AYM'den CHP'nin "sokak hayvanları" talebine ret! İşte o düzenleme

Türkiye'nin dört bir yanında artan başıboş köpek saldırıları, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, hükümet bu soruna karşı önemli bir adım attı.
Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'de kabul edilmesi'nin ardından 2 Ağustos 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
CHP 16 MADDEYE İTİRAZ ETTİ
CHP, 2 Ağustos 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 17 maddesinden 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle 15 Ağustos 2024'te Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.
AYM, sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemenin iptal istemini reddetti (AA, Takvim.com.tr Arşiv)
AYM'DEN CHP'NİN TALEBİNE RET
Anayasa Mahkemesi (AYM), sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeler içeren 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin iptal istemini reddetti.
Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, Resmi Gazete'nin 2 Ağustos'taki sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7527 sayılı kanuna ilişkin CHP'nin iptal ve yürürlüğünün durdurulması istemini görüştü.
AYM, sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemenin iptal istemini reddetti (AA, Takvim.com.tr Arşiv)
AYM, söz konusu kanunun iptali talebinin reddine karar verdi.
Kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.