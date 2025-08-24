Can Bonomo’nun 5 milyon TL’lik saat koleksiyonu

PODCAST CANLI YAYIN
Can Bonomo saat koleksiyonuna yeni bir parça ekledi. 2023 yılında eşi Bonomo’ya 700 bin TL’ye Rolex marka saat hediye eden Öykü Karayel, bu kez çıtayı yükselterek 2 milyon TL değerinde Audemars Piguet marka saat aldı

Giriş Tarihi :24 Ağustos 2025
2018 yılında şarkıcı Can Bonomo ile nikâh masasına oturan oyuncu Öykü Karayel, 2021 yılında oğlu Roman'ın doğumuyla ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Zaman zaman mutlu aile pozlarını sosyal medya hesaplarından yayınlayan ünlü çift, birbirlerini de her zaman desteklemeye devam ediyor. Aldıkları hediyelerle de birbirlerini şımartan ikiliden Can Bonomo, lüks saat tutkusuyla da biliniyor.

Can Bonomo ve Öykü Karayel (Takvim.com.tr)Can Bonomo ve Öykü Karayel (Takvim.com.tr)

MARKA TUTKUNU
Tam bir koleksiyoner olan Can Bonomo'ya 2023 yılında eşi Karayel, 14 bin 500 Euro (700 bin TL) değerinde Rolex marka saat almıştı. Karayel, eşini bir kez daha şımartmayı başardı. Kesenin ağzını iyice açan Karayel, 42 bin Euro (2 milyon TL) değerinde Audemars Piguet marka bir saat alarak eşi Bonomo'nun koleksiyonuna ekledi. Öte yandan Bonomo'nun 40 bin Euro (1 milyon 900 bin TL) değerinde yine Audemars Piguet markasına ait bir saati daha bulunuyor. Bonomo'nun toplam saat koleksiyonu yaklaşık 5 milyon TL...


Bonomo ve Karayel çifti, örnek aile yaşamı ile dikkat çekiyor.

