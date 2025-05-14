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İbrahim Kutluay kızı İrem “Boynuz kulağı geçmiş” dedirtti! Annesi Demet Şener’i gölgede bıraktı

İbrahim Kutluay ile Demet Şener, 2005-2018 yılları arasında evli kaldı ve çiftin İrem ile Ömer adlarında iki evladı oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Şener, Instagram paylaşımlarında çocuklarına sık sık yer verdi. Son olarak Anneler Günü'nde paylaşımda bulunan Şener'in çocuklarıyla verdiği poz sosyal medyada gündem oldu. Ömer Kutluay babası İbrahim Kutluay ile olan benzerliğiyle dikkat çekerken İrem Kutluay, güzelliğiyle hayran bırakarak "Boynuz kulağı geçmiş" dedirtti.

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Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 13:13 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 13:13
İbrahim Kutluay kızı İrem Boynuz kulağı geçmiş dedirtti! Annesi Demet Şener’i gölgede bıraktı

İbrahim Kutluay ile Demet Şener, 2005 senesinde dünyaevine girdi. Dönemin en popüler çiftlerinden biri olan ikili, 2006 yılında İrem adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. 27 Mart 2009 tarihinde de ikinci çocukları Ömer Kutluay'a kavuşan çift, 2018'de yollarını ayırdı.

İbrahim Kutluay kızı İrem Boynuz kulağı geçmiş dedirtti! Annesi Demet Şener’i gölgede bıraktı

İkili, kariyerleri ve özel hayatlarının yanı sıra zaman zaman çocuklarıyla yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi.

İbrahim Kutluay kızı İrem Boynuz kulağı geçmiş dedirtti! Annesi Demet Şener’i gölgede bıraktı

Sosyal medyayı aktif kullanan Şener, Instagram paylaşımlarında çocuklarına sık sık yer verdi. Son olarak Anneler Günü'nde paylaşımda bulunan Şener'in Ömer ve İrem'le verdiği poz sosyal medyada gündem oldu.

İbrahim Kutluay kızı İrem Boynuz kulağı geçmiş dedirtti! Annesi Demet Şener’i gölgede bıraktı

Ömer Kutluay babası İbrahim Kutluay ile olan benzerliğiyle dikkat çekerken İrem Kutluay, güzelliğiyle hayran bırakarak "Boynuz kulağı geçmiş" dedirtti.

İbrahim Kutluay kızı İrem Boynuz kulağı geçmiş dedirtti! Annesi Demet Şener’i gölgede bıraktı

İşte Demet Şener ve İbrahim Kutluay başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

İbrahim Kutluay kızı İrem Boynuz kulağı geçmiş dedirtti! Annesi Demet Şener’i gölgede bıraktı

Sibel Can

İbrahim Kutluay kızı İrem Boynuz kulağı geçmiş dedirtti! Annesi Demet Şener’i gölgede bıraktı

Sibel Can ve kızı

İbrahim Kutluay kızı İrem Boynuz kulağı geçmiş dedirtti! Annesi Demet Şener’i gölgede bıraktı

Esra Erol

İbrahim Kutluay kızı İrem Boynuz kulağı geçmiş dedirtti! Annesi Demet Şener’i gölgede bıraktı

Esra Erol ve oğulları

İbrahim Kutluay kızı İrem Boynuz kulağı geçmiş dedirtti! Annesi Demet Şener’i gölgede bıraktı

Umut Akyürek

İbrahim Kutluay kızı İrem Boynuz kulağı geçmiş dedirtti! Annesi Demet Şener’i gölgede bıraktı

Umut Akyürek ve kızı

İbrahim Kutluay kızı İrem Boynuz kulağı geçmiş dedirtti! Annesi Demet Şener’i gölgede bıraktı

Arzum Onan

İbrahim Kutluay kızı İrem Boynuz kulağı geçmiş dedirtti! Annesi Demet Şener’i gölgede bıraktı

Arzum Onan ve oğlu

İbrahim Kutluay kızı İrem Boynuz kulağı geçmiş dedirtti! Annesi Demet Şener’i gölgede bıraktı

DEMET ŞENER - İBRAHİM KUTLUAY VE ÇOCUKLARI

İbrahim Kutluay kızı İrem Boynuz kulağı geçmiş dedirtti! Annesi Demet Şener’i gölgede bıraktı

DEMET ŞENER - İBRAHİM KUTLUAY VE ÇOCUKLARI

İrem ve Ömer

İbrahim Kutluay kızı İrem Boynuz kulağı geçmiş dedirtti! Annesi Demet Şener’i gölgede bıraktı

DEMET ŞENER - İBRAHİM KUTLUAY VE ÇOCUKLARI

İrem ve Ömer

İbrahim Kutluay kızı İrem Boynuz kulağı geçmiş dedirtti! Annesi Demet Şener’i gölgede bıraktı

DEMET ŞENER - İBRAHİM KUTLUAY VE ÇOCUKLARI

İrem ve Ömer

İbrahim Kutluay kızı İrem Boynuz kulağı geçmiş dedirtti! Annesi Demet Şener’i gölgede bıraktı

DEMET ŞENER - İBRAHİM KUTLUAY VE ÇOCUKLARI

İrem ve Ömer

İbrahim Kutluay kızı İrem Boynuz kulağı geçmiş dedirtti! Annesi Demet Şener’i gölgede bıraktı

DEMET ŞENER - İBRAHİM KUTLUAY VE ÇOCUKLARI

İrem

İbrahim Kutluay kızı İrem Boynuz kulağı geçmiş dedirtti! Annesi Demet Şener’i gölgede bıraktı

DEMET ŞENER - İBRAHİM KUTLUAY VE ÇOCUKLARI

Ömer

İbrahim Kutluay kızı İrem Boynuz kulağı geçmiş dedirtti! Annesi Demet Şener’i gölgede bıraktı

Türkan Şoray

İbrahim Kutluay kızı İrem Boynuz kulağı geçmiş dedirtti! Annesi Demet Şener’i gölgede bıraktı

Türkan Şoray ve kızı

İbrahim Kutluay kızı İrem Boynuz kulağı geçmiş dedirtti! Annesi Demet Şener’i gölgede bıraktı

Türkan Şoray ve kızı

İbrahim Kutluay kızı İrem Boynuz kulağı geçmiş dedirtti! Annesi Demet Şener’i gölgede bıraktı

Safiye Soyman

İbrahim Kutluay kızı İrem Boynuz kulağı geçmiş dedirtti! Annesi Demet Şener’i gölgede bıraktı

Safiye Soyman ve kızı