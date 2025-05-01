Emlak kralı mirasını eski eşine bırakmıştı! İmza sahte çıktı! ABD’li kardeşler mirasa ortak oldu

Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025

Kasım Pırlant. (Takvim.com.tr)

ABD'li kadından iki çocuğu dünyaya geldi. Ama nüfusuna geçirmedi. Henry ve Candice Jackson adlı iki kardeş Pırlant'ın babaları olduğunu ispat etti.