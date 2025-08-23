PODCAST CANLI YAYIN

Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a Gazze mektubu! Zulme uğrayan çocuklar için ortak vicdan çağrısı | Kabineden destek paylaşımları

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a Gazze'deki insani krize ilişkin mektup yazdı. Erdoğan, Trump'ın Putin'e yazdığı mektubu anımsatarak "Ukraynalı çocuklara gösterilen hassasiyet Gazzeli çocuklara da gösterilmelidir" ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve kabineden peş peşe destek paylaşımları geldi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a Gazze mektubu! Zulme uğrayan çocuklar için ortak vicdan çağrısı | Kabineden destek paylaşımları

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a Gazze'deki insani krize ilişkin mektup yazdı.

Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a 'Gazze' mektubuEmine Erdoğan'dan Melania Trump'a 'Gazze' mektubu

Erdoğan, Trump'ın Putin'e yazdığı mektubu anımsatarak "Ukraynalı çocuklara gösterilen hassasiyet Gazzeli çocuklara da gösterilmelidir" dedi.

Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a 'Gazze' mektubuEmine Erdoğan'dan Melania Trump'a 'Gazze' mektubu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve kabineden peş peşe destek paylaşımları geldi.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

AK PARTİ: ORTAK VİCDAN ÇAĞRISIDIR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin ABD Başkanı Trump'ın eşi sayın Melania Trump'a gönderdiği mektup, yeryüzünün her yerindeki insanlık cephesi mensuplarının ortak vicdan çağrısıdır" dedi.

Şu ifadeleri kullandı:

Sayın Hanımefendi'nin mektubunda dile getirdiği hususlar, yeryüzünde zulme uğrayan tüm çocuklara ayrımsız sahip çıkmaya çağırıyor. Bu çağrı, herkesin "insanlık" değerlerinin safında birleşmesi için bir çağrıdır.

Netanyahu şebekesinin soykırım siyaseti, sadece ülkeleri, toprakları ve devletleri değil, topyekun insanlığı hedef alıyor. Bugün Gazzeli çocuklar, yeryüzünde zulme uğrayan tüm çocuklarla beraber, insan onuru adına varolan herşeyi temsil ediyor. Gazzeli çocukları ve kadınları hedef alanlar ise insanlık adına varolan herşeye düşman olduklarını ilan ediyorlar.

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin çağrısı, yüzyıllardır olduğu gibi insanlığı uyandırmak için annelerin ve kadınların büyük dirayetini bir kere daha gösteriyor.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

"GAZZE'NİN ZALİMLİĞE VE SOYKIRIMA SAHNE OLDUĞUNU VURGULADI"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a yazdığı mektupta, Ukrayna'daki savaş için sergilenen duyarlılığın, Gazze'deki ağır insani dram için de gösterilmesi gerektiği çağrısında bulunarak Gazze'nin tarihte benzeri görülmemiş bir zalimliğe ve çağın en acı soykırımına sahne olduğunu vurguladı" paylaşımında bulundu.

Şu ifadeleri kullandı:

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a yazdığı mektupta, Ukrayna'daki savaş için sergilenen duyarlılığın, Gazze'deki ağır insani dram için de gösterilmesi gerektiği çağrısında bulunarak Gazze'nin tarihte benzeri görülmemiş bir zalimliğe ve çağın en acı soykırımına sahne olduğunu vurguladı.

"Savaşta hayatını kaybeden 648 Ukraynalı çocuk için gösterdiğiniz bu önemli hassasiyetinizi daha da güçlü bir şekilde, 2 sene içerisinde 18 bini çocuk olan 62 bin masum sivilin zalimce katledildiği Gazze için de göstereceğinize inanıyorum.

Gazze'deki insani krizin durdurulmasına yönelik güçlü çağrınızı içeren bir mektubu da, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya göndermeniz son derece anlamlı olacaktır. Dünyanın ortak bir uyanışa geçtiği, Filistin'in tanınmasının küresel bir iradeye dönüştüğü bu günlerde, Gazze adına sizden gelecek bir çağrının, Filistin halkına tarihi bir sorumluluğun da ifası olacağı kanaatindeyim."

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin Gazze'ye dair Melania Trump'a hitaben kaleme aldığı tarihî mektubu insanlığın ortak vicdanına yapılmış güçlü bir çağrıdır.

