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Emlak kralı mirasını eski eşine bırakmıştı! İmza sahte çıktı! ABD'li kardeşler mirasa ortak oldu

Merhum iş insanı Kasım Pırlant, servetini eski eşi Tülay Pırlant'a bıraktı. Ancak iş insanının ABD’li bir kadından iki çocuğu daha olduğu ortaya çıktı. ABD'li kardeşler dev mirasa ortak oldu. Kasım Pırlant'ın hisselerini Tülay Pılant'a devrettiğini gösteren belgelerdeki imzanın sahte olduğunun belirlenmesi ise ortalığı karıştırdı.

Ceyhan Torlak
Ceyhan Torlak GAZETE
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Emlak kralı mirasını eski eşine bırakmıştı! İmza sahte çıktı! ABD’li kardeşler mirasa ortak oldu

İzmirli merhum iş adamı Kasım Pırlant, ABD'de garsonluktan emlak krallığına yükseldi.

Kasım Pırlant. (Takvim.com.tr)Kasım Pırlant. (Takvim.com.tr)

ABD'li kadından iki çocuğu dünyaya geldi. Ama nüfusuna geçirmedi. Henry ve Candice Jackson adlı iki kardeş Pırlant'ın babaları olduğunu ispat etti.

Henry ve Candice Jackson kardeşler. (Takvim.com.tr)Henry ve Candice Jackson kardeşler. (Takvim.com.tr)

Pırlant ise mirasını eski eşi Tülay Pırlant'a bırakınca kardeşler vasiyetnamenin iptalini istedi.

Kasım Pırlant ve eski eşi Tülay Pırlant. (Takvim.com.tr)Kasım Pırlant ve eski eşi Tülay Pırlant. (Takvim.com.tr)

İMZA SAHTE ÇIKTI
Mahkeme, 1.4 milyon dolarlık (54 milyon lira) şirket hisselerine tedbir koydu. Şimdi de yönetim kurulu başkanlıklarının Tülay Pırlant'a devredildiğini gösteren belgelerdeki Kasım Pırlant imzalarının sahte olduğu tespit edildi. ABD'li kardeşler avukatları aracılığıyla şirkete kayyum atanmasını talep etti.

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