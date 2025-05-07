Kadraj Galeri Kadraj İkon İslam Memiş'ten '3.000 TL' fark tahmini! Gram altında hedef seviye belli oldu: Fırtına kopabilir

İslam Memiş'ten '3.000 TL' fark tahmini! Gram altında hedef seviye belli oldu: Fırtına kopabilir

Altın piyasası yeniden hareketlendi. Son haftalarda durağan seyreden fiyatlar hem küresel gelişmelerin hem de yurt içi beklentilerin etkisiyle yukarı yönlü ivme kazandı. Ons altın son iki haftanın zirvesini test ederken, gram altın da yatırımcının radarına tekrar girdi. Peki yükseliş kalıcı mı? Uzmanlar gram altında 6 bin TL seviyesinin mümkün olduğunu söylüyor ancak önemli uyarılarda da bulunuyor. İşte altın yatırımcısını bekleyen senaryolar ve kritik eşikler.

Giriş Tarihi: 07.05.2025 10:53 Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 11:04
İslam Memiş’ten ’3.000 TL’ fark tahmini! Gram altında hedef seviye belli oldu: Fırtına kopabilir

Altın fiyatları yeniden hareketlendi. Son iki haftanın zirvesine çıkan ons altın, uluslararası piyasalarda yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Öte yandan, gram altın için 6 bin TL seviyesi telaffuz edilmeye başlandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasada yaşanan gelişmeleri A Haber'de değerlendirdi.

İslam Memiş’ten ’3.000 TL’ fark tahmini! Gram altında hedef seviye belli oldu: Fırtına kopabilir

Çin Etkisi, Kar Satışları ve Sert Dönüş

İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, iki hafta önce beklenen kar satışlarının gerçekleştiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Ons altın tarafında yaklaşık 300 dolarlık, gram altında ise 300 TL'lik bir düzeltme hareketi gördük. Yatırımcıların yaklaşık yüzde 50'si kar satışlarını gerçekleştirdi. Ancak Çin piyasalarının İşçi Bayramı nedeniyle kapalı olması, bu satışların etkisini sınırladı. Çin'in yeniden açılmasıyla Asya piyasalarında fiziki altına olan talep hızla arttı."

İslam Memiş’ten ’3.000 TL’ fark tahmini! Gram altında hedef seviye belli oldu: Fırtına kopabilir

Memiş bu gelişmelerin ardından ons altının 3.200 dolardan 3.380 dolara kadar yükseldiğini, gram altının ise 4.050 TL'den 4.256 TL'ye çıktığını belirtti.

İslam Memiş’ten ’3.000 TL’ fark tahmini! Gram altında hedef seviye belli oldu: Fırtına kopabilir

"Sert Dalgalanmalara Hazırlıklı Olun" Uyarısı

Mayıs ayına dikkat çeken Memiş, bu süreçte hem ons hem de gram altında sert hareketlerin görülebileceğini vurguladı:

"Bir gün 200 dolarlık düşüş, ertesi gün 200 dolarlık yükseliş yaşanabilir. Bu ay altın piyasasında sert zigzaglar görmemiz çok olası. Ancak genel yön hâlâ yukarı. Orta ve uzun vadeli beklentimizde bir değişiklik yok."

İslam Memiş’ten ’3.000 TL’ fark tahmini! Gram altında hedef seviye belli oldu: Fırtına kopabilir

Memiş, elinde altın bulunan yatırımcıların nakde ihtiyaç duymuyorlarsa satış yapmaları için erken olduğunu da sözlerine ekledi.