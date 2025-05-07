AYM'den CHP'nin "sokak hayvanları" talebine ret! İşte o düzenleme

MAMA LOBİSİ YİNE SAHNEDE

Anayasa Mahkemesi'nde görüşüldüğü sırada ve sonrasında bazı "hayvan hakları dernekleri" yasanın iptali için eylem düzenledi. Ancak kamuoyunun büyük bölümü başıboş hayvan sorununa karşı devletin attığı bu adımı destekliyor.

Hayvan hakları savunucuları, hayvan yasasının iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını gündemine alan Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde eylem yaptı (Fotoğraf: DHA)

asaya karşı çıkanların büyük kısmının arkasında ise "mama lobisi" olarak adlandırılan ticari çıkar gruplarının bulunduğu konuşuluyor... Bu grupların, sokaklardaki başıboş hayvan sayısının azalmasının mama sektörüne zarar vereceği endişesiyle yasa karşıtı lobicilik yaptığı biliniyor.