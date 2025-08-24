PODCAST CANLI YAYIN

AK Parti'den Terörsüz Türkiye mesaisi! Bakan ve vekiller sahaya indi! Vatandaş süreç için ne diyor?

Terörsüz Türkiye sürecini vatandaşa anlatmak isteyen AK Parti, sahaya indi. AK Parti tarafından düzenlenen ve 22 il ile 201 ilçede gerçekleştirilen “Türkiye Buluşmaları” kapsamında 12 bakan, 8 MYK üyesi, 112 milletvekili, 51 MKYK üyesi ve 21 MDK üyesi sahaya indi. Sürece dair bilgi paylaşımı yapılan toplantılar, yoğun katılımla tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan destekleri nedeniyle vatandaşın sürece güven tam.

Türkiye'nin terörden tamamen arındırılması amacıyla başlatılan "Terörsüz Türkiye" süreci, vatandaş desteğiyle kısa sürede somut sonuçlar vermesi hedeflenerek Cumhur İttifakı'nın öncülüğünde yürütülüyor. TBMM bünyesinde faaliyet gösteren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına devam ederken, AK Parti ve MHP de sahada aktif şekilde vatandaşı bilgilendiriyor.

AK Parti tarafından düzenlenen ve 22 il ile 201 ilçede gerçekleştirilen "Türkiye Buluşmaları" kapsamında 12 bakan, 8 MYK üyesi, 112 milletvekili, 51 MKYK üyesi ve 21 MDK üyesi sahaya indi. Sürece dair bilgi paylaşımı yapılan toplantılar, yoğun katılımla tamamlandı.

Sabah gazetesinin aktardığına göre, bu kapsamda düzenlenen etkinliklerin finali, 26 Eylül'de Haliç Kongre Merkezi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek büyük bir organizasyonla yapılacak.

AK Parti milletvekilleri, vatandaşla doğrudan temas kurdukları görüşmelerde şu izlenimlerini aktardı:

Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin süreci sahiplenmesi, kamuoyunda güven duygusunu güçlendirmiş durumda. Vatandaşlar, Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin zor bir süreçten başarıyla çıkacağına inanıyor.

Toplumun geniş kesimleri, terörün sona ermesini, silahların tamamen susmasını ve ülkede kalıcı bir barış ve kardeşlik ortamının tesis edilmesini istiyor. Bu nedenle yürütülen çalışmalara ciddi destek veriliyor.

Öte yandan, milletvekillerine yöneltilen en sık sorulardan biri, İmralı'da cezasını çeken teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın durumu oldu. Vatandaşlar, Öcalan'ın affedilmesi ya da serbest bırakılması yönünde bir talebi kesinlikle kabul etmediklerini ifade ediyor.

