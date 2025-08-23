Okan Buruk'tan 3'te 3 için forvet kararı! İlk 11'ini belirledi

SON 13 MAÇINI KAZANDI Son şampiyon Galatasaray, çıktığı son 13 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı. Son yenilgisini geçen sezon ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 13 karşılaşmayı da kazandı. Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.

Bu sezon ligin ilk haftasında Gaziantep FK'ye karşı yapan Galatasaray, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci haftadaki Fatih Karagümrük müsabakasını da aynı skorla kazandı. Söz konusu müsabakalarda 38 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

5 DEPLASMANDA YENİLMEDİ Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta puan kaybı yaşamadı. Deplasmandaki son mağlubiyetini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 4 dış saha müsabakasını da kazandı. Galatasaray, bu sezon da rakip sahada yaptığı tek maçtan kazanarak döndü. Söz konusu süreçte 14 gol atan "Cimbom" kalesinde sadece 1 gol gördü.

SON 7 MAÇTA YENİLMEDİ Galatasaray, çıktığı son 7 resmi müsabakada kalesini gole kapadı. "Cimbom", 3 Mayıs'ta 4-1 kazandığı Sivasspor maçıyla başlayan süreçte geçen sezon Süper Lig'de Trabzonspor, Göztepe ve Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u ise 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü. Galatasaray, bu sezon çıktığı Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük müsabakalarını 3-0 kazandı.