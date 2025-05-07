Memur zamları için flaş tahmin! En düşük memur maaşı 51 bin TL! İşte meslek meslek temmuz hesabı

Milyonlar şimdiden Temmuz zamlarına kilitlendi. Zam oranını merakla bekleyenler arasında 6.5 milyon memur ve memur emeklisi de yer aldı.
Bu yıla yüzde 11.54'lük maaş zammıyla başlayan memurlar ve memur emeklileri, Temmuz ayında ise yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark alacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ilk dört aylık enflasyon yüzde 13.36 olurken, memurlara ve memur emeklilerine şimdiden yüzde 6.94'lük fark çıktı. Yüzde 5'lik Temmuz zammı da dört ayda oluşan bu enflasyon farkıyla yüzde 12.29 seviyesine ulaştı. Önümüzdeki iki aylık enflasyon verisine göre bu oran daha da artacak.
ZAM ORANI BÜYÜYECEK
Artış merakla beklenirken, ipuçları da var. Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ekonomistler Mayıs enflasyonunu yüzde 2.20, Haziran enflasyonunu yüzde 1.70 olarak tahmin ediyor. Bu tahmine göre, yılın ilk 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 17.82 bekleniyor. Bu oran gerçekleşirse, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 11.15'i, Temmuz zammı da yüzde 16.71'i bulacak.
İŞTE YENİ MAAŞLAR
Tahmin gerçekleşirse halen 43 bin 726 lira olan en düşük memur maaşı 51 bin 32 liraya yükselecek. 19 bin 617 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı da bu durumda 22 bin 895 liraya çıkacak. Aile yardımı dahil öğretmen (1/4) maaşı 52 bin 935 liradan 61 bin 780 liraya, polis maaşı (8/1) 58 bin 938 liradan 68 bin 786 liraya, hemşire maaşı 53 bin 465 liradan 62 bin 399 liraya çıkacak.
AĞUSTOS DA HAREKETLİ
Memurların ve memur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi Temmuz zamlarının ardından toplu sözleşmeye kilitlenecek. Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşmeyle memurların ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027 yıllarında mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmeler karara bağlanacak.
MEMUR MAAŞLARI
Şube müdürü (Üniv. mez) 1/4
Mevcut maaş: 66.358
% 16.71 zamlı maaş: 77.446,42
Memur (Üniv. mez.) 9/1
Mevcut maaş: 45.555
% 16.71 zamlı maaş: 53.167,24
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 58.663
% 16.71 zamlı maaş: 68.465,59
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 52.935
% 16.71 zamlı maaş: 61.780,44
Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 64.481
% 16.71 zamlı maaş: 75.255,78
Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 58.938
% 16.71 zamlı maaş: 68.786,54
Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 67.691
% 16.71 zamlı maaş: 79.002,17
Teknisyen (lise mez.) 11/1
Mevcut maaş: 47.224
% 16.71 zamlı maaş: 55.115,13
Profesör 1/4
Mevcut maaş: 96.374
% 16.71 zamlı maaş: 112.478,10
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 63.877
% 16.71 zamlı maaş: 74.550,85
Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 55.332
% 16.71 zamlı maaş: 64.577,98
Avukat 1/4
Mevcut maaş: 63.637
% 16.71 zamlı maaş: 74.270,74
Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.
MEMUR EMEKLİLERİ
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 71.326,73
% 16.71 zamlı maaş: 83.245,43
Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 63.128,72
% 16.71 zamlı maaş: 73.677,53
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 29.415,55
% 16.71 zamlı maaş: 34.330,89
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 41.454,37
% 16.71 zamlı maaş: 48.381,40
Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 30.167,81
% 16.71 zamlı maaş: 35.208,85
Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 29.663,82
% 16.71 zamlı maaş: 34.620,64
Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 29.415,55
% 16.71 zamlı maaş: 34.330,89
Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 29.415,55
% 16.71 zamlı maaş: 34.330,89
Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 21.118,23
% 16.71 zamlı maaş: 24.647,09
Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 51.454,86
% 16.71 zamlı maaş: 60.052,97