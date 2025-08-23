Okan Buruk'tan 3'te 3 için forvet kararı! İlk 11'ini belirledi
İlk iki maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Cimbom, üçüncü maçından da galibiyetle ayrılarak yoluna kayıpsız ilerlemek amacında. Zorlu karşılaşma öncesinde teknik direktör Okan Buruk kararını netleştirdi. İşte Galatasaray'ın Kayserispor maçı muthemel 11'i...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Güçlü kadrosuyla fire vermeden sezona devam etme arzusundaki Aslan'ın muhtemel 11'i belli oldu.
ALPER AKARSU YÖNETECEK
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda yapılacak maç, saat 21.30'da başlayacak. Müsabaka, hakem Alper Akarsu tarafından yönetilecek.
3'TE 3 PEŞİNDE
Süper Lig'de ilk 2 maçında Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen İstanbul'un sarı-kırmızılı temsilcisi, haftaya attığı gol sayısında gerisinde kaldığı TÜMOSAN Konyaspor'un ardından 2. sırada girdi. Galatasaray, Kayserili renktaşını da yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor.
İlk haftadaki Beşiktaş müsabakası rakibinin Avrupa elemesinde mücadele ettiği için ertelenen Kayserispor, ikinci haftada RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak 1 puan aldı.
SON 13 MAÇINI KAZANDI
Son şampiyon Galatasaray, çıktığı son 13 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.
Son yenilgisini geçen sezon ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 13 karşılaşmayı da kazandı.
Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.
Bu sezon ligin ilk haftasında Gaziantep FK'ye karşı yapan Galatasaray, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci haftadaki Fatih Karagümrük müsabakasını da aynı skorla kazandı.
Söz konusu müsabakalarda 38 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.
5 DEPLASMANDA YENİLMEDİ
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta puan kaybı yaşamadı.
Deplasmandaki son mağlubiyetini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 4 dış saha müsabakasını da kazandı. Galatasaray, bu sezon da rakip sahada yaptığı tek maçtan kazanarak döndü.
Söz konusu süreçte 14 gol atan "Cimbom" kalesinde sadece 1 gol gördü.
SON 7 MAÇTA YENİLMEDİ
Galatasaray, çıktığı son 7 resmi müsabakada kalesini gole kapadı.
"Cimbom", 3 Mayıs'ta 4-1 kazandığı Sivasspor maçıyla başlayan süreçte geçen sezon Süper Lig'de Trabzonspor, Göztepe ve Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u ise 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.
Galatasaray, bu sezon çıktığı Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük müsabakalarını 3-0 kazandı.
4000. GOLE YAKLAŞTI
Süper Lig'de toplam 2 bin 234 maça çıkan Galatasaray, rakip fileleri 3 bin 995 kez havalandırmayı başardı.
Ligin 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü deplasmanda Zecorner Kayserispor'a konuk olacak sarı-kırmızılı ekip, rakip fileleri 5 kez sarsması halinde Süper Lig'deki 4 bininci golüne ulaşacak.
İLK GOLLER EFSANE METİN OKTAY'DAN
Galatasaray'ın profesyonel lig tarihindeki ilk golleri, sarı-kırmızılı ekibin efsane futbolcusu Metin Oktay tarafından kaydedildi.
1959 sezonunun ilk maçında 21 Şubat 1959 tarihinde deplasmanda Ankara Demirspor'a konuk olan Galatasaray maçı 2-0 kazanırken, sarı-kırmızılıların iki golünü de Metin Oktay attı.
BİNİNCİ GOL TURGAY İNAN'IN
Sarı-kırmızılı ekibin lig tarihinde rakip filelere gönderdiği 1000. gol, 1978-79 sezonunda Turgay İnan tarafından atıldı.
Sezonun 28. haftasında 20 Mayıs 1979 tarihinde Samsunspor'u ağırlayan Galatasaray, rakibini 5-0 mağlup ederken, ligdeki 1000. golüne de ulaşmış oldu.
Söz konusu maçta iki kez fileleri havalandıran Turgay İnan, maçın 4. golü olarak ağlara gönderdiği topla birlikte sarı-kırmızılı ekibin lig tarihindeki bininci golünü kaydetti.
İKİ BİNİNCİ GOL HAKAN ÜNSAL'DAN
Galatasaray'ın ligde kaydettiği 2 bininci gol, 29 yıl önce Hakan Ünsal tarafından atıldı.
Sarı-kırmızılı formayla birçok önemli başarıya imza atan Hakan Ünsal, 1996-97 sezonunda da takımının lig tarihindeki 2 bininci golünü kaydetti.
Galatasaray, Zeytinburnuspor deplasmanında 22 Kasım 1996 tarihinde oynanan 14. hafta karşılaşmasını 5-2 kazanırken, Hakan Ünsal da maçın 4. golünü attı. Söz konusu gol, Galatasaray'ın lig tarihindeki 2 bininci golü oldu.
ÜÇ BİNİNCİ GOL KENDİ KALESİNE
Sarı-kırmızılıların lig tarihinde attığı 3000. gol, MKE Ankaragücü'nün eski oyuncusu Jan Rajnoch'tan geldi.
Galatasaray, 2 Ekim 2011 tarihinde ligin 5. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olduğu müsabakayı 3-0 kazanırken, Çek savunma oyuncusu Jan Rajnoch, mücadelenin 12. dakikasında kendi kalesine gol attı. Söz konusu gol, Galatasaray'ın lig tarihindeki 3 bininci golü olarak kayıtlara geçti.
MUHTEMEL 11
Galatasaray'ın Kayserispor karşısına Günay; Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren; Torreira, Sara, Yunus, Sane; Osimhen, Icardi ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.