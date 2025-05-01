Trump istediğini aldı! ABD ve Ukrayna değerli madenler anlaşmasını imzaladı

"Başkan'ın da söylediği gibi, ABD bu acımasız ve anlamsız savaşın sona erdirilmesine yardımcı olmaya kararlıdır" diyen Bessent, "Bu anlaşma Rusya'ya, Trump yönetiminin uzun vadede özgür, egemen ve müreffeh bir Ukrayna'yı merkeze alan bir barış sürecine bağlı olduğunu açıkça göstermektedir. Başkan Trump, Amerikan halkı ile Ukrayna halkı arasındaki bu ortaklığı, her iki tarafın da Ukrayna'da kalıcı barış ve refaha olan bağlılığını göstermek için tasarlamıştır" ifadelerini kullandı. Bessent, "Açıkça ifade etmek gerekirse, Rusya'nın savaş makinesini finanse eden ya da ona tedarik sağlayan hiçbir devlet ya da kişinin Ukrayna'nın yeniden inşasından faydalanmasına izin verilmeyecektir" dedi.

"KÜRESEL YATIRIMLARI ÇEKECEĞİZ" Ukrayna Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko da, Ukrayna hükümeti adına ABD -Ukrayna Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu'nun kurulmasına yönelik anlaşmayı imzaladığını duyurarak, "Ülkemize küresel yatırımları çekecek fonu ABD ile birlikte kuruyoruz" açıklamasında bulundu. İmzalanan anlaşmanın iki ülkenin de çıkarına olduğunu belirten Svyrydenko, "Anlaşma için çalışan ve onu daha anlamlı hale getiren herkese minnettarım. Bu anlaşma Ukrayna ve ABD'nin başarısını garanti altına alabilecek nitelikte" dedi.

ABD ve Ukrayna değerli madenler anlaşmasını imzaladı. (AA)

TRUMP VE ZELENSKİY'DEN KAVGADAN SONRA İLK BULUŞMA

Papa Franciscus'un cenaze töreni için Vatikan'da bulunan Trump ve Zelenskiy, Beyaz Saray'daki tarihi kavgalarının ardından cumartesi günü ilk kez bir araya geldi. Zelenskiy'in sözcüsü, ikilinin Vatikan'a vardıklarında 15 dakikalık kısa bir toplantı yaptıklarını bildirdi. Maden anlaşmasının iki liderin Aziz Petrus Bazilikası'nda yaptığı toplantının ardından gelmesi dikkat çekti.

UKRAYNA'NIN SAHİP OLDUĞU DEĞERLİ MADENLER NEDEN ÖNEMLİ?

Ukrayna, Avrupa'nın en büyük nadir toprak elementi rezervlerine sahip ülkelerinden biri. Uranyum, demir, manganez, nikel, titanyum ve lityum gibi kritik metaller, enerji ve teknoloji sektörleri için hayati önem taşıyor.

Ukrayna'nın toplam maden rezervlerinin yaklaşık 110 milyar ton olduğu ve değerinin 26 trilyon doları aştığı tahmin ediliyor. Ancak savaş nedeniyle bu kaynaklardan tam anlamıyla faydalanmak mümkün değil. Özellikle Rusya'nın işgal ettiği bölgelerde bulunan maden yatakları, Ukrayna'nın toplam rezervlerinin büyük bir kısmını oluşturuyor.

NELER OLMUŞTU?

ABD ve Ukrayna, Ukrayna'daki maden kaynaklarının geliştirilmesine ilişkin ilk adım olarak 18 Nisan'da yayınlanan bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Memorandumda, tarafların 26 Nisan'a kadar görüşmeleri tamamlamayı ve anlaşmayı mümkün olan en kısa sürede imzalamayı hedefledikleri belirtilmişti.

Ukrayna hükümet kaynaklarından yapılan çok açıklamada süreçte sona yaklaşıldığı belirtilerek Ukrayna Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko'nun anlaşmayı imzalamak üzere ABD'ye geldiği aktarılmıştı.