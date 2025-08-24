Atatürk'ün mirası Savarona ve TCG Anadolu İstanbul Boğazı’ndan geçecek Başkan Erdoğan'ı selamlayacak!

İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin (DHA) YENİ HİKAYE BÖYLE BAŞLADI Savarona yatının yeni hikayesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı envanterinde bulunan yatın tekrar bahriyeye kazandırılmasına yönelik önerisi üzerine başladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına devredilen yatla ilgili Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun talimatıyla hazırlanan üç alternatifli plan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a sunuldu. Daha sonra restorasyon aşamasına geçildi.

Savarona yatı (İHA) EMİNE ERDOĞAN TEK TEK İLGİLENDİ Emine Erdoğan, iyileştirme çalışmalarını "yatın aslına ve hatırasına sadık kalınarak yenilenmesi" için yakından takip etti. Atatürk'e ait bazı eşyalar Savarona'ya getirildi. Yetkin süreci anlatırken, "10 ay gibi kısa bir süre içinde gemi seyir yapabilecek hale getirildi" dedi.

Savarona yatı (DHA) NASIL KULLANILACAK



Yetkin, Savarona'nın bundan sonraki nasıl kullanılacağına ilişkin de şöyle dedi: "Cumhurbaşkanımızın da direktifleri doğrultusunda yine devlet büyüklerimizin ağırlanmasında, ev sahibeliği yapılmasında, içerisinde barındırmış olduğu bu kıymetli objeleri Türk denizciliğini yaygınlaştırmak, denizcilik sevgisini artırmak maksadıyla, halkımızla paylaşmak üzere liman ziyaretlerinin yapılması ve yine kısa süreli deniz öğrencilerimizin eğitimlerinde kullanılması planlanmaktadır."