçe'den gelen teklifi değerlendirmeye karar verdi.

Bu gelişme, sarı-kırmızılı kulübün bundan sonra yapacağı oyuncu satışlarının tamamında yol haritası olacak uygulamayı da beraberinde getirdi.

NAPOLI AYNISINI YAPTI

Sabah'ta yer alan habere göre, Suudi Arabistan ekibi NEOM'un 40 milyon Euro'yu gözden çıkardığı Barış Alper Yılmaz, Premier Lig kulüplerinin takip ettiği Gabriel Sara ve Avrupa'da piyasası olan Yunus Akgün gibi isimlere Fenerbahçe kapısı kapatılacak. Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki dönemde yıldız oyuncularını sattığı kulüplere "Türkiye'de Galatasaray'dan başka takımda oynayamaz'' şartını kabul ettirecek.

Yönetim, Victor Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katarken Napoli kulübünün direttiği ilk 2 yıl için geçerli "İtalya'ya satılamaz" maddesini onaylayarak transferi gerçekleştirmişti.

TÜRKİYE'DE TRABZONSPOR

Böyle bir anlaşma ülkemizde ise ilk olarak Trabzonspor tarafından yapılmıştı. Bordo mavililer, Yusuf Yazıcı'yı Lille'e satarken Türkiye'ye direkt olarak gelmesi halinde yüksek bir tazminat maddesi eklemişti.

BARIŞ ALPER İÇİN FİYAT YÜKSELTİLECEK

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Barış Alper Yılmaz'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Son olarak milli futbolcuya transferde ilgisi olduğu bilinen NEOM'un teklifini yükseltme kararı aldığı öğrenildi. Suudi Arabistan ekibinin Barış Alper Yılmaz için yaptığı yeni teklif ortaya çıktı.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz depremi sürüyor. Suudi Arabistan ekibi NEOM'un 40 milyon euroluk teklifinin ardından başlayan süreçte dün ciddi gelişmeler yaşandı. Başkan Dursun Özbek, "Barış Alper önemli oyuncumuz. Takımı muhafaza edeceğiz" sözüyle transferi veto etti.

Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan ise adeta ayrılık sinyali verdi, "Tüm görüşmeler kulüp yönetimin bilgisi dahilinde yürütülmüş, farklı kulüplerden yapılan teklifler reddedilmiştir. Barış'a 'Teklif gelmesi halinde önünü kapatmayacağız' sözü verilmiştir. Barış'ın söz hakkı olmalı" dedi.

Suudi Arabistan ekibi NEOM, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a şu ana kadar bonuslarla beraber 40 milyon euroluk bir teklif sundu. NEOM, 25 yaşındaki yıldıza da 15 milyon euroluk maaş önerdi. Ancak Galatasaray tarafı Barış Alper konusunda kesin olarak 50 milyon euro bonservis istiyor.

AVRUPA İÇİN İZİN YOK

Başkan Dursun Özbek, Barış Alper Yılmaz için, "Takımı muhafaza edeceğiz. Galatasaray başkanının 'Transfer teklifi var, satalım' gibi tutumu olamaz. Avrupa hedefimiz var" diye konuştu.

OKAN BURUK DEVREDE

Barış Alper Yılmaz'ın hem antrenmanlara katılmama hem de ayrılmak istemesi sonrası Teknik Direktör Okan Buruk devreye girdi. Başarılı teknik adam, öğrencisiyle özel olarak görüşecek.

7.5 MİLYON EURO TALEBİ

NEOM'un 15 milyon euro maaş önerdiği Barış Alper Yılmaz'ın kalmak için Galatasaray'dan 7.5 milyon euro maaş beklediği bildirildi. Sarı-kırmızılıların 5 milyon euro önerdiği kaydedildi.

NEOM TEKLİF ARTIRACAK

Suudi Arabistan kulübü NEOM, son gelişmelerin ardından Barış Alper Yılmaz için teklif yükseltme kararı aldı. Galatasaray'a 40+5 milyon euro sunulacak. Son karar sarı-kırmızılı yönetimde.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılılarda Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'dan Barış Alper Yılmaz hakkında dikkat çeken açıklama geldi.

İŞTE KAVUKCU'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Bugün bir YouTube kanalının X hesabında çıkan "Barış Alper Yılmaz'ın süresiz kadro dışı bırakıldığı" yönündeki haberler tamamen asılsızdır. Bu tür haberler hem oyuncumuza hem de kulübümüze zarar vermekte olup, hangi motivasyonla servis edildiğini anlamak mümkün değildir.

Barış Alper Yılmaz, aidiyeti ve sahadaki hırsıyla Galatasaray için çok büyük bir değerdir. Kayserispor maçı kafilesinde yer almamasının nedeni, içinde bulunduğu sürecin kendisine daha fazla yük olmaması amacıyla, teknik heyetimiz ve yönetimimizin ortak kararıdır. Bu karar tamamen oyuncumuzu koruma amaçlı olup, kadro dışı bırakılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.

Yanlış bilgilerin hızla yayıldığı bu dönemde, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına değerli basın mensuplarının gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz."

NENE'NİN KANKASI GALATASARAY'A

Transfer döneminin son günlerinde Galatasaray transfer gündemi hız kesmiyor. Sarı-kırmızılı ekip, orta sahaya genç ve dinamik bir takviye yapmak için harekete geçti. İtalyan basınında yer alan Sport Mediaset'in haberine göre, Galatasaray, Red Bull Salzburg'un 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Maurits Kjaergaard ile ilgileniyor.

UZUN VADELİ YATIRIM

Avusturya Bundesliga ekiplerinden Salzburg'da forma giyen Maurits Kjaergaard, Avrupa'nın yükselen yıldızları arasında gösteriliyor. Danimarkalı futbolcu, oyun görüşü, pas kalitesi ve pres gücüyle dikkat çekiyor. Galatasaray yönetimi de orta sahayı uzun vadeli bir isimle güçlendirmek adına Kjaergaard'ı transfer listesine dahil etti.

TALEP 15 MİLYON EURO

Habere göre Salzburg, genç yıldız için 15 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Kjaergaard'ın güncel piyasa değeri yaklaşık 10 milyon euro civarında bulunsa da kulübü oyuncuyu daha düşük bir rakama bırakmaya sıcak bakmıyor. Ayrıca 2028 yılına kadar devam eden sözleşmesi de transferin zorluğunu artırıyor.

SEZONA HIZLI BAŞLADI

Yeni sezona oldukça etkili giren Kjaergaard, Salzburg formasıyla çıktığı 8 resmi maçta 3 gol ve 2 asist üretti. Hem hücumda hem de savunmada sergilediği performansla teknik heyetlerin ilgisini çekti. Özellikle yaratıcılığı ve çok yönlü oyun tarzı, Galatasaray'ın transfer stratejisine uygun bir profil ortaya koyuyor.

İNDİRİM BEKLENTİSİ

Galatasaray'ın Kjaergaard için resmi bir teklif yapıp yapmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek. Sarı-kırmızılı yönetim, orta saha transferinde öncelikli hedefleri arasında Danimarkalı futbolcuyu değerlendirmeye alırken, pazarlıklarda indirim yapılması bekleniyor.

