İbrahim Kutluay kızı İrem “Boynuz kulağı geçmiş” dedirtti! Annesi Demet Şener’i gölgede bıraktı

İbrahim Kutluay ile Demet Şener, 2005 senesinde dünyaevine girdi. Dönemin en popüler çiftlerinden biri olan ikili, 2006 yılında İrem adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. 27 Mart 2009 tarihinde de ikinci çocukları Ömer Kutluay'a kavuşan çift, 2018'de yollarını ayırdı.

İkili, kariyerleri ve özel hayatlarının yanı sıra zaman zaman çocuklarıyla yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi.

Sosyal medyayı aktif kullanan Şener, Instagram paylaşımlarında çocuklarına sık sık yer verdi. Son olarak Anneler Günü'nde paylaşımda bulunan Şener'in Ömer ve İrem'le verdiği poz sosyal medyada gündem oldu.

Ömer Kutluay babası İbrahim Kutluay ile olan benzerliğiyle dikkat çekerken İrem Kutluay, güzelliğiyle hayran bırakarak "Boynuz kulağı geçmiş" dedirtti.