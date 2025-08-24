AK Parti'den Terörsüz Türkiye mesaisi! Bakan ve vekiller sahaya indi! Vatandaş süreç için ne diyor?

Türkiye'nin terörden tamamen arındırılması amacıyla başlatılan " Terörsüz Türkiye " süreci, vatandaş desteğiyle kısa sürede somut sonuçlar vermesi hedeflenerek Cumhur İttifakı'nın öncülüğünde yürütülüyor. TBMM bünyesinde faaliyet gösteren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına devam ederken, AK Parti ve MHP de sahada aktif şekilde vatandaşı bilgilendiriyor.

AK Parti Terörsüz Türkiye için sahaya indi (Sabah)

AK Parti tarafından düzenlenen ve 22 il ile 201 ilçede gerçekleştirilen "Türkiye Buluşmaları" kapsamında 12 bakan, 8 MYK üyesi, 112 milletvekili, 51 MKYK üyesi ve 21 MDK üyesi sahaya indi. Sürece dair bilgi paylaşımı yapılan toplantılar, yoğun katılımla tamamlandı.

Sabah gazetesinin aktardığına göre, bu kapsamda düzenlenen etkinliklerin finali, 26 Eylül'de Haliç Kongre Merkezi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek büyük bir organizasyonla yapılacak.