Hayatta kalma mücadelesi veren 1 milyonu aşkın Gazzeli çocuğun yaşam hakkını korumak, insanlığın ortak vicdan borcudur. Din, dil, ırk ve inanç ayrımı gözetmeksizin hiçbir çocuğun öldürülmediği, her çocuğun sağlıklı ve güvenli bir geleceğe sahip olduğu bir dünyayı tesis etmek hepimizin görevidir." ifadelerini kullandı.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubuna ilişkin, "Bu mektup, soykırımcı İsrail tarafından kahkahaları susturulan çocuklar için küresel bir iradenin harekete geçmemesi karşısında duyulan derin hayal kırıklığının bir ifadesidir." ifadesini kullandı.

Göktaş, sosyal medya hesabından Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektubun, insanlığın ortak vicdanına yapılmış bir çağrı olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

Bu mektup aynı zamanda, soykırımcı İsrail tarafından kahkahaları susturulan çocuklar için küresel bir iradenin harekete geçmemesi karşısında duyulan derin hayal kırıklığının bir ifadesidir. On binlerce çocuğun hayattan koparıldığı, binlercesinin meçhul bebek olarak kefenlendiği Gazze için sadece hayatları değil insanlığın onurunu da kurtarmak adına harekete geçme vakti çoktan geldi. Dünyanın her köşesindeki çocukların eşit derecede değer görmesi ve aynı onurlu geleceğe sahip olması için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.

Emine Erdoğandan Putine mektup yazan Melania Trumpa mektup! Ukraynalı - Gazzeli ayrımı olmasın vurgusu: 1 milyon çocuk için vakit geldiEmine Erdoğandan Putine mektup yazan Melania Trumpa mektup! Ukraynalı - Gazzeli ayrımı olmasın vurgusu: 1 milyon çocuk için vakit geldi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Memur zammında kritik 5 gün! Kamu Hakem Kurulu toplantı... Karar ne zaman açıklanır?
Emine Erdoğan'dan Putin'e mektup yazan Melania Trump'a mektup! "Ukraynalı - Gazzeli ayrımı olmasın" vurgusu: 1 milyon çocuk için vakit geldi
Denizli'de alevlerle mücadele! Çanakkale Gelibolu yangını 22,5 saatte kontrol altına alındı! | 19.170 saatlik "Yeşil Vatan" müdafaası
Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a Gazze mektubu! Zulme uğrayan çocuklar için ortak vicdan çağrısı | Kabineden destek paylaşımları
MHP lideri Bahçeli'den Gazze çıkışı! "Siyonist emperyalistler yoldan çıktı" | Özgür Özel'e tepki: Fitne rüzgarının ehemmiyeti yok
Mourinho'dan sürpriz kadro! Kocaelispor maçı 11'ini belirledi
Bakan Tunç açıkladı: Trafikte yol kesene düğünlerde havaya ateş açana af yok!
Fenerbahçeli Dorgeles Nene'nin kankası Galatasaray'a
KKM sona erdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilk açıklama geldi: Finansal istikrar daha da güçlenecek
Okan Buruk'tan 3'te 3 için forvet kararı! İlk 11'ini belirledi
İBB firarisi Emrah Bağdatlı delilleri böyle yok etmek istedi! Sağ kolu sorguda döküldü... Özge Bağdatlı'nın ofisinde ne dolaplar döndü?
Fatih Tekke'nin parolası hücum! İlk 11'i belirledi
Başkan Erdoğan-Macron görüşmesi Yunan’ı panikletti: Kıbrıs bile sırtını dönecek
Türkiye gücüne güç katıyor! Enerji filosu genişlemeye devam ediyor | Karadeniz’e ikinci yüzer üretim platformu
Grok’ta bir skandal daha: Yüz binlerce xAI konuşması arama motorlarında! Bir de Elon Musk’a suikast planı
TCG Anadolu, "Zafere Yolculuk" için Çanakkale'den İstanbul'a hareket etti | Savarona yatı ile boğazı selamlayacaklar!
Bakan Uraloğlu Iğdır'da duyurdu: Ürdün, Suriye ve Türkiye masaya oturacak | Esenboğa Metrosu ne aşamada? Yollarda "hız" düzenlemesi
HARİTA KIRMIZI || Hava bir süre daha terletecek! Hafta sonu hava nasıl? Meteoroloji il il açıkladı
Avrupa'dan gelen krediler "Eko"sisteme aktı! 121 milyar TL'lik faturasını halk ödüyor
Beyaz Saray’da ilginç anlar! FIFA Başkanı Infantino övgü yağdırdı: Trump Dünya Kupası’na el koydu