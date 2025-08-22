Denizli'de alevlerle mücadele! OGM açıkladı: Yangın büyük ölçüde kontrol altında

Türkiye dört bir yanında sıcaklıkların artmasıyla birlikte yangın haberleri peş peşe geldi.
Takvim.com.tr yangın bölgelerinden gelişmeleri anbean aktarıyor...
CANLI ANLATIM
BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALDIK
OGM, alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığı duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangını, havadan ve karadan yürüttüğümüz yoğun mücadele sonucunda büyük ölçüde kontrol altına aldık.
Yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
Denizli’nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi’nde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.
Devam eden yangınla ilgili olarak Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada;
23 Ağustos 2025 günü, İlimiz Pamukkale ilçesi Cankurtaran mevkiinde orman yangını meydana gelmiştir. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı 3 Uçak, 11 Helikopter, 50 kara aracı, 2 İş Makinesi ve 307 Personel tarafından müdahale edilmektedir.
Yangının meydana geldiği alan yerleşim yerlerine uzak olmakla birlikte, söndürme çalışmaları tüm ilgili kurumlarımızın koordinasyonuyla aralıksız olarak sürdürülmektedir.
Vatandaşlarımızın, yangınla ilgili gelişmelere dair yalnızca resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalara itibar etmeleri önem arz etmektedir" denildi.
DENİZLİ'DE ORMAN YANGINI
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Pamukkale ilçesi Cankurtaran mevkisindeki orman dışı alanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.
Bölgeye 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 2 iş makinesi ile 307 personel sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangına ilişkin Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cankurtaran mevkiinde orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangına karadan ve havadan müdahale ediyoruz. Yangının bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor" denildi.
HAVA ARAÇLARI 2025'TE 19 BİN 170 SAAT UÇUŞ YAPTI
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) envanterinde yer alan hava araçları, bu yıl orman yangınları nedeniyle 19 bin 170 saat uçuş yaparken alevleri söndürmek için 162 bin 514 ton su attı.
OGM'den edinilen bilgiye göre, orman teşkilatı hava-kara araçları ve personeliyle "yeşil vatan"ın korunması için 7 gün 24 saat faaliyetlerini sürdürüyor.
OGM ekiplerinin orman yangınlarıyla mücadelesinde bu yıl 27 uçak, 105 helikopter, 14 insansız hava aracı (İHA), 5 bin 359 kara aracı ve 25 bin personel görev aldı.
Orman yangınlarıyla daha etkin bir mücadele için 184'ü akıllı, 776 yangın kulesi de hizmet veriyor. Ayrıca, ülke genelinde su kaynaklarına uzak bölgelerde arazözlerin ve helikopterlerin su alabileceği 4 bin 796 yangın havuzu ve göleti bulunuyor.
Sahip olunan kule ve İHA'lar sayesinde ülke genelindeki yangınlardan 2 dakika içinde haber alınabiliyor.
Bu yıl 2 bin 311'i ormanlık, 3 bin 88'i ise orman dışı alanda olmak üzere 5 bin 399 orman yangını meydana geldi. Söz konusu yangınlarda 69 bin hektar orman alanı zarar gördü.
HAZİRANDAN İTİBAREN 50 BİN 288 SORTİ
Orman yangınlarının yoğunlaştığı haziran ayından bu yana 1713'ü ormanlık, 2 bin 408'i orman dışı alanda olmak üzere 4 bin 121 yangınla mücadele edildi.
Hazirandan bugüne kadar uçaklar tarafından 3 bin 824 saat uçuş gerçekleştirildi, 6 bin 939 sorti yapıldı. Söz konusu uçaklar yangınlara 26 bin 88 ton su attı.
Helikopterler ise 9 bin 906 saat uçuş yaparken 43 bin 349 sorti ve 133 bin 425 ton su atımı gerçekleştirdi.
İHA'lar da bu dönemde 3 bin 973 saat mesai yaptı.
Böylece, hava araçları hazirandan bugüne kadar 17 bin 703 saat havada kaldı. Uçak ve helikopterler 50 bin 288 sorti ve 159 bin 513 ton su atımı gerçekleştirdi.
GELİBOLU YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
Orman Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Çanakkale Gelibolu'da meydana gelen yangını kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor" denildi.
ÇANAKKALE'DE YANAN ALANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde dün çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınırken, yanan alanlar dronla havadan görüntülendi.
Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü yakınlarındaki ormanda, dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına, havadan 9 uçak, 6 helikopterle karadan 143 kara aracı ve toplam 391 personelle müdahale edildi.
