İslam Memiş’ten ’3.000 TL’ fark tahmini! Gram altında hedef seviye belli oldu: Fırtına kopabilir

Çin Etkisi, Kar Satışları ve Sert Dönüş

İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, iki hafta önce beklenen kar satışlarının gerçekleştiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Ons altın tarafında yaklaşık 300 dolarlık, gram altında ise 300 TL'lik bir düzeltme hareketi gördük. Yatırımcıların yaklaşık yüzde 50'si kar satışlarını gerçekleştirdi. Ancak Çin piyasalarının İşçi Bayramı nedeniyle kapalı olması, bu satışların etkisini sınırladı. Çin'in yeniden açılmasıyla Asya piyasalarında fiziki altına olan talep hızla arttı."