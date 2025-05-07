İslam Memiş'ten '3.000 TL' fark tahmini! Gram altında hedef seviye belli oldu: Fırtına kopabilir
Altın piyasası yeniden hareketlendi. Son haftalarda durağan seyreden fiyatlar hem küresel gelişmelerin hem de yurt içi beklentilerin etkisiyle yukarı yönlü ivme kazandı. Ons altın son iki haftanın zirvesini test ederken, gram altın da yatırımcının radarına tekrar girdi. Peki yükseliş kalıcı mı? Uzmanlar gram altında 6 bin TL seviyesinin mümkün olduğunu söylüyor ancak önemli uyarılarda da bulunuyor. İşte altın yatırımcısını bekleyen senaryolar ve kritik eşikler.
Giriş Tarihi: 07.05.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 11:04