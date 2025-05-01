Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Aşağımahalle'de korkunç bir olay meydana geldi. Eşinden bir süre önce boşanan S.B.D., başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan 2 yaşındaki oğlunu Aren'i Sarayköy Devlet Hastanesi'ne getirdi.

Aldığı darbe nedeniyle sağ gözü tamamen kapanan ve sağ kolunda yara oluşan bebeğin vücudunda oluşan darp izlerinden şüphelenen hastane personellerinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine araştırma başlatıldı. Konuyla ilgili olarak ifadesine başvurulan anne S.B.D., çocuğunu birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.D.'nin darp ettiğini öne sürdü.

Aldığı darbeler nedeniyle başında travma oluşan Aren bebek, Sarayköy Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavisinin ardından devam eden hayati tehlikesi nedeniyle ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Kırılan kolundan ameliyat olmasına karar verilen bebek, tedavisinin ardından taburcu edilerek devlet korumasına alındı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan bebeğin travma tedavisinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki hafta ortepedi polikliniğinde ameliyat edileceği öğrenildi.

YAKMAYA ÇALIŞMIŞ!

2 yaşındaki bir bebeğin darp sonucu hastanelik olmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında anne S.B.D. ve erkek arkadaşı S.D. gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, fiziki şiddete maruz kalan bebeğin yakılmaya çalışıldığı, ısırıldığı ve duvara çarpılması sonucu darp izlerinin oluştuğu iddia edildi.