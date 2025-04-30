İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında konuşulmayan detay! 1999 yılı, Murat Ongun ve ABD’nin resmi daveti | İmamoğlu’nun A Takımı ve ilişkileri

MEDYA AŞ. Genel Müdürü Murat Ongun'un medya sektöründeki yılları (Habertürk ekran görüntüsü) BABA ASKER ANNE MEMUR

21 Nisan 1975 doğumlu aslen Giresunlu olan Murat Ongun'un babası asker, annesi ise memur. Üniversiteyi Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamlıyor. 1999 yılı, Murat Ongun ve ABD'nin resmi daveti 1996 yılında mezun olduktan hemen sonra Show Haber'in Ankara Muhabiri olarak çalışmaya başlıyor.

Murat Ongun (AA) ABD'NİN RESMİ DAVETLİSİ, KONU YUNANİSTAN O yıllarda bir masa etrafında Murat Ongun ile birlikte oturan gazeteci Güler Kömürcü'den Ongun hakkında dikkat çeken bir bilgi daha geldi. Ongun'un henüz 3 yıllık gazeteciyken yani 1999 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi davetlisi olarak "Yeni medya ve Türk-Yunan Çatışma Çözümleri" üzerine eğitim aldığı ortaya çıktı.