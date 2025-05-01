Emlak kralı mirasını eski eşine bırakmıştı! İmza sahte çıktı! ABD'li kardeşler mirasa ortak oldu
Merhum iş insanı Kasım Pırlant, servetini eski eşi Tülay Pırlant'a bıraktı. Ancak iş insanının ABD’li bir kadından iki çocuğu daha olduğu ortaya çıktı. ABD'li kardeşler dev mirasa ortak oldu. Kasım Pırlant'ın hisselerini Tülay Pılant'a devrettiğini gösteren belgelerdeki imzanın sahte olduğunun belirlenmesi ise ortalığı karıştırdı.
İzmirli merhum iş adamı Kasım Pırlant, ABD'de garsonluktan emlak krallığına yükseldi.
ABD'li kadından iki çocuğu dünyaya geldi. Ama nüfusuna geçirmedi. Henry ve Candice Jackson adlı iki kardeş Pırlant'ın babaları olduğunu ispat etti.
Pırlant ise mirasını eski eşi Tülay Pırlant'a bırakınca kardeşler vasiyetnamenin iptalini istedi.