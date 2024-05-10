Hiç ’güzel’ hareket değil

2021'de İsrail Güzellik Kraliçesi Noa Cochva, New York sokaklarında elinde "Ben bir İsrail askeriyim" yazan pankartla boy gösterdi. İnsanları kendisine soru sormaya davet etti. Bu sırada kendini filme aldı ve Instagram sayfasında servis etti. Görüntülere göre, Washington Square Park'taki kalabalıktan bir kişi, Cochva'ya "Sen bir savaş suçlususun" diye tepki gösterirken, bir başkası, "Geceleri nasıl uyuyorsun?" diye selendi. Cochva, kendisine tepki gösterenlere "Gerçekten iyi uyuyorum, çünkü tarihin doğru tarafında olduğumu biliyorum" dedi. Elinde bıçak olan bir kadın "Burada bir Siyonist olduğunu duydum. Seni küçük Siyonist" diyerek tepkisini dile getirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN