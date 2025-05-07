Memur zamları için flaş tahmin! En düşük memur maaşı 51 bin TL! İşte meslek meslek temmuz hesabı

Milyonlar şimdiden Temmuz zamlarına kilitlendi. Zam oranını merakla bekleyenler arasında 6.5 milyon memur ve memur emeklisi de yer aldı.

Bu yıla yüzde 11.54'lük maaş zammıyla başlayan memurlar ve memur emeklileri, Temmuz ayında ise yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark alacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ilk dört aylık enflasyon yüzde 13.36 olurken, memurlara ve memur emeklilerine şimdiden yüzde 6.94'lük fark çıktı. Yüzde 5'lik Temmuz zammı da dört ayda oluşan bu enflasyon farkıyla yüzde 12.29 seviyesine ulaştı. Önümüzdeki iki aylık enflasyon verisine göre bu oran daha da artacak.

ZAM ORANI BÜYÜYECEK Artış merakla beklenirken, ipuçları da var. Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ekonomistler Mayıs enflasyonunu yüzde 2.20, Haziran enflasyonunu yüzde 1.70 olarak tahmin ediyor. Bu tahmine göre, yılın ilk 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 17.82 bekleniyor. Bu oran gerçekleşirse, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 11.15'i, Temmuz zammı da yüzde 16.71'i bulacak.