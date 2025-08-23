Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a Gazze mektubu! Zulme uğrayan çocuklar için ortak vicdan çağrısı | Kabineden destek paylaşımları

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

AK PARTİ: ORTAK VİCDAN ÇAĞRISIDIR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin ABD Başkanı Trump'ın eşi sayın Melania Trump'a gönderdiği mektup, yeryüzünün her yerindeki insanlık cephesi mensuplarının ortak vicdan çağrısıdır" dedi.

Şu ifadeleri kullandı:

Sayın Hanımefendi'nin mektubunda dile getirdiği hususlar, yeryüzünde zulme uğrayan tüm çocuklara ayrımsız sahip çıkmaya çağırıyor. Bu çağrı, herkesin "insanlık" değerlerinin safında birleşmesi için bir çağrıdır. Netanyahu şebekesinin soykırım siyaseti, sadece ülkeleri, toprakları ve devletleri değil, topyekun insanlığı hedef alıyor. Bugün Gazzeli çocuklar, yeryüzünde zulme uğrayan tüm çocuklarla beraber, insan onuru adına varolan herşeyi temsil ediyor. Gazzeli çocukları ve kadınları hedef alanlar ise insanlık adına varolan herşeye düşman olduklarını ilan ediyorlar. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin çağrısı, yüzyıllardır olduğu gibi insanlığı uyandırmak için annelerin ve kadınların büyük dirayetini bir kere daha gösteriyor.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

"GAZZE'NİN ZALİMLİĞE VE SOYKIRIMA SAHNE OLDUĞUNU VURGULADI"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a yazdığı mektupta, Ukrayna'daki savaş için sergilenen duyarlılığın, Gazze'deki ağır insani dram için de gösterilmesi gerektiği çağrısında bulunarak Gazze'nin tarihte benzeri görülmemiş bir zalimliğe ve çağın en acı soykırımına sahne olduğunu vurguladı" paylaşımında bulundu.

Şu ifadeleri kullandı:

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a yazdığı mektupta, Ukrayna'daki savaş için sergilenen duyarlılığın, Gazze'deki ağır insani dram için de gösterilmesi gerektiği çağrısında bulunarak Gazze'nin tarihte benzeri görülmemiş bir zalimliğe ve çağın en acı soykırımına sahne olduğunu vurguladı. "Savaşta hayatını kaybeden 648 Ukraynalı çocuk için gösterdiğiniz bu önemli hassasiyetinizi daha da güçlü bir şekilde, 2 sene içerisinde 18 bini çocuk olan 62 bin masum sivilin zalimce katledildiği Gazze için de göstereceğinize inanıyorum. Gazze'deki insani krizin durdurulmasına yönelik güçlü çağrınızı içeren bir mektubu da, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya göndermeniz son derece anlamlı olacaktır. Dünyanın ortak bir uyanışa geçtiği, Filistin'in tanınmasının küresel bir iradeye dönüştüğü bu günlerde, Gazze adına sizden gelecek bir çağrının, Filistin halkına tarihi bir sorumluluğun da ifası olacağı kanaatindeyim."

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin Gazze'ye dair Melania Trump'a hitaben kaleme aldığı tarihî mektubu insanlığın ortak vicdanına yapılmış güçlü bir çağrıdır.

Hayatta kalma mücadelesi veren 1 milyonu aşkın Gazzeli çocuğun yaşam hakkını korumak, insanlığın ortak vicdan borcudur. Din, dil, ırk ve inanç ayrımı gözetmeksizin hiçbir çocuğun öldürülmediği, her çocuğun sağlıklı ve güvenli bir geleceğe sahip olduğu bir dünyayı tesis etmek hepimizin görevidir." ifadelerini kullandı.