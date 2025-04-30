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İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında konuşulmayan detay! 1999 yılı, Murat Ongun ve ABD'nin resmi daveti | İmamoğlu'nun A Takımı ve ilişkileri

İBB'ye yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda Ekrem İmamoğlu'nun ardından tutuklanan Murat Ongun hakkında bir detay dikkat çekti. Giresunlu memur aile çocuğundan Beylikdüzü'ne, Beylikdüzü'nden İBB'yi hatta İstanbul'u dizayn eden suç örgütü üyeliğine giden yolda Murat Ongun'un üniversiteden mezun olduktan 3 yıl sonra ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 'resmi davetli' olarak ABD'de eğitim gördüğü ortaya çıktı. Konu ise "Yeni medyada Türk-Yunan çatışması." Konuyu gündeme getiren Güler Kömürcü'ye takvim.com.tr olarak ulaştık. Kömürcü, İmamoğlu'nun A Takımının ABD ve Yunan istihbari isimleriyle yakın ilişkilerine dikkat çekti. Kömürcü'nün açıklamalarının ardından İmamoğlu'nun geçmişten günümüze Yunan sevdasını derledik.

Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 16:47 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 17:03
İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında konuşulmayan detay! 1999 yılı, Murat Ongun ve ABD’nin resmi daveti | İmamoğlu’nun A Takımı ve ilişkileri

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İBB'deki yolsuzluk soruşturması derinleşerek devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu'nun "suç örgütü lideri" olarak tutuklanmasının hemen ardından itirafçıların ifadeleriyle MEDYA AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da tutuklanmıştı.

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ABBAS İTİRAFÇI OLDU: TALİMAT MURAT ONGUN'DAN GELİRDİ

Tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı olan Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, İBB'deki ihaleleri kimin kazanacağının paraların nasıl aktarılacağının talimatlarını Murat Ongun'un verdiğini söyledi.

Murat Ongun (AA)Murat Ongun (AA)

350 BİN TL'LİK GELİRLE 3.7 MİLYONLUK KİRAYI NASIL ÖDEDİ?

Bu itirafın ardından Murat Ongun'un Acarkent'teki lüks villalarda nasıl oturduğu gündeme geldi.

Aylık gelirini 350 bin TL olarak beyan eden Murat Ongun'un hem bir yarış atına ortak olduğu hem de Beykoz Acarkent'te yıllık kirası 3.7 milyon TL olan villada oturduğu tespit edildi. "Nereden geliyor bu değirmenin suyu?" sorularına Ongun "Ben ve eşimin geçmiş birikimleri ve gelirleri bu kiraya yeterlidir" yanıtı verdi. İmamoğlu'ndan kira desteği aldığını söyledi.

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MURAT ONGUN HAKKINDA NE BİLİYORUZ?
Giresunlu memur aile çocuğundan Beylikdüzü'ne, Beylikdüzü'nden İBB'yi hatta İstanbul'u dizayn eden suç örgütü üyeliğine gidişi birçok soru işareti barındırıyor.

Peki Murat Ongun hakkında ne biliyoruz?

MEDYA AŞ. Genel Müdürü Murat Ongun'un medya sektöründeki yılları (Habertürk ekran görüntüsü)MEDYA AŞ. Genel Müdürü Murat Ongun'un medya sektöründeki yılları (Habertürk ekran görüntüsü)

BABA ASKER ANNE MEMUR
21 Nisan 1975 doğumlu aslen Giresunlu olan Murat Ongun'un babası asker, annesi ise memur. Üniversiteyi Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamlıyor.

1999 yılı, Murat Ongun ve ABD'nin resmi daveti

1996 yılında mezun olduktan hemen sonra Show Haber'in Ankara Muhabiri olarak çalışmaya başlıyor.

Murat Ongun (AA)Murat Ongun (AA)

ABD'NİN RESMİ DAVETLİSİ, KONU YUNANİSTAN

O yıllarda bir masa etrafında Murat Ongun ile birlikte oturan gazeteci Güler Kömürcü'den Ongun hakkında dikkat çeken bir bilgi daha geldi.

Ongun'un henüz 3 yıllık gazeteciyken yani 1999 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi davetlisi olarak "Yeni medya ve Türk-Yunan Çatışma Çözümleri" üzerine eğitim aldığı ortaya çıktı.

