Atatürk'ün mirası Savarona ve TCG Anadolu İstanbul Boğazı’ndan geçecek Başkan Erdoğan'ı selamlayacak!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın büyük gayretleriyle restore edilen Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatı ve donanmanın göz bebeği TCG Anadolu bugün İstanbul Boğazı’nı selamlayacak. Savarona TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında, TCG Anadolu ve 7 gemiyle birlikte İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapacak.
Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Savarona Yatı ve Deniz Kuvvetleri'nin bazı gemilerinin gerçekleştireceği İstanbul Boğazı Geçişi saat 13.30'da Sarıyer'den başlayacak.
SAAT 17'DE DOLMABAHÇE'DEN SELAMLAMA
Savarona ve TCG Anadolu ile birlikte toplam 9 gemiyle donanma, 17.00'de Başkan Erdoğan'ı Dolmabahçe'nin önlerinde, Boğaz'da da vatandaşları selamlayacak. Böylece, Savarona, ge TEKNOFEST için yeniden "mavi vatan"da boy göstermiş olacak.
Savarona yatı (İHA)
TÜM İSTANBULLULARA ÇAĞRI
İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, tüm İstanbulluları geçişi izlemeye davet etti ve "Halkımızı Boğaz boyunca bekliyoruz, biz orada olacağız, bizi yalnız bırakmayacaklarına inanıyoruz. Herkesin Zafer Bayramı'nı kutluyorum, 'mavi vatan' bizim için çok önceliklidir" dedi.
İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin (DHA)
YENİ HİKAYE BÖYLE BAŞLADI
Savarona yatının yeni hikayesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı envanterinde bulunan yatın tekrar bahriyeye kazandırılmasına yönelik önerisi üzerine başladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına devredilen yatla ilgili Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun talimatıyla hazırlanan üç alternatifli plan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a sunuldu. Daha sonra restorasyon aşamasına geçildi.
Savarona yatı (İHA)
EMİNE ERDOĞAN TEK TEK İLGİLENDİ
Emine Erdoğan, iyileştirme çalışmalarını "yatın aslına ve hatırasına sadık kalınarak yenilenmesi" için yakından takip etti. Atatürk'e ait bazı eşyalar Savarona'ya getirildi. Yetkin süreci anlatırken, "10 ay gibi kısa bir süre içinde gemi seyir yapabilecek hale getirildi" dedi.
Savarona yatı (DHA)
NASIL KULLANILACAK
Yetkin, Savarona'nın bundan sonraki nasıl kullanılacağına ilişkin de şöyle dedi:
"Cumhurbaşkanımızın da direktifleri doğrultusunda yine devlet büyüklerimizin ağırlanmasında, ev sahibeliği yapılmasında, içerisinde barındırmış olduğu bu kıymetli objeleri Türk denizciliğini yaygınlaştırmak, denizcilik sevgisini artırmak maksadıyla, halkımızla paylaşmak üzere liman ziyaretlerinin yapılması ve yine kısa süreli deniz öğrencilerimizin eğitimlerinde kullanılması planlanmaktadır."
Savarona yatı (DHA)
KADIN SUBAY DA GÖREV ALIYOR
Gemide iki kadın subay görev yapıyor. Elektronik Subayı Deniz Üsteğmen Ece Obay, gemide görev yapmanın bütün kadınlar adına büyük bir onur ve mutluluk olduğunu kaydetti.
SAVARONA'NIN HİKAYESİ
1931'de Almanya'da inşa edilen yatı Türkiye 1938 yılında satın aldı. Atatürk 56 gün yatta kalarak rahatsızlığının bir kısmını burada geçirdi.
Hatay sorununda nasıl hareket edilmesi gerektiğine dair kararlar bu yatta alındı.
Savarona, 1951 ila 1986 yılları arasında Türk Deniz Kuvvetleri'ne tahsis edildi. 2013'te Cumhurbaşkanına tahsis edilen yat, 2015'ten itibaren İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda muhafaza edilmeye başlandı.
BORNAZ TAKIMI, KANLI YATAK, BAVUL...
Savarona'da yer alan ve Atatürk'e ait eşyalardan bazıları şöyle:
*Bornoz takımları, terlikleri, havlusu *Atatürk'ün siroz hastalığından kaynaklanan kanama nedeniyle lekelenen yatak pikesi
*8. Cumhurbaşkanı Sayın Turgut Özal tarafından gemiye verilmiş olan Cumhurbaşkanlığı sancağı * Bardak takımları, berber koltukları
*Atatürk'ün çalışma odasındaki orijinal çalışma masası, manevi kızı Afet İnan'a yazdığı mektup *Atatürk Kütüphanesinde Atatürk'le ilgili olan bütün kitapları
*Atatürk'ün cepheden cepheye kitaplarını taşıdığı bavulu *Yazı takımları, gümüşlükleri
* Cebir kitabı ve Nutuk'un birinci nüshası.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İstanbul Boğazı geçişi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlamıştı. Başkan Erdoğan'a bu sırada eşi Emine Erdoğan ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle ziyarete gelen depremzede çocuklar da eşlik etmişti. (AA Arşiv - 23.04.2023 )
TEKNOFEST MAVİ VATAN 30-31 AĞUSTOSTA
Boğaz'daki görsel şölenin ardından TEKNOFEST Mavi Vatan heyecanı, 30-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda sürecek. Milli Teknoloji Hamlesi'nin denizlerdeki yansıması olan etkinlikte gençler, İnsansız Su Altı Sistemleri, Su Altı Roket ve İnsansız Deniz Aracı yarışmalarında yeteneklerini sergileyecek.
Etkinlik alanında Deniz Kuvvetleri gemi maketleri sergisi, sanal gerçeklik deneyim alanları, SAT ve SAS Komutanlığı gösterileri, Dragon Kürek Yarışı ve Gemi Tasarımı Atölyesi gibi birçok aktivite de yer alacak.
Ayrıca Mavi Vatan Resim ve Makale Yarışmalarında dereceye giren genç yetenekler, TCG Anadolu, TCG Savarona, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi platformları ziyaret ederek Türk denizcilik tarihine yakından tanıklık edecek.