GELİBOLU'DAKİ YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI
Orman Genel Müdürlüğü, Resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''Çanakkale Gelibolu'da meydana gelen yangın büyük ölçüde kontrol altına aldık. Tamamen kontrol altına almak için ise mücadelemiz devam ediyor.'' ifadelerine yer verildi.
ÇANAKKALE'DE 126 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi devam ederken, tedbir amacıyla Pazarlı ve Ilgardere köylerindeki 126 kişi tahliye edildi.
Yangın, Gelibolu ilçesi Ilgardere köyünde saat 15.00 sıralarında çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 9 uçak, 6 helikopter, karadan ise 143 kara aracı ve 391 personel ile müdahale devam ediyor. Tedbir amacıyla Pazarlı ve Ilgardere köylerindeki 126 kişi tahliye edildi.
Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yangın nedeniyle Pazarlı ve Ilgardere köylerimizden 126 vatandaşımız tedbiren güvenli bölgelere nakledilmiştir. Haberleşmenin kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla 2 operatör tarafından 2 mobil baz istasyonu hizmete sunulmuştur. Yangından etkilenen köylerimizde şu an itibarıyla herhangi bir enerji kesintisi bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.
MALATYA'DAKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
Malatya'nın Doğanyol ilçesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Doğanyol ilçesi Burç Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 17 hektar alanın zarar gördüğü yangın, çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
MUĞLA'DA KONTROL ALTINDA
Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Hacıveliler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden 5 helikopter, 2 uçak ve arazöz ile orman işçileri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaptığı havadan ve karadan çalışmayla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.
İZMİR'DEKİ YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Menderes ilçesinde kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımların neden olduğu orman yangını ve Aliağa ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan saatler süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.
İlk yangın, Menderes ilçesi Çile Mahallesi'nde başladı. Saat 12.45'te farkedilen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 uçak, 8 helikopterle havadan, 25 arazöz, 26 su ikmal aracı ve 4 dozerle karadan müdahale edildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma yürüten jandarma ekipleri, alevlerin bir hobi bahçesinden çıktığını belirledi. Hobi bahçesinde kaynak yapılırken çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturduğu, daha sonra da ormanlık alana yayıldığı tespit edildi. Olayla ilgili kaynak yapan M.Ş.T. ile hobi bahçesinin sahipleri D.Y. ve M.A.Y. gözaltına alındı.
Diğer yangın ise saat 14.00 sıralarında Aliağa ilçesine bağlı Çıtak Mahalesi'nde meydana geldi. Makilik ve otluk alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 2 helikopterle havadan, 14 arazöz, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait 5 itfaiye aracı, Orman Bölge Müdürlüğü ve Aliağa Belediyesine ait iş makineleri, su tankerleri ve yaya ekiplerle karadan müdahale yapıldı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney de bögeye gelerek, söndürme çalışmalarını yerinden takip etti. Güney, "Yangın bölgesine ekiplerimiz çok kısa sürede intikal etmiş, karadan ve havadan yapılan müdahale ile alevler kontrol altına alınmıştır" dedi.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, her iki noktada yangınların tamamen kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
MUĞLA'DA CANHIRAŞ MÜCADELE
Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Hacıveliler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden 5 helikopter, 2 uçak ve arazöz ile orman işçileri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
HOBİ BAHÇESİNDE KAYNAK YAPILIRKEN ÇIKMIŞ: 3 GÖZALTI
İzmir'deki orman yangınına ilişkin soruşturma kapsamında; hobi bahçesinde kaynak yaptığı belirlenen M.Ş.T. ile hobi bahçesinin sahipleri D.Y. ve M.A.Y., jandarma tarafından gözaltına alındı.
Yangının, hobi bahçesinde kaynak yapılırken çıkıp, ormana sıçradığı tespit edildi.
ÇANAKKALE'DE HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Ilgardere köyü yakınlarındaki alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.
Orman Genel Müdürlüğünün NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, "9 uçak, 6 helikopter, 15 arazöz, 1 iş makinesi, 128 personelle Ilgardere mevkisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
MALATYA'DA ALEVLERLE SAVAŞ
Malatya'nın Doğanyol ilçesi kırsalında ormanlık alanda yangın çıktı. Burç Mahallesi mevkiinde başlayan yangın kısa sürede büyürken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Doğanyol ilçesi Burç Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangının çevredeki yerleşim yerlerine sıçramaması için önlemler alınırken, ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ettikleri bildirildi.
İZMİR'DE ORMAN YANGINI | TARIM ARAZİSİNDE BAŞLADI ORMANLIK ALANA SIÇRADI
İzmir'in Menderes ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çile Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 26 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.