Gazeteci Güler Kömürcü'nün X paylaşımı (Ekran görüntüsü)Gazeteci Güler Kömürcü'nün X paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Peki ABD neden henüz 3 yıllık bir gazeteciyi 'resmi' olarak davet etmişti? Murat Ongun aldığı eğitimden sonra bir rapor sunmuş muydu?

İMAMOĞLU'NUN A TAKIMININ YUNAN-ABD İSTİHBARATÇILARIYLA YAKIN İLİŞKİSİ

Takvim.com.tr olarak gazeteci Güler Kömürcü'yü aradık.

Kömürcü, Murat Ongun ile o dönemde 4-5 kez aynı ortamda olduklarını söyledi.

Kömürcü, Ongun'un ABD'de aldığı eğitim hakkında "Aldığı eğitim hakkında bir rapor sunduğunu ben görmedim" derken bir detaya daha dikkat çekti:

Ekrem İmamoğlu'nun A Takımı'ndaki isimlerin ortak noktası Washington-Atina'nın derin isimleri ve istihbaratçıları ile yakın ilişki kurmuş olmaları.

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Kömürcü örnek olarak Murat Ongun'un haricinde Aslı Aydıntaşbaş'ı da gösterdi. Kömürcü, "Taşbaş da uzun yıllar ABD'deki çeşitli gazetelerde yazı yazan, Ekrem İmamoğlu ve Yunan isimleri bir araya getirenlerin başında yer alıyor" dedi.

İMAMOĞLU'NUN DİLLERE DESTAN YUNAN SEVDASI

Kömürcü'nün bu açıklamalarının ardından akıllara Ekrem İmamoğlu'nun bol bol gerçekleştirdiği Yunanistan ziyaretleri ve Bizans sevdası geldi.

CHPli Ekrem İmamoğlu Atinada Türkiyeyi öyle kötüledi ki Yunanistan medyası Atası Yunan diye övdüCHPli Ekrem İmamoğlu Atinada Türkiyeyi öyle kötüledi ki Yunanistan medyası Atası Yunan diye övdü
CHP'li Ekrem İmamoğlu Atina'da Türkiye'yi öyle kötüledi ki Yunanistan medyası "Atası Yunan" diye övdü

Bilindiği üzere İmamoğlu, göreve geldiği ilk andan itibaren düzenli olarak Yunanistan ziyaretleri gerçekleştirdi. Hatta bazılarında Türkiye'yi Yunan topraklarında Yunanistan'a şikayet etmişti. Hatta Yunan medyasında Ekrem İmamoğlu için "Atası Yunan" ifadelerine yer verilmişti.

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Yine aynı İmamoğlu, 2022 yılında İBB, günümüzde Sultanahmet At Meydanı ve Çevresi'nin altında kalan 1700 yıllık Bizans Hipodromu'nun ortaya çıkarılması için Koruma Bölge Kurulu'na proje sunmuştu.

CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine Yunanistanda!CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine Yunanistanda!
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine Yunanistan'da!

2023 Ocak ayında bir ziyaret daha gerçekleştiren Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'nin mega kenti ve Yunanistan'ın hazımsızlığı olan İstanbul hakkında bir rapor sunacağı konuşulmuştu.

Ekrem İmamoğlu ve Atina Belediye Başkanı Haris Doukas (Takvim Foto Arşiv)Ekrem İmamoğlu ve Atina Belediye Başkanı Haris Doukas (Takvim Foto Arşiv)

"EKREM DOSTUM"
Günümüze döndüğümüzde ise Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması hakkında Atina Belediye Başkanı Haris Doukas "Ekrem dostum, yanındayız. İstanbul'daki gelişmeleri ve Belediye Başkanı İmamoğlu ile 100 kişinin tutuklanmasını endişeyle izliyoruz" demişti.

Murat Ongun'un cezaevinde yazdığı mektupta ABD'ye sitemi (Ekran görüntüsü)Murat Ongun'un cezaevinde yazdığı mektupta ABD'ye sitemi (Ekran görüntüsü)

Murat Ongun ise cezaevinde yazdığı mektupta ABD'ye şu sözlerle sitem etmişti:
Batı tutuklamaya SUS-PUS, ABD SUS-PUS, Avrupa SUS-PUS. Dişe dokunur, etkili tek eleştiri yok.

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