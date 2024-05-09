Sinüzitle karıştırmayın

Burun tıkanıklığı, burun kanaması, baş ve yüz ağrısı gibi yakınmaları burun ve sinüs kanserlerinin de bulgularından olabiliyor. Prof. Dr. Tolga Kandoğan, sinüs ve burun boşluğu kanserlerinin birçok belirtisinin olabileceğini söylüyor: Bu kanserler çok büyüdüklerinde kendini yüzde ağrı, şişlik, burun tıkanıklığı ve burun kanaması belli eder. Bunun yanı sıra baş ağrısı, uyuşma, duyu kaybı gibi nörolojik; göz kapağı düşmesi, çift görme ve dişlerde sebebi açıklanamayan ağrı ve sallanma gibi diş bulguları meydana gelebilir. Özellikle 50 yaş üzerindeki erkeklerde izlenir. Tanı biyopsi ile konur. Kemoterapi ileri veya tekrarlayan vakalarda daha yoğun olarak kullanılmaktadır.

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