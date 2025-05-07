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AYM'den CHP'nin "sokak hayvanları" talebine ret! İşte o düzenleme

Başıboş köpeklerin neden olduğu saldırılarda çok sayıda vatandaş yaralanırken, kimi canından oldu. Kamuoyunun büyük destek verdiği sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenleme, "mama lobisinin" baskısıyla CHP tarafından Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Ancak AYM, milyonların güvenliğini önceleyen yasayı iptal etmedi, CHP’nin başvurusunu reddetti. Peki bu yasa hangi düzenlemeleri içeriyor? İşte sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 14:58 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 15:55
AYM’den CHP’nin sokak hayvanları talebine ret! İşte o düzenleme

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Türkiye'nin dört bir yanında artan başıboş köpek saldırıları, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, hükümet bu soruna karşı önemli bir adım attı.

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'de kabul edilmesi'nin ardından 2 Ağustos 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

CHP 16 MADDEYE İTİRAZ ETTİ
CHP, 2 Ağustos 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 17 maddesinden 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle 15 Ağustos 2024'te Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

AYM, sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemenin iptal istemini reddetti (AA, Takvim.com.tr Arşiv)AYM, sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemenin iptal istemini reddetti (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

AYM'DEN CHP'NİN TALEBİNE RET
Anayasa Mahkemesi (AYM), sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeler içeren 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin iptal istemini reddetti.

Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, Resmi Gazete'nin 2 Ağustos'taki sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7527 sayılı kanuna ilişkin CHP'nin iptal ve yürürlüğünün durdurulması istemini görüştü.

AYM, sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemenin iptal istemini reddetti (AA, Takvim.com.tr Arşiv)AYM, sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemenin iptal istemini reddetti (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

AYM, söz konusu kanunun iptali talebinin reddine karar verdi.

Kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.

MAMA LOBİSİ YİNE SAHNEDE
Anayasa Mahkemesi'nde görüşüldüğü sırada ve sonrasında bazı "hayvan hakları dernekleri" yasanın iptali için eylem düzenledi. Ancak kamuoyunun büyük bölümü başıboş hayvan sorununa karşı devletin attığı bu adımı destekliyor.

Hayvan hakları savunucuları, hayvan yasasının iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını gündemine alan Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde eylem yaptı (Fotoğraf: DHA)Hayvan hakları savunucuları, hayvan yasasının iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını gündemine alan Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde eylem yaptı (Fotoğraf: DHA)

asaya karşı çıkanların büyük kısmının arkasında ise "mama lobisi" olarak adlandırılan ticari çıkar gruplarının bulunduğu konuşuluyor... Bu grupların, sokaklardaki başıboş hayvan sayısının azalmasının mama sektörüne zarar vereceği endişesiyle yasa karşıtı lobicilik yaptığı biliniyor.

SAHİPSİZ HAYVANLARA YÖNELİK DÜZENLEME
İşte 10 soruda TBMM'de kabul edilen sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme:

TBMM'de kabul edilen sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme (AA, Takvim.com.tr Arşiv)TBMM'de kabul edilen sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

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