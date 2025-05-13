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Ankara Etimesgut’ta feci kaza... Otomobil sondaj makinesine çarptı: 2 ölü!
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Ankara Etimesgut'ta feci kaza... Otomobil sondaj makinesine çarptı: 2 ölü!

Giriş Tarihi: 13.05.2025 19:00:40 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 19:24:14

Ankara'nın Etimesgut ilçesi'nde bulunan Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda kontrolden çıkan otomobilin sondaj makinasına çarptığı kazada anne ile 9 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti.

Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin sondaj makinasına çarptığı kazada anne ile 9 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Etimesgut ilçesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Merve Ü. idaresindeki 06 GA 8590 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki sondaj makinesine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Merve Ü. ve araç içerisinde bulunan 9 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği belirlenirken, cenazeleri Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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